સતત ભાવ વધવા છતાં ભારતીયોમાં સોનાનો જબરદસ્ત ક્રેઝ! જાન્યુઆરીમાં ગોલ્ડ અને સિલ્વર ઈમ્પોર્ટમાં તોતિંગ ઉછાળો, જાણો
Gold-Silver Import In January 2026: જાન્યુઆરી મહિનામાં ભારતની ગોલ્ડ ઈમ્પોર્ટ એટલે વિદેશથી મગાવવામાં આવેલ સોનાના જથ્થાના મામલામાં 349 ટકાનો ચોંકાવનારો વધારો જોવા મળ્યો છે. માત્ર સોના જ નહીં, પરંતુ ચાંદીની ડિમાન્ડ પણ 127 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે.
- સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી ગોલ્ડ ઈમ્પોર્ટમાં 836%નો ઐતિહાસિક વધારો
- અમેરિકા સાથે નવી ટ્રેડ ડીલ બાદ ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા
- જાન્યુઆરીમાં કુલ 12 અબજ ડોલરનું સોનું મંગાવવામાં આવ્યું
Trending Photos
Gold-Silver Import In January 2026: ભારતીયોના સોના અને ચાંદીના ક્રેઝે બધા રેકોર્ડ તોડી નાખ્યા છે. હાલમાં જ સરકારી આંકડા અનુસાર, જાન્યુઆરી મહિના દરમિયાન સોનાની આયાત 349.22 ટકાના ભારે વધારા સાથે 12 અબજ ડોલર પર પહોંચી ગઈ છે. માત્ર સોના જ નહીં, ચાંદીમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો છે અને તેની આયાત પણ 127 ટકા વધીને 2 અબજ ડોલરથી વધુ થઈ ગઈ છે. આ ડેટા જણાવે છે કે, બજારમાં કિંમતી ધાતુઓની માંગમાં જબરદસ્ત વધારો થયો છે.
આ જબરદસ્ત ડિમાન્ડના કારણે દેશની વેપાર ખાધ પણ વધી છે, કારણ કે જાન્યુઆરીમાં ભારતમાં આશરે 12 અબજ ડોલરનું સોનું અને 2 અબજ ડોલરની ચાંદી મંગાવવામાં આવી છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે, લગ્ન અને રોકાણ બન્ને માટે ભારતીયોમાં કિંમતી ધાતુઓનો ક્રેઝ ઓછી નથી થઈ રહ્યો.
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી સોનાની આયાતના તમામ રેકોર્ડ તૂટ્યા
જ્યારે સોનાની આયાતની વાત આવે છે, ત્યારે ભારત સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પર સૌથી વધુ વિશ્વાસ કરે છે. ભારત સોનાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે સૌથી વધુ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પર ખૂબ જ નિર્ભર રહે છે. હાલના આંકડાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, કારણ કે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી સોનાની આયાતમાં 836 ટકાનો ઐતિહાસિક વધારો નોંધાયો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે, લગ્નની સિઝન અને સુરક્ષિત રોકાણોની વધતી માંગને કારણે વિદેશથી સોના અને ચાંદીનો આટલો મોટો જથ્થો મંગાવવામાં આવી રહ્યો છે.
આ દેશોમાંથી ભારત મંગાવી રહ્યું છે અબજો ડોલરનું સોનું
ભારત પોતાની જરૂરિયાતો માટે મુખ્યત્વે પાંચ મુખ્ય દેશો પર નિર્ભર રહે છે. જેમાં સૌથી વધુ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ પર નિર્ભર છે, જ્યારબાદ યુએઈ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને પેરુ સામેલ છે. આ વર્ષે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી લગભગ 4 અબજ ડોલરનું સોનું ભારતમાં આવ્યું છે, જે પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર વધારો છે.
કિંમત ઘટાડવા માટે હવે અમેરિકા પાસેથી સોનું ખરીદશે ભારત
આગામી દિવસોમાં ગ્રાહકોને એક સારા સમાચાર મળી શકે છે. ભારત સરકાર હવે પોતાની રણનીતિ બદલી રહી છે અને યુએઈ જેવા દેશો કરતાં અમેરિકામાંથી વધુ સોનું અને ચાંદી ખરીદવાની તૈયારી કરી રહી છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, અમેરિકા દુનિયામાં સોના અને ચાંદીના વેપારનું એક મુખ્ય કેન્દ્ર છે. ત્યાંથી કાચા અને રિફાઈન્ડ સોનાની આયાત કરવાથી માત્ર સપ્લાય ચેઇનમાં જ સુધારો નહીં થાય, પરંતુ સ્થાનિક બજારમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં પણ ઘટાડો થવાની આશા છે.
સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટવાની આશા
ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી વેપાર વાતચીતનો સીધો ફાયદો સામાન્ય માણસને થઈ શકે છે. અમેરિકાએ પહેલા જ ભારતીય માલસામાન પરના કેટલાક ટેક્સ દૂર કરી દીધા છે અને ટૂંક સમયમાં એક નવી ટ્રેડ ડીલ ફાઈનલ થવાની છે. આ કરાર બાદ જ્યારે અમેરિકાથી ભારતમાં મોટા પ્રમાણમાં સોનું અને ચાંદી આયાત કરવામાં આવશે, ત્યારે બજારમાં તેમની ઉપલબ્ધતા વધશે. જેમ જેમ પુરવઠો વધશે, તેમ તેમ ભાવ આપમેળે ઘટશે. આનાથી લગ્નની સિઝન દરમિયાન ઘરેણાં ખરીદવા તમારે માટે સસ્તા થઈ શકે છે.
એક તરફ જ્યારે આપણે સોનાની આયાત કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે બીજી તરફ ભારતમાંથી વિદેશીમાં સામનની નિકાસમાં પણ થોડો વધારો જોવા મળ્યો છે. સરકારને વિશ્વાસ છે કે, 2025-26ના અંત સુધીમાં ભારતની કુલ નિકાસ 860 અબજ ડોલરને વટાવી જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે