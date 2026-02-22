ભારત રશિયાને બદલે આ દેશ પાસેથી મોટી માત્રામાં ખરીદી રહ્યું છે ક્રૂડ ઓઇલ, ત્રીજા નંબરે પહોંચ્યું ઇરાક, જાણો
India Oil Purchase Data: અમેરિકાના પ્રતિબંધ બાદ ભારતે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી કરવાનું ઓછું કરી દીધુ હતું, જો કે રશિયા સાથે ઘટાડો કરીને ભારતે આ દેશ સાથે ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે. ભારતને કોઈ એવા દેશની જરૂર હતી, જે તેની બજાર જરૂરીયાતો માટે મોટા પાયે તેલ આપે અને ભારત તે તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
India Oil Purchase Data: ભારતની ક્રૂડ ઓઇલ આયાત વ્યૂહરચના હવે પરિવર્તનના નવા તબક્કામાં પ્રવેશી રહી છે. આયાત શિપમેન્ટ ડેટા અને એક્સપર્ટ સૂચવે છે કે સાઉદી અરેબિયાના નેતૃત્વમાં પશ્ચિમ એશિયાના સપ્લાયર્સ તેમનો બજાર હિસ્સો પાછો મેળવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, રશિયન તેલની આયાત નોંધપાત્ર રહી છે, પરંતુ ભૂરાજનીતિ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધોને કારણે ઘટી રહી છે.
ભારત હવે રશિયા પાસેથી કેટલું તેલ ખરીદી રહ્યું છે?
રશિયન પુરવઠામાં ઘટાડાને કારણે, 1 ફેબ્રુઆરીથી 18 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ભારતની કુલ ક્રૂડ ઓઇલ આયાત ઘટીને સરેરાશ 48.5 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસ (bpd) થઈ ગઈ છે. આ જાન્યુઆરીમાં 52.5 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસ કરતા આઠ ટકા ઓછી છે. રશિયાથી તેલના પ્રવાહમાં આ ઘટાડો ગયા મહિને મુખ્ય રશિયન નિકાસકારો પર યુએસ પ્રતિબંધો અને યુરોપિયન યુનિયનના 18મા રાઉન્ડના પ્રતિબંધોને પગલે છે.
જહાજોની હિલચાલ પર દેખરેખ રાખતા ડેટા દર્શાવે છે કે ભારતમાં રશિયન સપ્લાય ડિસેમ્બર 2025માં 12.8 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસથી ઘટીને જાન્યુઆરીમાં 12.2 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસ થયો હતો અને ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં લગભગ 10 ટકા ઘટીને 10.9 લાખ બેરલ પ્રતિ દિવસ થયો હતો.
માર્ચમાં વધુ ઘટાડો
ગ્લોબલ કોમોડિટી ડેટા એક્સપર્ટ કેપ્લરના ચીફ રિસર્ચ હેડ સુમિત રિટોલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભારતની રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ આયાત ફેબ્રુઆરીમાં લગભગ 1-1.2 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ રહેવાનો અંદાજ છે, જે માર્ચમાં ઘટીને લગભગ 8-1 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ થવાની સંભાવના છે. યુક્રેન યુદ્ધ પછી મળેલા મોટા ડિસ્કાઉન્ટને કારણે ભારતે 2022માં મોટા પાયે રશિયન તેલ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ હવે આ પ્રવાહ વધવાને બદલે સ્થિર થતો દેખાય છે.
તેમણે કહ્યું કે, જો કે, અમે આને ટૂંકા ગાળાના સ્થિરીકરણ તરીકે જોઈએ છીએ, 2025ના મધ્યમાં જોવા મળેલા ટોચના સ્તર પર પાછા ફરવા માટે નહીં. અમારો અંદાજ છે કે વ્યાપારી અને નીતિગત અવરોધોને કારણે, ભારતની કુલ આયાતમાં રશિયાનો હિસ્સો ધીમે ધીમે ઘટશે અને 2024-2025ની તુલનામાં 2026માં નીચા સ્તરે સ્થિર થશે.
વર્તમાન મૂલ્યાંકનો અનુસાર, અમેરિકા અને ભારત વચ્ચે એક વ્યવહારિક સમજૂતી થઈ છે જે ભારતને તેની મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે રશિયન તેલ આયાત કરવાની મંજૂરી આપે છે, પરંતુ વધુ વિસ્તરણને પ્રોત્સાહન આપતી નથી.
સાઉદી અરેબિયા ભારે ખરીદી
રશિયન તેલના જથ્થામાં ઘટાડો થતાં, પશ્ચિમ એશિયાઈ ગલ્ફ દેશો આ અંતર ભરી રહ્યા છે. રિટોલિયાએ સમજાવ્યું કે ફેબ્રુઆરીમાં સાઉદી અરેબિયામાંથી પુરવઠો 1 મિલિયનથી 1.1 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે, જે નવેમ્બર 2019 પછીનું હાઈ લેવલ છે.
મહિનાની શરૂઆતથી, સાઉદી અરેબિયાથી તેલનો પ્રવાહ આશરે 1.4 મિલિયન બેરલ પ્રતિ દિવસ નોંધાયો છે. જો કે, માર્ચની શરૂઆતમાં આ કંઈક અંશે મધ્યમ થવાની સંભાવના છે. વર્તમાન વલણોના આધારે, ફેબ્રુઆરીમાં સાઉદી અરેબિયા ભારતના ટોચના સપ્લાયર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, ત્યારબાદ રશિયા અને ઇરાકનો નંબર આવે છે.
