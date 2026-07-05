/ભારત માટે મોટી રાહત ! સરકારે અચાનક હટાવ્યા ગેસ સપ્લાય પરના આ નિયંત્રણો

ભારત સરકારે દેશની ઊર્જા સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયે કુદરતી ગેસના પુરવઠા પર લાગુ કરાયેલા ઈમરજન્સી પ્રતિબંધો હટાવી દીધા છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયા બાદ વિશ્વના સૌથી મહત્વના દરિયાઈ વેપાર માર્ગ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી LNGની અવરજવર ફરી સામાન્ય થતાં સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે.
શા માટે લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા પ્રતિબંધો ?
આ વર્ષે પશ્ચિમ એશિયામાં વધેલા તણાવને કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા LNG જહાજોની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ હતી. ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય ગેસ સપ્લાયરો દ્વારા ફોર્સ મેજ્યોર જાહેર કરીને ગેસ સપ્લાય અટકાવી દેવામાં આવ્યો હતો અથવા અન્ય દેશોમાં વાળવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં ગેસની અછત સર્જાવાની આશંકાને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર સરકારે માર્ચ 2026માં Natural Gas Order, 2026 અમલમાં મૂક્યો હતો.
કયા ક્ષેત્રોને આપવામાં આવી હતી પ્રાથમિકતા ?
ઈમરજન્સી વ્યવસ્થા હેઠળ સરકારે જરૂરી સેવાઓ માટે ગેસનો પુરવઠો સુરક્ષિત કર્યો હતો.
આ દરમિયાન પેટ્રોકેમિકલ કંપનીઓ, ગેસ આધારિત વીજ પ્લાન્ટ અને કેટલીક રિફાઇનરીઓને મળતા ગેસમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.
હવે કેમ હટાવાયા પ્રતિબંધો ?
સરકારનું કહેવું છે કે પશ્ચિમ એશિયાની સ્થિતિ હવે ઘણી સુધરી ગઈ છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધવિરામ, રાજદ્વારી ચર્ચાઓ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી જહાજોની અવરજવર ફરી શરૂ થતાં ગેસ સપ્લાયનું જોખમ લગભગ ટળી ગયું છે. તેથી માર્ચમાં લાગુ કરાયેલા મોટાભાગના ઈમરજન્સી નિયમો હવે પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા છે.
ભારત માટે આ નિર્ણય કેમ મહત્વનો ?
ભારત પોતાની ઊર્જાની જરૂરિયાત માટે મોટા પ્રમાણમાં આયાત પર નિર્ભર છે.
આથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં કોઈપણ વિક્ષેપ ભારતની ઊર્જા સુરક્ષા અને અર્થતંત્ર પર સીધી અસર કરી શકે છે.
અન્ય પ્રતિબંધો પણ હટાવી દેવામાં આવ્યા
સંકટ દરમિયાન સરકારે ગેસ સપ્લાય ઉપરાંત રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવા અને મોટા ગ્રાહકોને ડીઝલ વેચાણ મર્યાદિત કરવા જેવા પગલાં પણ લીધા હતા. સ્થિતિ સામાન્ય થતાં આ પ્રતિબંધો પહેલેથી જ હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને હવે ગેસ સપ્લાય સંબંધિત ખાસ નિયમો પણ સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યા છે.
નિષ્ણાતોનું શું કહેવું છે ?
નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર ગેસ સપ્લાય ફરી સામાન્ય થતાં ઉદ્યોગો, ખાતર કંપનીઓ અને વીજ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને મોટી રાહત મળશે. તેની સાથે ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.