/મુશ્કેલીમાં સાથ આપે એ જ સાચો મિત્ર! જે રશિયા પાસેથી ભારત ખરીદે છે ક્રૂડ ઓઈલ, હવે એ જ દેશને વેચશે પેટ્રોલ! જાણો મામલો

India Help Russia: 80 અબજ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ ભંડાર ધરાવતું રશિયા ગંભીર ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. ભારત, ચીન અને તુર્કી સહિત વિશ્વભરના 30થી વધુ દેશો પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે. રશિયા ગંભીર ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. રશિયન રસ્તાઓ પર પેટ્રોલ પંપની બહાર વાહનોની લાંબી લાઇનો જોવા મળે છે. રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પણ સ્વીકાર્યું છે કે તેમનો દેશ ગંભીર તેલ સંકટનો સામનો કરી રહ્યો છે. તેમણે કઝાકિસ્તાન અને ભારત જેવા દેશો પાસેથી મદદ માંગી છે.
પુતિન પણ માને છે કે યુક્રેન દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓને કારણે રશિયા તેલ સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. એક મુલાકાતમાં, તેમણે સ્વીકાર્યું કે રશિયામાં તેલ અને ગેસની અછત યુક્રેન સાથેના ચાર વર્ષના યુદ્ધ દરમિયાન વારંવાર થયેલા હુમલાઓને કારણે છે. યુક્રેને વારંવાર રશિયાના તેલ અને ગેસ માળખા પર હુમલો કર્યો છે, જેનાથી રશિયાને ભારે નુકસાન થયું છે.
પુતિનનું તેલ સંકટ
યુક્રેનિયન અદ્યતન ડ્રોને રશિયન રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવી છે, જેનાથી તેલ રિફાઇનિંગમાં તકલીફ પડી છે. પહેલેથી જ ક્રૂડ ઓઇલથી ભરેલો આ દેશ તેને રિફાઇન કરવામાં અસમર્થ છે, જેના કારણે પેટ્રોલ કટોકટી સર્જાઈ છે. મોસ્કોનો ગેસોલિન ભંડાર ઘટીને માત્ર 1.7 મિલિયન મેટ્રિક ટન થઈ ગયો છે. ઉર્જા સંકટને રોકવા માટે, રશિયાએ પહેલાથી જ પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે.
રશિયાનું તેલ સંકટ: મદદ માંગે છે પુતિન
રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે 2022થી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. આ યુદ્ધે મોસ્કોના તેલ અને રિફાઇનિંગ માળખાને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહેલા રશિયાએ પડોશી કઝાકિસ્તાન પાસેથી મદદ માંગી છે. ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, રશિયાએ કઝાકિસ્તાન પાસેથી 50,000 ટન પેટ્રોલ (ગેસોલિન) માંગ્યું છે. કઝાકિસ્તાન રશિયાની માંગને પહોંચી વળવા માટે મૂંઝવણમાં છે. તેને ડર છે કે જો તે રશિયાને મદદ કરશે, તો યુક્રેનિયન ડ્રોન તેની રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવી શકે છે. કઝાકિસ્તાનની ક્રૂડ ઓઇલ નિકાસનો મોટો હિસ્સો રશિયન પાઇપલાઇન્સ અને બંદરો દ્વારા વૈશ્વિક બજારમાં પહોંચે છે. તેથી, તે રશિયાને હા કે ના કહી શકતું નથી.
ભારત પાસેથી મદદ માંગે છે રશિયા
ભારત રશિયન ક્રૂડ ઓઇલનો મુખ્ય ખરીદદાર છે. 2025માં, તે રશિયા પાસેથી દરરોજ 1.5 મિલિયનથી 20 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદતું હતું. જૂન 2026માં આ આંકડો 2.66 મિલિયન બેરલ સુધી પહોંચી ગયો. આ આયાતનો કેટલોક ભાગ ભારતીય રિફાઇનરીઓમાં રિફાઇન કરવામાં આવે છે અને પછી રશિયામાં પાછું નિકાસ કરવામાં આવે છે.
ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, 2025માં ભારતીય ગેસોલિનની નિકાસ 400000 બેરલ પ્રતિ દિવસ પહોંચી ગઈ. ભારતીય ગેસોલિનમાં 20 ટકા ઇથેનોલ હોય છે, જે રશિયન ધોરણ કરતાં બમણું છે. રશિયા હવે સ્થાનિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે ભારત પાસેથી ગેસોલિનની ખરીદી વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
એક રિફાઇનિંગ પાવરહાઉસ છે ભારત
યુક્રેનિયન આક્રમણને કારણે, રશિયન રિફાઇનરીઓની રિફાઇનિંગ ક્ષમતામાં 25 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. બાકીની રિફાઇનરીઓ દરરોજ આશરે 85000 ટન ગેસોલિન(પેટ્રોલ)નું ઉત્પાદન કરી શકે છે, પરંતુ આ રશિયાની સ્થાનિક માંગને પહોંચી વળવા માટે પૂરતું નથી.
રશિયાને દરરોજ આશરે 111000 ટન ગેસોલિન(પેટ્રોલ)ની જરૂર છે. તેથી, રશિયા હવે ભારતમાંથી ગેસોલિન(પેટ્રોલ) આયાત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. રશિયા વૈશ્વિક રિફાઇનિંગ પાવરહાઉસ, ભારત પાસેથી પેટ્રોલ અથવા ગેસોલિન(પેટ્રોલ)ની આયાત વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. RBCના એક અહેવાલ મુજબ, રશિયાનો ટેક્સ કોડ આ હેતુ માટે કંપનીઓને સબસિડી પૂરી પાડે છે. વિદેશથી ગેસોલિન(પેટ્રોલ) આયાત કરવાને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી રહ્યું છે.