Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessયુદ્ધના સંકટ વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો દાવ; હવે ગેરંટી વગર મળશે સસ્તી લોન, આ રીતે બચશે તમારો બિઝનેસ

યુદ્ધના સંકટ વચ્ચે મોદી સરકારનો મોટો દાવ; હવે ગેરંટી વગર મળશે સસ્તી લોન, આ રીતે બચશે તમારો બિઝનેસ

credit guarantee scheme: મોદી સરકાર લાવી રહી છે ₹2.5 લાખ કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ. હવે ગેરંટી વગર મળશે સસ્તી લોન અને 90% રિસ્ક સરકાર લેશે. એવિએશન અને MSME સેક્ટર માટે મોટી રાહત! સંપૂર્ણ જાણકારી અહીં વાંચો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 07, 2026, 02:32 PM IST

Trending Photos

credit guarantee scheme: આજે 7 એપ્રિલ 2026 છે અને દુનિયાની નજર ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ પર ટકેલી છે. યુદ્ધને કારણે સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ રહી છે, તેલ મોંઘું થઈ રહ્યું છે અને બિઝનેસ પર દબાણ વધી રહ્યું છે. આવા મુશ્કેલ સમયમાં કેન્દ્ર સરકાર ભારતીય કંપનીઓ અને નાના વેપારીઓને (MSMEs) ડૂબતા બચાવવા માટે એક 'મહા-પ્લાન' લાવી રહી છે. સમાચાર છે કે સરકાર ટૂંક સમયમાં ₹2.5 લાખ કરોડની ક્રેડિટ ગેરંટી સ્કીમ (Credit Guarantee Scheme) લોન્ચ કરવા જઈ રહી છે. ચાલો સરળ ભાષામાં સમજીએ કે આ સ્કીમ શું છે અને તેનાથી તમને શું ફાયદો થશે.

શું છે આ ₹2.5 લાખ કરોડનું સુરક્ષા કવચ?
આ સ્કીમ વાસ્તવમાં ECGLS (ઇમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી સ્કીમ)નું જ એક મોટું અને નવું સ્વરૂપ છે. યાદ છે 2020માં કોવિડ દરમિયાન સરકારે નાના વેપારીઓને ગેરંટી વગર લોન અપાવવા માટે આવી જ યોજના શરૂ કરી હતી? હવે એ જ તર્જ પર પશ્ચિમ એશિયા સંકટ (West Asian Crisis) ને પહોંચી વળવા માટે તેને ફરીથી લાવવામાં આવી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

90% ગેરંટી: સરકાર બનશે તમારી ગેરંટર
બિઝનેસ લોન લેતી વખતે સૌથી મોટી સમસ્યા ગેરંટી અથવા સિક્યોરિટીની હોય છે. આ નવી સ્કીમની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે કોઈપણ સિક્યોરિટી વગર લોન મળશે. તમારે બેંક પાસે તમારી જમીન કે સોનું ગીરો રાખવાની જરૂર રહેશે નહીં. આમાં 90% જોખમ સરકારનું રહેશે. જો કોઈ કંપની લોન ચૂકવી શકતી નથી (ડિફોલ્ટ), તો બેંકના નુકસાનની 90% ભરપાઈ સરકાર (NCGTC) કરશે. આનાથી બેંકો ડર્યા વગર બિઝનેસને પૈસા આપશે.

કયા સેક્ટરોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
સરકારનો ઉદ્દેશ્ય એવા સેક્ટરોને લિક્વિડિટી (નાણાંની ઉપલબ્ધતા) પૂરી પાડવાનો છે જે યુદ્ધના કારણે રોકડ સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને એવિએશન (Aviation) સેક્ટરમાં ઈરાન સંકટના કારણે ફ્લાઈટ રૂટ બદલાઈ ગયા છે અને ફ્યુઅલ મોંઘું થયું છે. એરલાઈન્સને આ સમયે સૌથી વધુ મદદની જરૂર છે.

બીજા સ્થાન પર છે MSMEs (લઘુ ઉદ્યોગ): નાના કારખાનાઓ અને નિકાસકારો, જેમનો માલ અટકી પડ્યો છે. દરેક એવું સેક્ટર જે વધતા ખર્ચ અને સપ્લાય ચેઈનમાં અવરોધથી પરેશાન છે, તેમને આ યોજનાનો લાભ મળશે.

સ્કીમની 5 મોટી વાતો:
1. વ્યાજ દરની મર્યાદા (Cap): અગાઉ બેંકો માટે વ્યાજ 9.25% અને NBFCs માટે 14% નક્કી હતું, આ વખતે પણ તેને ‘સસ્તું’ રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
2. મોરેટોરિયમ સુવિધા: લોન લીધા પછીના પહેલા વર્ષે તમારે માત્ર વ્યાજ જ ચૂકવવાનું રહેશે, મુદ્દલ (Principal) ચૂકવવા માટે એક વર્ષની છૂટ મળી શકે છે.
3. સમય મર્યાદા: આ સ્કીમ 4 વર્ષ માટે માન્ય રહેવાની અપેક્ષા છે.
4. કોઈ વધારાની ગેરંટી નહીં: લોન લેવા માટે તમારે કોઈ વધારાનું કોલેટરલ (Collateral) આપવું પડશે નહીં.
5. કેબિનેટની મંજૂરી: આ પ્રસ્તાવ કેબિનેટ પાસે મોકલી દેવામાં આવ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં તેની સત્તાવાર જાહેરાત થઈ શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
ECGLSCredit guarantee schemeRs 2.5 lakh crore ECGLS schemeWest Asia

Trending news