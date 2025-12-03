એક જ પ્રીમિયમમાં પતિ-પત્નીને મળશે 50 લાખનું લાઇફ કવર, કામની છે પોસ્ટની આ વીમા સ્કીમ
Yugal Suraksha Plan: પોસ્ટલ લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સની જોઈન્ટ લાઈફ એશ્યોરન્સ યુગલ સુરક્ષા પ્લાન તે પરિણીત લોકો માટે છે, જેમાં એક પોલિસીમાં બંનેને કવર મળશે. તેમાં એક જ પ્રીમિયમમાં પતિ-પત્ની બંનેને વીમા કવરેજ અને બોનસનો લાભ મળે છે.
ઘણી વખત, પતિ અને પત્ની અલગ વીમો લે છે. તેઓ અલગ પ્રીમિયમ ચૂકવે છે. ઘણીવાર, તેમના વીમાના નિયમો અને શરતો અલગ હોય છે, અને અલગ કાગળકામ પણ જરૂરી હોય છે. પરંતુ, જો પતિ અને પત્ની વચ્ચેનો સંબંધ અને પ્રેમ શેર કરવામાં આવે છે, તો અલગ વીમા પોલિસી શા માટે? આ વિચારને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇન્ડિયા પોસ્ટે એક ખાસ જીવન વીમા યોજના શરૂ કરી છે.
પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ શું છે?
પોસ્ટલ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ (PLI) ભારતની સૌથી જૂની જીવન વીમા યોજના છે. તે 1 ફેબ્રુઆરી, 1984 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં, આ યોજના ફક્ત પોસ્ટલ કર્મચારીઓ માટે હતી. પછી, 1888 માં, તે ટેલિગ્રાફ વિભાગમાં પણ લાગુ કરવામાં આવી હતી. પછી, અર્ધ-સરકારી કર્મચારીઓ પણ તેના દાયરામાં આવ્યા. હવે તેનો વ્યાપ વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો છે. તે હવે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો અને મજૂરો માટે ઉપલબ્ધ છે. ઇન્ડિયા પોસ્ટ અને સંચાર મંત્રાલય આ યોજનાનું સંચાલન કરે છે. PLI એ 1894 માં તત્કાલીન P&T વિભાગના મહિલા કર્મચારીઓને કવરેજ આપવાનું શરૂ કર્યું. તે સમયે, અન્ય કોઈ કંપનીએ મહિલા કર્મચારીઓને જીવન વીમા કવરેજ આપ્યું ન હતું.
યુગલ સુરક્ષા પ્લાનની ખાસ વાતો
સ્કીમનો ફાયદો લેવા માટે કપલની ઉંમર 21થી 45 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. સીનિયર પોલિસીહોલ્ડરની મહત્તમ ઉંમર 45 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ. પોલિસીનો લઘુત્તમ સમયગાળો 5 વર્ષ અને મહત્તમ 20 વર્ષ હોવો જોઈએ. આ સ્કીમમાં પતિ કે પત્નીમાંથી કોઈ એક PLI ના પાત્ર હોવા જોઈએ. યુગલ સુરક્ષા યોજનામાં મિનિમમ કવર 20000 હોવું જોઈએ. જ્યારે મેક્સિમમ કવર 50 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ સ્કીમ ઓછા પ્રીમિયમમાં વધુ બોનસ આપે છે.
તમે 3 વર્ષ પછી લોન લઈ શકો છો
તમે 3 વર્ષ પછી પણ લોન લઈ શકો છો. તમે 3 વર્ષ પછી પોલિસી સરેન્ડર પણ કરી શકો છો. ૫ વર્ષ પહેલાં સરેન્ડર કરો તો કોઈ બોનસ મળશે નહીં. દર વર્ષે ₹1000 ની વીમા રકમ પર ₹52 બોનસ મળે છે. જીવનસાથીમાંથી કોઈના મૃત્યુ પર મૃત્યુ લાભ ઉપલબ્ધ છે.
આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ, રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ, સંરક્ષણ સેવાઓના કર્મચારીઓ, અર્ધ લશ્કરી દળોના કર્મચારીઓ, સ્થાનિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ, સરકારી સહાયિત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના કર્મચારીઓ, PSU કર્મચારીઓ, નાણાકીય સંસ્થાના કર્મચારીઓ, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના કર્મચારીઓ, સ્વાયત્ત સંસ્થાના કર્મચારીઓ, ટપાલ વિભાગના વધારાના વિભાગીય એજન્ટો, કેન્દ્ર/રાજ્ય સરકારના કરાર કર્મચારીઓ, ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીઓ અને માન્ય સંસ્થાઓ (NAAC, AICTE, MCI વગેરે) દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ, ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરો, મેનેજમેન્ટ કન્સલ્ટન્ટ્સ, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (ICAI સાથે નોંધાયેલા), આર્કિટેક્ટ્સ, વકીલો (બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા/રાજ્યો સાથે નોંધાયેલા), બેંકર્સ, NSE અને BSE પર સૂચિબદ્ધ કંપનીઓના કર્મચારીઓ, IT, બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ, હેલ્થકેર/ફાર્મા, ઉર્જા/પાવર, ટેલિકોમ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રના લોકો આ નીતિ અપનાવી શકે છે.
કઈ રીતે નક્કી થાય છે પ્રીમિયમ?
પતિ અને પત્નીની ઉંમરમાં તફાવત શોધવો સામાન્ય છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તેમની સમકક્ષ ઉંમરની ગણતરી કરવાની જરૂર છે. જો ઉંમરનો તફાવત એક વર્ષનો હોય, તો 1 ઉમેરો. જો ઉંમરનો તફાવત પાંચ વર્ષનો હોય, તો 3 ઉમેરો. જો ઉંમરનો તફાવત 10 વર્ષનો હોય, તો 6 ઉમેરો. જો ઉંમરનો તફાવત 20 વર્ષનો હોય, તો 14 ઉમેરો. જો ઉંમરનો તફાવત 24 વર્ષનો હોય, તો 24 ઉમેરો.
ટેક્સ છૂટ
જો પતિ-પત્નીની સમકક્ષ ઉંમર 30 વર્ષ આવી રહી છે અને તે પોસ્ટલ લાઇફ ઈન્શ્યોરન્સની યુગલ સુરક્ષા પોલિસી હેઠળ 50 લાખ રૂપિયાની વીમા રકમ લેવા ઈચ્છે છે તો તેણે પસંદ કરેલા ટર્મ અનુસાર માસિક પ્રીમિયમ આપવું પડશે. તમે 6 મહિના અને 12 મહિનાની પોલિસી પર 1 ટકા અને 2 ટકા ટેક્સ છૂટનો દાવો કરી શકો છો.
