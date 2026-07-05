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ભારત માટે મોટી રાહત ! સરકારે અચાનક હટાવ્યા ગેસ સપ્લાય પરના આ નિયંત્રણો

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં પરિસ્થિતિ સુધરતાં કેન્દ્ર સરકારે કુદરતી ગેસ સપ્લાય પર લાગુ કરાયેલા ઈમરજન્સી પ્રતિબંધો હટાવી દીધા છે. આ નિર્ણયથી ઉદ્યોગો, ખાતર કંપનીઓ અને વીજ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને રાહત મળશે. તેની સાથે ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 05, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:42 PM IST
ભારત માટે મોટી રાહત ! સરકારે અચાનક હટાવ્યા ગેસ સપ્લાય પરના આ નિયંત્રણો
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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