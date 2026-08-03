/પેટ્રોલ પર પ્રતિ લિટર ₹3.5 અને ડીઝલ પર પ્રતિ લિટર ₹24 ટેક્સ ! સરકારે કેમ લીધો આ મોટો નિર્ણય ?

Windfall Tax Hike : ભારત સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ પરનો વિન્ડફોલ ટેક્સ વધાર્યો છે. નવા આદેશ મુજબ આ ફેરફાર 3 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવ્યો છે. પેટ્રોલ નિકાસ પરનો વિન્ડફોલ ટેક્સ ₹2.5 પ્રતિ લિટરથી વધારીને ₹3.5 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ડીઝલ નિકાસ પરનો ટેક્સ ₹15.5 પ્રતિ લિટરથી વધારીને ₹24 પ્રતિ લિટર કરવામાં આવ્યો છે.
સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, નિકાસ નફા અને વૈશ્વિક બજારમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લીધા પછી લેવામાં આવ્યો છે.
વિન્ડફોલ ટેક્સ એટલે શું ?
સરકાર દર 15 દિવસે પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો પરના વિન્ડફોલ ટેક્સની સમીક્ષા કરે છે. જો રિફાઇનિંગ કંપનીઓ અને ઓઈલ ઉત્પાદકો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારાને કારણે સામાન્ય સ્તર કરતાં વધુ નફો મેળવવાનું શરૂ કરે છે, તો સરકાર તે વધારાની આવકનો એક ભાગ ટેક્સ તરીકે વસૂલે છે, આ વસૂલાતને વિન્ડફોલ ટેક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધશે ?
નિષ્ણાતો માને છે કે આ વધારો ઓઈલ કંપનીઓના નિકાસ માર્જિન પર સીધી અસર કરી શકે છે. જોકે, સ્થાનિક બજારમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક ભાવો પર તેની તાત્કાલિક, સીધી અસર થવાની શક્યતા નથી, કારણ કે ભારતમાં ઓઈલના ભાવ વિવિધ અન્ય પરિબળો દ્વારા નક્કી થાય છે.
સરકારે ટેક્સમાં વધારો કર્યો છે, આનો અર્થ એ નથી કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે. સરકાર ફ્યુઅલના ભાવ નક્કી કરતી નથી. આ ભાવ ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ જેમ કે ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ અને હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, ડોલર સામે રૂપિયાનો વિનિમય દર અને રિફાઇનિંગ અને પરિવહન ખર્ચ સહિતના વિવિધ પરિબળોને ધ્યાનમાં લીધા પછી નક્કી કરવામાં આવે છે.