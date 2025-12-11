Prev
દેશના 65% નાણાં માત્ર 10% લોકો પાસે, 40% સંપત્તિનો આંકડો ઉડાવી દેશે હોશ; જાણો કોણ કરે છે દરેક વસ્તુ પર કંટ્રોલ?

India Wealth Inequality: વર્લ્ડ ઇનઇક્વલિટી રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં આર્થિક અસમાનતા ઘણી વધી ગઈ છે. દેશના 65% નાણાં માત્ર 10% લોકો પાસે છે. ચાલો આખું ગણિત સમજીએ.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 11, 2025, 05:48 PM IST

India Wealth Inequality: ભારતમાં આર્થિક અસમાનતા એવા સ્તરે પહોંચી ગઈ છે કે, હવે આ દેશ દુનિયાના સૌથી વધુ અસમાન દેશોમાંથી એક બની ગયો છે. હાલમાં જ આવેલા વર્લ્ડ ઇનઇક્વલિટી રિપોર્ટ અનુસાર સૌથી અમીર લોકો અને બાકીની વસ્તી વચ્ચેની ખાઈ વધુ પહોળી થઈ રહી છે. આના પરથી જાણવા મળે છે કે, 10% ભારતીયોનું દેશની કુલ સંપત્તિના 65% પર નિયંત્રણ છે. ભારતમાં નીચલા 50% હિસ્સા પાસે માત્ર 6.4% સંપત્તિ છે. આ તફાવત અસંતુલન દર્શાવે છે અને સાથે જ એ પણ જણાવે છે કે, તાજેતરના દાયકાઓમાં સંપત્તિ કેવી રીતે ઝડપથી ઉપરના લોકો પાસે જમા થઈ છે.

1 ટકા લોકોની સંપત્તિમાં વધારો
રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે, ટોચના 1% લોકોની સંપત્તિના હિસ્સામાં જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો છે. તેમની પાસે હવે દેશની 40.1% સંપત્તિ છે. આ આંકડો 1961 પછી નોંધાયેલો સૌથી ઊંચો સ્તર છે. આની સાથે જ તેમની આવકનો હિસ્સો પણ વધીને 22.6% થઈ ગયો છે. આનાથી એક સ્ટ્રક્ચરલ બદલાવ જોવા મળે છે, જેમાં એ જાણવા મળી રહ્યું છે કે, સંપત્તિ સતત તે લોકો તરફ વહી રહી છે જેઓ પહેલેથી જ ટોપ પર છે.

આ અસમાનતા ખાસ કરીને 1990ના દાયકામાં આર્થિક ઉદારીકરણ પછી વધુ વધી છે. આ એક એવો સમય હતો, જ્યારે ઝડપથી થયેલા ગ્રોથથી સામાન્ય નાગરિકની સરખામણીમાં મોટી કંપનીઓ, સંપત્તિ માલિકો અને વધુ આવકવાળાઓને ઘણો વધારે ફાયદો થયો. જો કે, ભારતની જીડીપી વધી છે, પરંતુ તે ગ્રોથનું ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન ઝડપથી અસંતુલિત થઈ ગયું છે.

કેવી રીતે ટોપના 40% લોકો કરે છે દરેક વસ્તુ પર કંટ્રોલ
દેશના ટોપના 40% લોકો પાસે દેશની લગભગ આખી સંપત્તિ છે. જેના કારણે બાકીની 60% વસ્તી માટે 10% કરતા પણ ઓછી સંપત્તિ બચે છે. આ જ કારણ છે કે, ગરીબ વર્ગના લોકો માટે ઓછી આવક અને ઓછી બચતના ચક્રમાંથી બહાર નીકળવું ઘણું મુશ્કેલ છે. આ પ્રકારનું ડિસ્ટ્રીબ્યૂશન પેટર્ન દેશની વધતી વૈશ્વિક આર્થિક સ્થિતિ હોવા છતાં પણ વસ્તીના મોટા ભાગને નાણાકીય સુરક્ષા માટે સંઘર્ષ કરવા મજબૂર કરે છે.

જાતીય અસમાનતાનો વધતો ખતરો
રિપોર્ટમાં એક વધુ ચોંકાવનારો પાસું સામે આવ્યું છે. સતત જાતીય અસમાનતા વધી રહી છે. આર્થિક વિકાસ છતાં પણ મહિલાઓની લેબર ફોર્સમાં ભાગીદારી માત્ર 15.7% છે. આ દુનિયામાં સૌથી ઓછામાંથી એક છે. આ આંકડો છેલ્લા એક દાયકામાં ભાગ્યે જ બદલાયો છે. આનો સીધો અર્થ એ છે કે, દેશની અડધી વસ્તી મોટા પાયે ઔપચારિક આર્થિક ભાગીદારીમાંથી બહાર છે. ઓછા અવસર, ઓછી આવક અને ઘણી ઓછી સંપત્તિની માલિકીને કારણે મહિલાઓ મોટા પાયે અસમાનતાના સંકટથી પ્રભાવિત થાય છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

india wealth inequalityWorld Inequality Reportincome shareભારતમાં આર્થિક અસમાનતાભારતીય અર્થતંત્ર

