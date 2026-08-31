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અર્થવ્યવસ્થામાં મોટો ઉછાળો: નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ભારતનો GDP ગ્રોથ 7.8% રહ્યો

નાણાકીય વર્ષ 2026-2027મા ભારતની અર્થવ્યવસ્થાએ ગતિ પકડી છે. તાજેતરમાં આવેલા આંકડા પ્રમાણે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાએ નાણાકીય વર્ષ 2026-2027ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં 7.8 ટકાના દરે વધારો કર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:08 PM IST
અર્થવ્યવસ્થામાં મોટો ઉછાળો: નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં ભારતનો GDP ગ્રોથ 7.8% રહ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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