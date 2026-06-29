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મુશ્કેલીમાં સાથ આપે એ જ સાચો મિત્ર! જે રશિયા પાસેથી ભારત ખરીદે છે ક્રૂડ ઓઈલ, હવે એ જ દેશને વેચશે પેટ્રોલ! જાણો મામલો

India Help Russia: મોસ્કોનો ગેસોલિન ભંડાર ઘટીને માત્ર 1.7 મિલિયન મેટ્રિક ટન થઈ ગયો છે. ઉર્જા સંકટનો સામનો કરી રહેલા રશિયાએ હવે ભારત અને કઝાકિસ્તાન પાસેથી મદદ માંગી છે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 29, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:49 PM IST
મુશ્કેલીમાં સાથ આપે એ જ સાચો મિત્ર! જે રશિયા પાસેથી ભારત ખરીદે છે ક્રૂડ ઓઈલ, હવે એ જ દેશને વેચશે પેટ્રોલ! જાણો મામલો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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