India EU Trade Deal: આ ડિલથી ગુજરાતને થશે સૌથી વધારે ફાયદો, આ સેક્ટરોમાં આવશે રોનક ! જાણો રોજગારની તકો ક્યાં વધશે
India EU Trade Deal: ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન (EU) વચ્ચે મુક્ત વેપાર કરાર (FTA) હાલમાં વિશ્વભરમાં ચર્ચામાં છે. બંને પક્ષોએ આ ઐતિહાસિક કરારને મધર ઓફ ઓલ ડિલ ગણાવ્યો છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ સોદો યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની કડક ટેરિફ નીતિના પાયાને હચમચાવી શકે છે.
India EU Trade Deal: વાણિજ્ય મંત્રાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ડીલના અમલીકરણ પછી, યુરોપિયન યુનિયનમાં ભારતની નિકાસમાં આશરે 6.4 લાખ કરોડ રૂપિયાનો વધારો થવાની ધારણા છે. આનાથી ભારતના અર્થતંત્ર, રોજગાર અને ઉદ્યોગોને નોંધપાત્ર ફાયદો થવાની ધારણા છે.
યુરોપિયન રોકાણ પહેલાથી જ મજબૂત છે, અને તે વધુ વધશે
હાલમાં, આશરે 6,000 EU કંપનીઓ ભારતમાં કાર્યરત છે. EU ભારતમાં કુલ વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI)ના 16.5 ટકાથી વધુનું યોગદાન આપે છે. એપ્રિલ 2000થી માર્ચ 2024 સુધીમાં, યુરોપિયન યુનિયનમાંથી ભારતમાં આશરે US$40.04 બિલિયન FDI આવ્યું છે. આ નવા FTA યુરોપિયન રોકાણને વધુ વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.
નિકાસકારોને રાહત આપતા 9,425 ઉત્પાદનો પરના ટેરિફ દૂર કરવામાં આવશે.
આ કરાર હેઠળ, 9425 ઉત્પાદનો પરથી ટેરિફ દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને નિયમનકારી ઍક્સેસમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આનાથી કૃષિ ઉત્પાદનો, કાપડ, ચામડું, ઘરેણાં અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રો માટે યુરોપિયન બજારમાં સરળ પ્રવેશ મળશે. આ કરારની અસર દેશના અનેક રાજ્યોમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અનુભવાશે. એવો અંદાજો લગાવવો એવું લાગે છે કે ગુજરાતને આ ડિલથી સૈથી વધારે ફાયદો થશે ગુજરાતના સાત સેક્ટરમાંથી માલની નિકાસ કરવામાં આવશે, જેમાં ટેક્સટાઈલ, એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મા અને મેડિકલ ડિવાઈસ, ઈલેક્ટ્રીક્સ, જેમ્સ અને જ્વેલરી, કેમિકલ, મરીન પ્રોડક્ટનો સમાવેશ થાય છે.
મહારાષ્ટ્રને શું ફાયદો થશે?
ભારત-EU FTA મહારાષ્ટ્રના ઔદ્યોગિક અને નિકાસ ક્ષેત્રોને મજબૂત બનાવશે.
કાપડ ઉદ્યોગ પર 12% ટેરિફ નાબૂદ કરવામાં આવશે.
ઇલેક્ટ્રોનિક માલ પર 14% ડ્યુટી નાબૂદ કરવામાં આવશે.
ઇચલકરંજી ગારમેન્ટ ક્લસ્ટરને સીધો ફાયદો થશે.
પુણેના એન્જિનિયરિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ હબમાંથી નિકાસ વધશે.
રાયગઢ-થાણેમાં ફાર્માસ્યુટિકલ એકમો અને મુંબઈમાં જ્વેલરી વેપારીઓને પણ નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
ગુજરાતના કયા ક્ષેત્રોને ફાયદો થશે?
આ સોદાથી ગુજરાતના નિકાસલક્ષી ઔદ્યોગિક માળખાને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે.
સુરતમાં કાપડ, હીરા અને જ્વેલરી નિકાસમાં વધારો જોવા મળશે.
ભરૂચ અને વડોદરાના કેમિકલ સેક્ટરને ફાયદો થશે કારણ કે 97.5% કેમિકલ ઉત્પાદનો પર ડ્યુટી ઘટાડીને 12.8% કરવામાં આવશે.
રાજકોટથી એન્જિનિયરિંગ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નિકાસ વધશે.
વેરાવળમાં પણ દરિયાઈ ઉત્પાદનોની નિકાસને વેગ મળવાની અપેક્ષા છે.
તમિલનાડુ
12% ટેરિફ દૂર કરવાથી તિરુપુરના કાપડ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે.
વેલ્લોર-અંબુરમાં ચામડા અને ફૂટવેર ઉદ્યોગ, જે અગાઉ 17% ટેરિફનો સામનો કરતો હતો, તેને ફાયદો થશે.
ચેન્નાઈ અને કોઈમ્બતુરમાં એન્જિનિયરિંગ-ઈલેક્ટ્રોનિક્સ કોરિડોર વધુ મજબૂત બનશે.
પશ્ચિમ બંગાળ
ઉત્તર બંગાળમાંથી દાર્જિલિંગ ચા માટે યુરોપિયન બજારમાં વધુ સારી પહોંચ.
દિઘા અને હલ્દિયાથી સીફૂડ નિકાસ માટે રાહત, જે અગાઉ 26% ટેરિફનો સામનો કરતો હતો.
પરંપરાગત હસ્તકલાને નવા બજારો અને વધુ સારા ભાવ મળશે.
આસામ
ઉપલા આસામમાંથી દિબ્રુગઢ-જોરહાટ ચા અને મસાલા યુરોપમાં પ્રવેશ મેળવશે.
બારપેટા અને નલબારીમાંથી વાંસના ફર્નિચર અને હસ્તકલાને ફાયદો થશે.
વિશેષ ઔષધીય ઉત્પાદનોની નિકાસને પણ નવી તકો મળશે.
કેરળ
કોચી અને અલાપ્પુઝાથી ઝીંગા અને ટુના માછલીની નિકાસ વધશે.
ઇડુક્કી અને વાયનાડમાંથી મરી અને એલચી યુરોપિયન બજારમાં સીધી પહોંચ મેળવશે.
ખેડૂતો અને માછીમારોની આવકમાં વધારો થવાની ધારણા છે.
કર્ણાટક
બેંગલુરુ અને તુમાકુરુથી એન્જિનિયરિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ નિકાસમાં વધારો થશે.
MSME સપ્લાયર્સને મોટા ઓર્ડર મળવાની ધારણા છે.
બેંગલુરુથી ગાર્મેન્ટ નિકાસ વધશે, જેનાથી રોજગારીની નવી તકો ઊભી થશે.
ઉત્તર પ્રદેશ
કાનપુર અને આગ્રાથી ચામડાના જૂતાની નિકાસ વધશે.
સહારનપુરથી ફર્નિચર અને હસ્તકલા યુરોપમાં એક નવું બજાર શોધશે.
નોઇડાથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પશ્ચિમ યુપીથી કૃષિ ઉત્પાદનોને ફાયદો થશે.
રાજસ્થાન
જયપુરના દાગીનાની યુરોપિયન માંગ વધશે.
જોધપુરના લાકડાના ફર્નિચર અને હસ્તકલાને ફાયદો થશે.
રમતગમતના સામાન, કાપડ અને ચામડાના ઉત્પાદનોની નિકાસ વધશે. પ્રગતિ
પંજાબ
લુધિયાણાના કાપડ અને ગૂંથણકામ ઉદ્યોગને વેગ મળશે
જાલંધરના રમતગમતના સામાનની યુરોપમાં માંગ વધશે
મંડી ગોવિંદગઢના હળવા એન્જિનિયરિંગ ઉત્પાદનોને નવા બજાર મળશે
