ભારત માટે નવા વર્ષ પહેલાં આવી ખુશખબર! જાપાનને માત આપી નિકળ્યું આગળ

India Become Fourth Largest Economy: સરકારના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતનું અર્થતંત્ર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રોકેટની ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે અને છેલ્લા એક દાયકામાં તેનું કદ લગભગ બમણું થઈ ગયું છે.

Last Updated: Dec 30, 2025, 08:01 PM IST

India Become Fourth Largest Economy: નવા વર્ષની શરૂઆત પહેલા ભારત માટે એક મોટી ખુશખબર આવી છે. સરકારના વાર્ષિક આર્થિક સમીક્ષા રિપોર્ટ અનુસાર, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GDP)ના આધારે ભારતે જાપાનને પાછળ છોડીને દુનિયાના ચોથા સૌથી મોટા અર્થતંત્રનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કરી લીધો છે.

ભારત બન્યું ચોથી મોટી ઇકોનોમી!
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, 4.18 ટ્રિલિયન ડોલરની જીડીપી સાથે ભારત હવે વૈશ્વિક સ્તરે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. જો કે, આની અંતિમ પુષ્ટિ આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્રા કોષ (IMF) દ્વારા કરવામાં આવશે, જેના સત્તાવાર આંકડા 2026ના પ્રથમ છ મહિનામાં જાહેર થવાની અપેક્ષા છે. જો વર્તમાન ગતિ ચાલુ રહેશે, તો આગામી અઢીથી ત્રણ વર્ષમાં ભારત 7.3 ટ્રિલિયન ડોલરની અંદાજિત જીડીપી સાથે જર્મનીને પાછળ છોડીને દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર પણ બની શકે છે.

સરકારના રિપોર્ટમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભારતનું અર્થતંત્ર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી રોકેટની ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે અને છેલ્લા એક દાયકામાં તેનું કદ લગભગ બમણું થઈ ગયું છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના બીજા ક્વાર્ટરમાં દેશની જીડીપી વૃદ્ધિ દર 8.2 ટકા રહ્યો હતો, જે છેલ્લા છ વર્ષમાં સૌથી વધુ છે.

રોકેટની ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે ભારત
વૈશ્વિક વ્યાપારી પડકારો હોવા છતાં મજબૂત સ્થાનિક માંગએ ભારતીય અર્થતંત્રને મજબૂતી આપી છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25ના પ્રથમ ક્વાર્ટરમાં વિકાસ દર 7.8 ટકા હતો, જ્યારે ચોથા ક્વાર્ટરમાં તે 7.4 ટકા પર જળવાઈ રહ્યો હતો.

સરકારે કહ્યું કે, મજબૂત સ્થાનિક માંગ, સંસ્થાકીય સુધારા, સંતુલિત નાણાકીય નીતિ અને કિંમતોમાં સ્થિરતાએ ભારતીય અર્થતંત્ર માટે એક અનુકૂળ 'ગોલ્ડીલોક્સ' સ્થિતિ તૈયાર કરી છે, જ્યાં વિકાસ અને મોંઘવારી વચ્ચે સંતુલન જળવાયેલું છે. આ કારણોસર જ સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ અનુમાન લગાવી રહી છે કે, આગામી વર્ષોમાં ભારતીય અર્થતંત્ર વધુ મજબૂતી સાથે ઉભરશે અને વૈશ્વિક આર્થિક મંચ પર તેની ભૂમિકા વધુ સશક્ત બનશે.

