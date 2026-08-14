/ભારત માત્ર બાંગ્લાદેશ જ નહીં, દુનિયાના આ દેશોમાં પણ પૂરી પાડે છે વીજળી; આનાથી દેશની કેટલી થાય છે કમાણી? જાણો

India Electricity Export: બાંગ્લાદેશ હાલમાં ઊર્જા સંકટનો સામનો કરી રહ્યું છે. જેના કારણે દેશના ઘણા ભાગોમાં લોકો 8-10 કલાકના પાવર કટથી પરેશાન છે. સ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા સરકારે દેશભરના તમામ શોપિંગ મોલ, બજારો અને દુકાનોને રાત્રે 8 વાગ્યા પછી બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને સાથે જ ભારત પાસે મદદની ગુહાર પણ લગાવી છે. દેશમાં વીજળી સંકટની આ વિકટ સ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તારિક રહેમાનની સરકારે ભારત પાસેથી વધારાના ડીઝલ અને ઇંધણના પુરવઠા માટે સંપર્ક કર્યો છે. સ્થિતિને સંભાળવા માટે રાજદ્વારી સ્તરે વાતચીત પણ ચાલુ છે.
ભારતમાં અદાણી પાવર (Adani Power) સહિતની ઘણી મોટી કંપનીઓ બાંગ્લાદેશને મોટા પ્રમાણમાં વીજળીનું વેચાણ કરે છે, પરંતુ સમયસર બિલની ચુકવણી ન કરી શકવાને કારણે ઝારખંડના ગોડ્ડા પ્લાન્ટથી બાંગ્લાદેશને સપ્લાઈ કરવામાં આવતા વીજળીના પુરવઠામાં ઘટાડો થયો છે. બાંગ્લાદેશનું ફોરેન રિઝર્વ મર્યાદિત હોવાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાંથી કોલસો અને ગેસ આયાત કરવા માટે પણ તેને મુશ્કેલી પડી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે ભારતથી કયા-કયા દેશોમાં વીજળીનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે.
બાંગ્લાદેશ સૌથી મોટો ખરીદદાર
ભારત સૌથી વધુ વીજળી બાંગ્લાદેશને જ વેચે છે. ભારતીય વીજળીનો સૌથી મોટો ખરીદદાર બાંગ્લાદેશ જ છે. ભારત વાર્ષિક આશરે 1 બિલિયન ડોલરથી વધુની વીજળી બાંગ્લાદેશને વેચે છે.
લિસ્ટમાં આ દેશો પણ સામેલ છે
નેપાળ: નેપાળ અને ભારત વચ્ચે વીજળીનો બે તરફી વેપાર થાય છે. શિયાળાની ઋતુમાં જ્યારે નેપાળમાં પાણી ઓછું હોય છે અને હાઇડ્રોપાવરનું ઉત્પાદન ઘટે છે, ત્યારે ભારત તેને વીજળીનું વેચાણ કરે છે. આ જ રીતે ચોમાસામાં ઉત્પાદન વધવાથી નેપાળ પાછું ભારતને વીજળી વેચે છે.
ભૂતાન: ભૂતાનમાં શિયાળાની ઋતુમાં વીજળીની અછતને પહોંચી વળવા માટે ભારત તેને વીજળી વેચે છે, જ્યારે બાકીના દિવસોમાં ભૂતાનથી હાઇડ્રોપાવરની આયાત કરે છે. મે થી નવેમ્બર વચ્ચે ભૂતાનમાં નદીઓનો પ્રવાહ ઝડપી હોવાના કારણે હાઇડ્રોપાવરનું ઉત્પાદન મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. આ દરમિયાન ભૂતાન તેની જરૂરિયાત કરતાં વધુ વધારાની વીજળી ભારતને વેચી દે છે. આનાથી તેની કમાણી પણ થઈ જાય છે.
મ્યાનમાર: ભારત સરહદી વિસ્તારોમાં ગ્રીડ કનેક્ટિવિટી દ્વારા મ્યાનમારને પણ મર્યાદિત માત્રામાં વીજળી વેચે છે.
શ્રીલંકા સાથે પણ વાતચીત ચાલુ
ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પણ અંડર-સી ટ્રાન્સમિશન લાઈનો નાખવા માટે અને વીજળી વેપાર વધારવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય સમીક્ષા બેઠકો ચાલી રહી છે. બન્ને દેશો ઊર્જા સુરક્ષા અને રિન્યૂએબલ એનર્જીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સંપૂર સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટની પણ સમીક્ષા કરી રહ્યા છે.