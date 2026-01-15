ટ્રમ્પને લાગશે મોટો ઝટકો! દુનિયાની સૌથી મોટી ટ્રેડ ડીલ કરવા જઈ રહ્યું છે ભારત, વેપાર માટે એકસાથે ખુલશે 27 દેશોના દરવાજા
India EU FTA Free Trade Deal: અમેરિકા તરફથી ટ્રેડ ડીલ માટે ક્યારેક 'હા' તો ક્યારેક 'ના' જેવી સ્થિતિ બનેલી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટ્રેડ ડીલ પર પોતાની મનમાની ઈચ્છી રહ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે ભારત સામે તેમની ચાલ નિષ્ફળ ગઈ, ત્યારે તેમણે અધવચ્ચે જ ટ્રેડ ડીલ અટકાવી દીધી હતી.
Trending Photos
India EU FTA: અમેરિકા તરફથી ટ્રેડ ડીલ માટે ક્યારેક 'હા' તો ક્યારેક 'ના' જેવી સ્થિતિ બનેલી છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ટ્રેડ ડીલ પર પોતાની મનમાની ઈચ્છી રહ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે ભારત સામે તેમની ચાલ નિષ્ફળ ગઈ, ત્યારે તેમણે અધવચ્ચે જ ટ્રેડ ડીલ અટકાવી દીધી હતી. જ્યાં એક તરફ ભારત અને અમેરિકાની ટ્રેડ ડીલ પર વાત અટકેલી છે, ત્યાં બીજી તરફ 27 જાન્યુઆરીના રોજ ભારત એક મેગા ડીલ સાઈન કરવાની તૈયારીમાં છે.
27 જાન્યુઆરીએ ભારત-EU ફ્રી ટ્રેડ ડીલ
અમેરિકા સાથે ટ્રેડ ડીલ પર અનેક રાઉન્ડની વાતચીત થયા બાદ પણ હજુ સુધી આ ડીલ ફાઈનલ થઈ શકી નથી. આ દરમિયાન ભારત યુરોપિયન યુનિયન (EU) સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરવા જઈ રહ્યું છે. ભારત-યુરોપિયન યુનિયન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA)ને લઈ એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ આ ડીલ ફાઈનલ થઈ શકે છે. આ ફ્રી ટ્રેડ ડીલને ફાઈનલ રૂપ આપવા માટે EU તેમના ટોચના અધિકારીઓને દિલ્હી મોકલી રહ્યું છે. આ પહેલા બન્ને પક્ષો વચ્ચે 16 રાઉન્ડની વાતચીત થઈ ચૂકી છે.
9 વર્ષથી અટકેલી વાત હવે થશે પૂરી
ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ટ્રેડ ડીલને લઈને છેલ્લા 9 વર્ષથી વાતચીત ચાલી રહી છે. સૌથી પહેલા આ ડીલને લઈ વર્ષ 2007માં વાતચીત શરૂ થઈ હતી. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ફ્રી ટ્રે઼ડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) પર વાતચીત ભૌગોલિક રાજકીય હાલાતોના કારણે 2013માં અટકી પડી હતી. 2022માં આ પ્રક્રિયા ફરી શરૂ કરવામાં આવી. બન્ને વચ્ચે ફ્રી વેપારને લઈ હવે વાતચીત વધુ તીવ્ર બની છે. હવે અમેરિકાના ટેરિફ દબાણને કારણે આ ડીલમાં તેજી આવી છે. તાજેતરમાં ભારતના વાણિજ્ય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે બ્રસેલ્સની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે EU કમિશનર મારોસ સેફકોવિક સાથે મુલાકાત કરી. હવે યુરોપિયન યુનિયનનું ટોપનું નેતૃત્વ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયેન અને એન્ટોનિયો કોસ્ટા 26 જાન્યુઆરીએ પ્રજાસત્તાક દિવસની પરેડમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થઈ રહ્યા છે.
ભારત માટે ખુલશે 27 દેશોના દરવાજા
ભારત-યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે ફ્રી વેપાર એગ્રીમેન્ટથી ભારતને યુરોપના 27 દેશોનું વિશાળ બજાર મળશે. આ દેશો સાથે ભારત કોઈપણ ટેરિફ કે અવરોધ વિના વેપાર કરી શકશે. EU સાથેની આ ડીલ અમેરિકા માટે મોટો પાઠ સાબિત થશે. અમેરિકી ટેરિફને કારણે થતા નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે ભારત પાસે 27 દેશનું મોટું બજાર ઉપલબ્ધ હશે, આવી સ્થિતિમાં અમેરિકાના બજારની મહત્વ ઓછી થશે.
ભારત માટે EUનું બજાર કેટલું મોટું?
યુરોપિયન યુનિયનનું બજાર ભારતની કુલ નિકાસમાં આશરે 17% છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં યુરોપિયન યુનિયન સાથે ભારતનો દ્વિપક્ષીય વેપાર લગભગ 136.53 અજબ ડોલર રહ્યું હતું, જેમાં નિકાસ 75.85 અબજ ડોલર અને આયાત 60.68 અબજ અમેરિકી ડોલર રહ્યું. ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન વચ્ચે મજબૂત વેપાર ભાગીદાર રહી છે. જ્યારે અમેરિકાની હરકતોથી EU પણ પરેશાન છે. અમેરિકાના આ હરકતોના કારણે ભારત અને યુરોપ વચ્ચેનું અંતર ઓછું થયું છે અને 9 વર્ષથી અટકેલો ફ્રી ટ્રેડ ડીલ હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે.
આ ડીલથી ભારતને કેટલો થશે ફાયદો?
EU સાથે ફ્રી ટ્રેડ ડીલથી બન્ને દેશોને ફાયદો થશે. જો ભારતના દૃષ્ટિકોણથી જોવામાં આવે તો શોર્ટ-ટર્મમાં ભારતની રિયલ ઈનકમમાં 5.16 અજબ ડોલર સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે, જ્યારે લોગ ટર્મમાં ભારતની નિકાસમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. ભારતના ગારમેન્ટસ, ટેક્સટાઈલ, રત્નો અને જ્વેલરી, ઓટોમોબાઇલ્સ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ક્ષેત્રોને જબરદસ્ત ફાયદો થઈ શકે છે. આ FTA ઔદ્યોગિક મશીનરી, વીજ ઉત્પાદન સાધનો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મશીનરી, રસાયણો, પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ અને સૌર પેનલ સસ્તા બનાવશે. આ FTAથી EU સાથે વેપાર થતા 90%થી વધુ માલ પરના ટેરિફ ઘટાડશે અથવા દૂર કરશે, જેનાથી કિંમતોમાં ઘટાડો થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે