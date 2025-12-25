ઈન્ડિગોની બાદશાહત થશે ખતમ? 2 નવી એરલાઈનને મળી NOC, ગ્રાહકોને શું ફાયદો?
સરકાર દ્વારા બે નવી એરલાઈન અલ હિન્દ એર અને ફ્લાય એક્સપ્રેસને એનઓસી મળ્યું છે ત્યારબાદ હવે એ સવાલ છે કે શું બંને એરલાઈન આવનારા સમયમાં ક્રાઈસિસના સંકટથી બચાવી શકશે. શું તે ઈન્ડિગો અને એર ઈન્ડિયા સામે સફળ થઈ શકશે?
હાલમાં જ ઈન્ડિગો ક્રાઈસિસ ઊભી થતા હજારો ફ્લાઈટ્સ કેન્સલ થઈ અને લાખો મુસાફરોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. સરકાર અને ડીજીસીએ(DGCA)ની કડકાઈથી મામલો ધીરે ધીરે પાટા પર આવી રહ્યો છે. સરકાર તરફથી કોશિશ થઈ રહી છે કે આ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ મુસાફરોએ આવનારા સમયમાં ફરીથી ન ઝેલવી પડે. હવે દેશના ઝડપથી વિકાસ પામતા એવિએશન માર્કેટમાં આશાનું નવું કિરણ આવ્યું છે. ઈન્ડિગો સંકટના કેટલાક દિવસો બાદ સરકારે બે નવી એરલાઈન્સને 'નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ ' (NOC) આપ્યું છે. સિવિલ એવિએશન મિનિસ્ટર રામમોહન નાયડુ તરફથી એક્સ પર જણાવવામાં આવ્યું કે અલ હિન્દ એર અને ફ્લાય એક્સપ્રેસને આ અઠવાડિયે મંજૂરી મળી છે.
શું સ્પર્ધા વધતા સારી સુવિધાઓ મળી શકશે?
સરકાર તરફથી આ પગલું ઘરેલુ માર્કેટમાં સ્પર્ધા વધારવાનો અને મુસાફરોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળે તે માટેનો છે. વાત જાણે એમ છે કે ઈન્ડિગોનો ઈન્ડિયન એવિએશન સેક્ટરમાં 65 ટકાનો માર્કેટ શેર છે. હાલમાં જ સ્ટાફ પ્લાનિંગમાં ચૂક થઈ જવાના કારણે ઈન્ડિગોની લગભગ 4500 ફ્લાઈટ રદ થઈ હતી. ત્યારબાદ એર ઈન્ડિયા ગ્રુપનો શેર 27 ટકા છે. આ ઉપરાંત દેશના એરલાઈન માર્કેટમાં નાની કંપનીઓની ભાગીદારી છે. આ ઘટના બાદ સરકારે મહેસૂસ કર્યું કે બજારમાં વધુ સ્પર્ધાની જરૂર છે.
કસ્ટમર બેસ પર પડશે અસર
ઈન્ડિગોના હાલના સંકટ બાદ સરકારે બે નવી એરલાઈન અલ હિન્દ એર અને ફ્લાય એક્સપ્રેસને એનઓસી આપી છે. આ ઉપરાંત શંખ એર પણ 2026થી ઉડાણ ભરી શકે છે. સરકાર તરફથી લેવામાં આવતા આ પગલાંથી ડોમેસ્ટક એવિએશનમાં સ્પર્ધા વધશે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું સરકારના આ પગલાંથી ઈન્ડિગોની બાદશાહત ખતમ થશે? જાણકારોનું કહેવું છે કે આવું ચાર વર્ષ સુધી તો શક્ય નથી. પરંતુ નવી આવનારી એરલાઈન અને સર્વિસથી ઈન્ડિગોના કસ્ટમર બેસ પર અસર પડી શકે છે.
બજારમાં ટકી શકશે?
