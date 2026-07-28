/1 ઓગસ્ટથી પોસ્ટ વિભાગ નિયમોમાં કરી રહ્યું છે ફેરફાર, ડોક્યુમેન્ટ અને પાર્સલ મોકલવા માટે હવે ચૂકવવા પડશે આટલા રૂપિયા

India Post New Rule : જો તમે વારંવાર પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ કાગળો, ડોક્યુમેન્ટ અથવા વસ્તુઓ મોકલો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ભારતીય પોસ્ટ 1 ઓગસ્ટથી પાર્સલ અને ડોક્યુમેન્ટ સંબંધિત નોંધપાત્ર ફેરફારો લાગુ કરવા જઈ રહ્યું છે.
ઘણીવાર પોસ્ટ ઓફિસ જઈએ ત્યારે એ ના સમજાતું કે કોઈ વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટ તરીકે બુક કરવી કે પાર્સલ તરીકે. લોકો વારંવાર સામાન્ય કાગળો માટે વધારે ચાર્જ ચૂકવતા હતા. જો કે, ભારતીય પોસ્ટે હવે બંને વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે. ત્યારે એ જાણીએ કે આ નવા નિયમો તમારા ખર્ચ અને તમારા કામને કેવી રીતે અસર કરશે.
ભારતીય પોસ્ટે કયા ફેરફારો કર્યા ?
નવા નિયમો અનુસાર, કોઈપણ વસ્તુ જેનું કોઈ વ્યાપારી મૂલ્ય નથી તેને ડોક્યુમેન્ટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. આમાં નીચેની વસ્તુઓ શામેલ છે...
સરકારી અને વ્યક્તિગત ઓળખપત્રો: આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ, મતદાર ઓળખપત્ર અને ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ.
બેંક ડોક્યુમેન્ટ : બેંક પાસબુક, ચેકબુક, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ અને વેલકમ કીટ.
વ્યક્તિગત વસ્તુઓ : રાખડી, શુભેચ્છા કાર્ડ, અથવા કોઈપણ વ્યક્તિગત પત્રો.
વજન મર્યાદા : 500 ગ્રામ સુધીનું કોઈપણ બિન-કોમર્શિયલ વસ્તુ અથવા પેકેટ ડોક્યુમેન્ટ કેટેગરીમાં આવશે.
પાર્સલ તરીકે શું વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે ?
જો તમે એવી વસ્તુ મોકલી રહ્યા છો જે વેચાણપાત્ર છે, બજાર મૂલ્ય ધરાવે છે અથવા ઉત્પાદન/વેપારનો ભાગ છે, તો હવે તેને સીધી પાર્સલ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે.
આ ફેરફાર શા માટે કરવામાં આવ્યો ?
અગાઉ પોસ્ટ ઓફિસ કાઉન્ટર પર પાર્સલ અને ડોક્યુમેન્ટ વચ્ચે તફાવત કરવો મુશ્કેલ હતો. પરિણામે ગ્રાહકોને ઘણીવાર ઊંચા પાર્સલ ચાર્જ ચૂકવવાની ફરજ પડતી હતી. આ નવો નિયમ પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા લાવશે, ખાતરી કરશે કે લોકોને બિનજરૂરી રીતે ઊંચી ફી ચૂકવવી ન પડે. બેંકો, સરકારી કચેરીઓ અને કંપનીઓને પણ આ ફેરફારથી નોંધપાત્ર ફાયદો થશે.
નવું સ્પીડ પોસ્ટ રેટ કાર્ડ
24 કલાકવાળી સ્પીડ પોસ્ટ સર્વિસ ચાર્જ
50 ગ્રામ સુધીના વજનવાળા ડોક્યુમેન્ટ માટે સ્થાનિક ડિલિવરી ચાર્જ ₹38 છે, જ્યારે દેશમાં અન્યત્ર ડિલિવરીનો ખર્ચ ₹94 (+ GST) છે.
51 થી 250 ગ્રામ વચ્ચેના વજન માટે, ચાર્જ ₹118 થી ₹154 સુધીનો છે.
251 થી 500 ગ્રામ વજન માટે, ચાર્જ ₹140 થી ₹186 સુધીનો છે.
48 કલાકવાળી સ્પીડ પોસ્ટ સર્વિસ ચાર્જ વજન અને અંતરના આધારે ₹61 થી ₹121 સુધીનો છે. તો છૂટક ગ્રાહકો માટે સ્પીડ પોસ્ટ રેટમાં કોઈ નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
આ સુપરફાસ્ટ સ્પીડ પોસ્ટ સર્વિસ હાલમાં ફક્ત છ મુખ્ય શહેરોમાં શરૂ કરવામાં આવી છે, દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, ચેન્નાઈ અને કોલકાતા. હવે પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લેતા પહેલા તમને ખબર પડશે કે તમારી વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે કે પાર્સલ.