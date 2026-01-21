ગ્રીનલેન્ડ મુદ્દે ટ્રમ્પને EUનો મોટો ઝટકો, બંધ થઈ જશે 27 દેશોના દરવાજા; ભારતની 19 વર્ષની પ્રતીક્ષાનો આવશે અંત
India-EU FTA: ગ્રીનલેન્ડને પર કબજો મેળવવા માટે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીદ હવે બે મહાશક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે. અમેરિકા અને યુરોપ સામસામે આવી ગયા છે.
US Vs EU Greenland Tension: ગ્રીનલેન્ડને પર કબજો મેળવવા માટે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની જીદ હવે બે મહાશક્તિઓ વચ્ચે યુદ્ધનું સ્વરૂપ લઈ રહ્યું છે. અમેરિકા અને યુરોપ સામસામે આવી ગયા છે. હંમેશાની જેમ ટ્રમ્પે પહેલા ટેરિફનું હથિયાર ચલાવ્યું છે. ફ્રાન્સ સહિત યુરોપિયન યુનિયનના 8 દેશો પર 10% ટેરિફ લગાડવાની જાહેરાત કરી છે, જેને વધારીને 25% કરવાની ધમકી પણ આપી છે. યુરોપ અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવના કારણે બન્ને દેશો વચ્ચે ટ્રેડ વોરમાં કડવાશ વધી ગઈ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, EU તરફથી અમેરિકા સાથે થયેલી ડીલને સ્થગિત કરી શકે છે. જો આવું થયું તો અમેરિકા અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે તણાવ વધુ વધી શકે છે.
અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેની ડીલ
જુલાઈ 2025માં અમેરિકા અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ટ્રેડ ડીલ થઈ હતી. આ ડીલ હેઠળ અમેરિકાએ EU પરના ટેરિફને 30%થી ઘટાડીને 15% કરી દીધો હતો. જ્યારે બદલામાં EUએ અમેરિકામાં રોકાણ વધારવાનું હતું. હવે ગ્રીનલેન્ડ વિવાદ બાદ બન્ને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવના કારણે આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે, આ ડીલમાં કડવાશ આવી શકે છે.
અમેરિકા-યુરોપની લડાઈમાં ભારતને ફાયદો
ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ અંતિમ તબક્કામાં છે. કોમર્સ મિનિસ્ટ્રીના ડેટા અનુસાર, ભારત અને યુરોપિયન દેશો વચ્ચે નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં કુલ 137.4 અબજ ડોલરનો વેપાર થયો હતો. બન્ને દેશો હવે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ડ સાઈન કરવા જઈ રહ્યું છે. જે ડીલ છેલ્લા 19 વર્ષથી અટકેલી છે, અમેરિકા સાથે યુરોપના વધતા વિવાદને કારણે હવે ઝડપથી પૂર્ણ થઈ રહી છે. 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ આ ઐતિહાસિક ડીલ પર સાઈન થઈ શકે છે.
ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટથી શું ફાયદો થશે?
ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચેના મુક્ત વ્યાપાર સમજૂતી (FTA)થી બન્ને દેશ એકબીજાના બજારમાં સરળતાથી પ્રવેશ મેળવી શકશે. આ સાથે જ બન્ને દેશો વચ્ચે કોઈપણ ટેરિફ વગર અથવા ખૂબ જ ઓછા ટેરિફ પર વેપાર થશે. જો ભારત અને EU વચ્ચે FTA થાય છે, તો ભારતીય વસ્તુઓને યુરોપિયન દેશોનું વિશાળ બજાર મળી રહેશે, જ્યાં કોઈપણ ટેરિફ વગર અથવા ખૂબ જ ઓછો ટેરિફ આપીને વેપાર કરી શકાશે. આનાથી ભારતને તેની નિકાસ વધારવામાં મોટી મદદ મળશે.
કઈ રીતે આ ડીલથી ખુલશે 2 અબજનું બજાર
સ્વિટ્ઝરલેન્ડના દાવોસમાં યુરોપિયન કમિશનના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને જણાવ્યું કે, 27 જાન્યુઆરીના રોજ ભારત અને EU વચ્ચે FTA સાઈન થશે. ટેરિફ અને ટ્રેડ વોરના યુગમાં ભારતની નિકાસ માટે 27 દેશોના રસ્તા ખુલી જશે. 27 દેશોના યુરોપિયન સંઘમાં ભારતીય નિકાસને ભારે વેગ મળશે. EU પહેલેથી જ ભારતનું સૌથી મોટું ટ્રેડિંગ પાર્ટનર છે. FTAની મદદથી બન્ને દેશોને માત્ર ટેરિફની અસરો ઓછી કરવામાં મદદ નહીં મળે, પરંતુ સામાન, સર્વિસ, રોકાણ, સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને નવી ટેકનોલોજીને પ્રોત્સાહન આપવામાં પણ મદદ મળશે.
ભારત-EU FTAને કેમ કહેવામાં આવે છે ‘મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ’
યુરોપિયન કમિશનના અધ્યક્ષ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેને ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ડીલને ‘મધર ઓફ ઓલ ડીલ્સ’ કહી છે. તેનું કારણ એ છે કે આ ડીલથી લગભગ 2 અબજ લોકોનું સંયુક્ત બજાર બનશે. વૈશ્વિક GDPના લગભગ ચોથા ભાગને આવરી લેવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે 2007થી ફ્રી ટ્રેડ માટે વાતચીત ચાલી રહી છે. બન્ને દેશો વચ્ચે ઘણી વખત આ ડીલને અંગે બેઠકો થઈ અને ઘણી વખત વાતચીત અટકી પણ ગઈ હતી, પરંતુ અમેરિકા સાથે યુરોપના બગડતા સંબંધોની વચ્ચે આ ડીલ પૂર્ણ કરવાની ગતિ વધારી દેવામાં આવી છે. આમ, જે ડીલ 19 વર્ષોથી અટકેલી હતી તે હવે પૂર્ણ થવાની તૈયારીમાં છે.