આંકડા મુજ ઈન્ડિગોની ડોમેસ્ટિક સીટ કેપેસિટી શેર હાલના સમયમાં 53 ટકા છે. જ્યારે એર ઈન્ડિયા ગ્રુપ પાસે આ શેર 27 ટકા છે. બાકી નાની એરલાઈન્સનો ફાલો 20 ટકા છે. ઈન્ડિગો રોજ 2000થી વધુ ફ્લાઈટનું સંચાલન કરે છે અને તેની પાસે 400થી વધુ વિમાનોની ફ્લીટ છે. આ આંકડો એટલો મોટો છે કે કોઈ પણ નવી એરલાઈન માટે તેનો મુકાબલો કરવો ખુબ મુશ્કેલ છે. અલ હિન્દ એર, ફ્લાય એક્સપ્રેસ અને શંખ એર ત્રણેય રિજિઓનલ ફોક્સવાળી ફ્લાઈટ છે.
બિઝનેસ મોડલ
દેશમાં એરલાઈન બિઝનેસના મોડલનું ખુબ હાઈ કોસ્ટિંગ છે. જેટ ફ્યૂલ, લીઝ, ક્રુ ટ્રેનિંગ, એરપોર્ટ સ્લોટ્સનું દુનિયાભરમાં સૌથી વધુ કોસ્ટિંગ છે. એરલાઈને ઓપરેશન શરૂ થતા પહેલા અનેક પ્રકારના પ્રોસેસમાંથી પસાર થવું પડે છે. હાલ નવી એરલાઈનને એનઓસી ઈશ્યુ કરાયું છે. ત્યારબાદ AOC મળવાનું ખુબ મુશ્કેલ હોય છે. આ ઉપરાંત ફાઈનાન્શિયલ સ્ટ્રેન્થ, વિમાન ખરીદવાની કે રેન્ટ પર લેવાની પ્રોસેસ વગેરે હોય છે. વર્ષ 2020થી ફ્લાઈ91, ઈન્ડિયા વન એર અને સ્ટાર એર વગેરેને NOC મળી ચૂક્યું છે. પરંતુ તેનો માર્કેટ શેર 5 ટકાથી પણ ઓછો છે. આવામાં કોઈ પણ નવી એરલાઈન માટે ઈન્ડિગો અને એર ઈન્ડિયા સામે ટકી શકવું સરળ નથી.
કઈ કઈ નવી એરલાઈન
હાલ સરકાર તરફથી અલ હિન્દ એર અને ફ્લાય એક્સપ્રેસને મંજૂરી અપાઈ છે. કેરળના અલ હિન્દ ગ્રુપ અલ હિન્દ એરના પ્રમોટર છે. તે રીજીઓનલ એરલાઈન હશે. તેની શરૂઆત ATP ટર્બોપ્રોપ પ્લેનથી થશે. શરૂઆતમાં એરલાઈન સાઉથ ઈન્ડિયાના રૂટ્સ પર ફોકસ કરશે. ત્યારબાદ ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટ્સ પણ શરૂ કરવાનો પ્લાન છે. ફ્લાય એક્સપ્રેસની વેબસાઈટ મુજબ તેના પર કમિંગ સૂન લખેલું છે. આ એરલાઈન પણ ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં પ્રવેશ કરશે. તેના વિશે હજુ વધુ જાણકારી સામે આવી નથી.
મુસાફરોને શું ફાયદો થશે
ડોમેસ્ટિક માર્કેટમાં જો નવી એરલાઈન આવે તો ગ્રાહકોને ફાયદો થાય તે સ્વાભાવિક છે. ગ્રાહકોને તેનો ફાયદો ભાડા અને સર્વિસ બંનેમાં જોવા મળી શકે છે. પરંતુ મુસાફરોને કેટલો ફાયદો થશે તે નવી એરલાઈનની સર્વિસ અને ક્વોલિટી પર નિર્ભર છે. જો નવી એરલાઈન ફ્લાઈટની સંખ્યા અને સર્વિસમાં ઈન્ડિગો, એર ઈન્ડિયા વગેરેને ટક્કર આપે તો પેસેન્જરને ભાડામાં મોટો ફાયદો થઈ શકે છે.
