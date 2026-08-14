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ભારત માત્ર બાંગ્લાદેશ જ નહીં, દુનિયાના આ દેશોમાં પણ પૂરી પાડે છે વીજળી; આનાથી દેશની કેટલી થાય છે કમાણી? જાણો

India Electricity Export: ભારત માત્ર બાંગ્લાદેશને જ નહીં, પરંતુ દુનિયાના અન્ય ઘણા દેશોમાં પણ વીજળી સપ્લાય કરે છે. ભારત વાર્ષિક આશરે 1 બિલિયન ડોલરથી વધુની વીજળી બાંગ્લાદેશને વેચે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:43 PM IST
ભારત માત્ર બાંગ્લાદેશ જ નહીં, દુનિયાના આ દેશોમાં પણ પૂરી પાડે છે વીજળી; આનાથી દેશની કેટલી થાય છે કમાણી? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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