/ભારતને મળ્યો હોર્મુઝનો વિકલ્પ, 1 જૂનથી મળશે ઓઈલ માટે નવો માર્ગ! શું સસ્તું થશે પેટ્રોલ-ડીઝલ અને LPG?

India FTA with Oman: 1 જૂન 2026થી ભારત-ઓમાન ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) લાગુ થવા જઈ રહ્યો છે. જેનાથી માત્ર ટેરિફ ફ્રી વેપાર જ નહીં થાય, પરંતુ ભારતને ખાડી દેશો, આફ્રિકા અને યુરોપ સુધી નવો ટ્રેડ રૂટ પણ મળશે. ભારતને હોર્મુઝ ઓફ સ્ટ્રેટનો એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ મળી જશે.
India Free Trade Deal with Oman: અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ અને હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે ભારતે એક એવી ફ્રી ટ્રેડ ડીલ કરી છે, જેનાથી તેના હાથમાં હોર્મુઝની ચાવી આવી ગઈ છે. ભારતને હોર્મુઝનો વિકલ્પ મળી ગયો છે. ભારત હવે હોર્મુઝના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ગયા વિના પણ વેપાર કરી શકશે. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, શું ભારત માટે ઓઈલ અને ગેસની આયાત સરળ થઈ જશે? અને જો સરળ થશે તો શું દેશમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને LPG સિલિન્ડરના ભાવ ફરીથી ઘટશે?
ભારતની મેગા ડીલ, 90% વેપાર પર ઝીરો ટેક્સ
ભારતે મુસ્લિમ દેશ ઓમાન સાથે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ સાઈન કર્યા છે. 1 જૂનથી બન્ને દેશો વચ્ચે આ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ લાગુ થઈ જશે. ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં ભારત અને ઓમાને આ ડીલ સાઈન કરી હતી. આ અંતર્ગત ભારત અને ઓમાન વચ્ચે 90 ટકા આયાત-નિકાસ ટેરિફ ફ્રી થઈ જશે. હાલ બન્ને દેશો વચ્ચે 10.5 અબજ ડોલરનો વેપાર થાય છે. આ ડીલનો સૌથી મોટો ફાયદો હોર્મુઝના વિકલ્પ તરીકે થઈ શકે છે. ભારત માટે ઓમાન એક નવું લોજિસ્ટિક હબ બની શકે છે.
શું ઓમાન બનશે હોર્મુઝનો વિકલ્પ?
ઓમાન સાથે ભારતની આ ડીલ હોર્મુઝનો વિકલ્પ બની શકે છે. વાસ્તવમાં હોર્મુઝનો એક હિસ્સો ઓમાન પાસે છે. ઓમાનના બે મુખ્ય બંદરો સલાલાહ પોર્ટ (Salalah Port) અને દુક્મ પોર્ટ (Duqm Port) પર્સિયન ગલ્ફ અને હોર્મુઝની બહાર છે, જે ભારત માટે એક મોટો ગેમચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે.
દુક્મ પોર્ટ ઓમાનના દક્ષિણ-પશ્ચિમ કિનારે છે, જે હિંદ મહાસાગર સાથે જોડાય છે. બન્ને દેશો હોર્મુઝ ગયા વગર એકબીજા સાથે વેપાર કરી શકે છે. ભારત સલાલાહ અને દુક્મ પોર્ટનો પોતાના હબ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે છે. આ બન્ને બંદરો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની બહાર છે અને હિંદ મહાસાગરના રસ્તે સીધા જોડાયેલા છે.
આ ડીલના કારણે ભારત આ પોર્ટ દ્વારા ખાડી દેશોની સાથે-સાથે આફ્રિકા અને યુરોપ સુધી પોતાનો સામાન હોર્મુઝના સંવેદનશીલ વિસ્તારમાંથી પસાર થયા વિના મોકલી પણ શકશે અને મગાવી પણ શકશે. આથી જ નિષ્ણાતો આ ડીલને 'ટ્રેડ કોરિડોર' પણ કહી રહ્યા છે. ભારત ઓમાનના માર્ગ ડાયવર્ટ થઈને આયાત-નિકાસ કરી શકે છે. આનાથી હોર્મુઝના સંવેદનશીલ રસ્તા પર ભારતની નિર્ભરતા ઘટી જશે.
...તો શું પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ઘટશે?
જો ભારતને હોર્મુઝનો વિકલ્પ મળી ગયો, તો શું ઓઈલ અને ગેસના ભાવ ઘટશે? આ નિર્ણય એટલો સરળ નથી. ઓમાનના માર્ગથી ઓઈલ અને ગેસ ટેન્કરોની અવરજવર કેવી રહે છે, કેટલું ઓઈલ આયાત કરી શકાય છે, શિપિંગ કોસ્ટ, શિપમેન્ટ ઈન્સ્યોરન્સ અને વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલની કિંમતો... આવા ઘણા પરિબળો છે જે ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ગેસના ભાવ નક્કી કરે છે. એટલે કે, એ જરૂરી નથી કે 1 જૂનથી ઓમાન સાથે FTA લાગુ થતાંની સાથે જ દેશમાં ઓઈલના ભાવ ઘટી જશે.