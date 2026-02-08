ઇનકમ ટેક્સના નવા નિયમઃ 1 એપ્રિલ 2026થી બદલાઈ જશે તમારી ટેક્સની દુનિયા, પગારથી લઈને શેર બજાર બધા પર રહેશે નજર!
Income Tax Act 2025: 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થનારા નવા ઇનકમ ટેક્સ નિયમોએ દેશમાં ટેક્સના માળખામાં ધરમૂળથી ફેરફાર કર્યાં છે. સ્ટોક માર્કેટ અને વિદેશી ટ્રાન્ઝેક્શન પર હવે સરકારની નજર રહેશે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ..
ભારતનું ટેક્સ માળખું એક મોટા અને નિર્ણાયક ફેરફારના દ્વારે ઉભું છે. ડ્રાફ્ટ ઇનકમ ટેક્સ રૂલ્સ 2026 માત્ર કાગળોની ફાઇલ નથી, પરંતુ આ તે નવા ઇનકમ ટેક્સ એક્ટ 2025ની આત્મા છે, જે આપણી રોજિંદી લેતી-દેતી, કમાણી અને રોકાણ કરવાની રીતને ફરી વ્યાખ્યાયિત કરવાનું છે.
આ નિયમોનો સીધો અને સ્પષ્ટ સંદેશ છે- પારદર્શિતા વધારવાની છે, અસ્પષ્ટતા ઘટાડવાની છે અને ટેક્સ ચોરીના દરેક રસ્તા હંમેશા માટે બંધ કરવાના છે. આ એક એવી વ્યવસ્થાની શરૂઆત છે, જ્યાં ડેટાનું રાજ હશે અને દરેક પૈસાનો હિસાબ ચોક્કસાઈથી થશે.
હવે દરેક ટ્રેડનો હશે સાત વર્ષનો હિસાબ
જો તમે શેર બજારમાં રોકાણ કરો છો તો સાવચેત રહેજો. નવા નિયમ સ્ટોક એક્સચેન્જો માટે કડક થઈ ગયા છે. હવે એક્સચેન્જે દરેક નાના-મોટા ટ્રાન્ઝેક્શનની ઓડિટ ટ્રેલને સાત વર્ષ સુધી સંભાળી રાખવી પડશે.
એટલું જ નહીં કોઈપણ ટ્રાન્ઝેક્શનને હવે સિસ્ટમમાંથી દૂર કરી શકાશે નહીં. જો કોઈ ટ્રેડ મોડિફાઈ પણ થાય છે, તો તેનો રિપોર્ટ દર મહિને ટેક્સ વિભાગને આપવો પડશે. તેનો મતલબ છે કે કેશ હોય કે ડેરિવેટિવ માર્કેટ, દરેક ચાલ પર સરકારી નજર રહેશે. આ સિવાય કેપિટલ એસેટ્સના હોલ્ડિંગ પીરિયડને લઈને પણ નિયમ હવે એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગયા છે, જેથી શોર્ટ-ટર્મ અને લોન્ગ-ટર્મ ટેક્સને લઈને વિવાદ ન રહે.
પગાર અને સુખ-સુવિધાઓ
નોકરી કરનાર માટે આ સમાચાર મહત્વના છે. કંપની તરફથી મળનાર ઘર (Rent-free accommodation), કાર, બાળકોનો અભ્યાસ, ક્લબ મેમ્બરશિપ, સસ્તી લોન અને ત્યાં સુધી કે ખાવા-પીવા અને યાત્રાના ખર્ચની હવે નક્કી ફોર્મ્યુલાથી ગણતરી થશે.
પહેલા આ સુવિધામાં ટેક્સ મૂલ્યાંકનમાં લચીલાપન હતું, જેથી હંમેશા કેસકબાડા થતાં હતા. પરંતુ હવે દરેક સુવિધા માટે એક ફોર્મ્યુલા, એક લિમિટ અને એક કેપ નક્કી કરી દેવામાં આવી છે. હવે નોકરિયાત અને નોકરીદાતા, બંનેને ખ્યાલ હશે કે કઈ સુખ-સુવિધા પર કેટલો ટેક્સ લાગશે.
વિદેશી રોકાણ અને ડિજિટલ હાજરી પર લગામ
નવા નિયમોએ વિદેશી કંપનીઓ અને બિન-નિવાસીઓ (Non-residents) પણ કડકાઈ દેખાડી છે જે ભારતથી કમાણી કરે છે પરંતુ ટેક્સથી બચી જાય છે. જો કોઈ વિદેશી સંપત્તિ પોતાની વેલ્યુ ભારતીય સંપત્તિથી લે છે તો તેના પર એક ખાસ ફોર્મ્યુલા હેઠળ ભારતમાં ટેક્સ લાગશે. ડિજિટલ બિઝનેસ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ માટે પણ 'નોંધપાત્ર આર્થિક હાજરી'ના માપદંડોને કડક કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ભારત પોતાના હકનો ટેક્સ વસૂલી શકે.
