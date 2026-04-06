ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessઅમીર વધુ અમીર, ગરીબ વધુ ગરીબ! દેશના 1688 ધનવાનો પાસે છે 166 લાખ કરોડની સંપત્તિ

અમીર વધુ અમીર, ગરીબ વધુ ગરીબ! દેશના 1688 ધનવાનો પાસે છે 166 લાખ કરોડની સંપત્તિ

ભારતમાં આવકની અસમાનતા ગંભીર સ્થિતિ પર પહોંચી ગઈ છે. તાજેતરના નવા રિપોર્ટમાં સામે આવેલા આંકડાએ ચોંકાવી દીધા છે. દેશની જીડીપીના 50 ટકા જેટલી સંપત્તિ માત્ર 1688 લોકો પાસે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:36 PM IST
  આંકડાની વાત કરીએ તો દેશના ટોપ 1 ટકા લોકો પાસે 40 ટકાથી વધુ સંપત્તિ
  આ દરમિયાન 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ રાખનારની સંખ્યા 77 ટકા વધી
  નીચલા 50 ટલા લોકો કુલ આવકના માત્ર 15 ટકા હિસ્સા પર નિર્ભર
અમીર વધુ અમીર, ગરીબ વધુ ગરીબ! દેશના 1688 ધનવાનો પાસે છે 166 લાખ કરોડની સંપત્તિ

India Wealth Inequality Report 2026: દેશમાં સંપત્તિના વિભાજનને લઈને એક નવા રિપોર્ટે ગંભીર સવાલ ઉભા કર્યાં છે. સેન્ટર ફોર ફાઈનાન્શિયલ એકાઉન્ટેબિલિટી અનુસાર ભારતમાં માત્ર 1688 ધનવાન લોકોની પાસે લગભગ 166 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે, જે કુલ જીડીપીના આશરે 50 ટકા છે. જાણો આ રિપોર્ટમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે.

શું કહે છે રિપોર્ટ?
દેશમાં પૈસાને લઈને જોવા મળી રહેલી અસમાનતા પર મોટી વાત કહેવામાં આવી છે. રિપોર્ટમાં ઈશારો કરવામાં આવ્યો છે વર્તમાન સ્થિતિ કેટલીક હદ સુધી ગુલામીના સમયની અસમાનતાની યાદ અપાવે છે. રિપોર્ટમાં આ સ્થિતિને સંતુલિત કરવા માટે સૂચનો પણ આપવામાં આવ્યા છે.

દેશમાં સંપત્તિના વિભાજનને લઈને જારી  ‘Wealth Tracker India 2026’ રિપોર્ટમાં મોટું અંતર સામે આવ્યું છે. જેને સેન્ટર ફોર ફાઈનાન્શિયલ એકાઉન્ટેબિલિટીએ ‘Tax the Top’  અભિયાનની સાથે 1 એપ્રિલ 2026ના જારી કર્યો હતો.

રિપોર્ટ જણાવે છે કે 2019થી 2025 વચ્ચે ઉપરી વર્ગની સંપત્તિમાં ઝડપથી વધારો થયો. જ્યારે નીચલા તબક્કાની ભાગીદારીમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી.

આંકડાથી સમજો ગણિત
આંકડાની વાત કરીએ તો દેશના ટોપ 1 ટકા લોકો પાસે 40 ટકાથી વધુ સંપત્તિ છે. તો નીચલા 50 ટલા લોકો કુલ આવકના માત્ર 15 ટકા હિસ્સા પર નિર્ભર છે.

આ દરમિયાન 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ રાખનારની સંખ્યા 77 ટકા વધી છે. જ્યારે તેની કુલ સંપત્તિ 31 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધી 88 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગઈ છે. જે આશરે 227 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.

અમીર થઈ રહ્યાં છે વધુ અમીર
છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં દેશમાં સૌથી ધનવાન પરિવારોની સંપત્તિમાં ઝડપથી વધારો જોવા મળ્યો છે. મુકેશ અંબાણી, ગૌતમ અદાણી, સાવિત્રી જિંદલ, સુનીલ મિત્તર અને શિવ નાદર જેવા મોટા નામોની કુલ સંપત્તિમાં 2019થી 2025 વચ્ચે 400 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

આંકડા અનુસાર આ દરમિયાન મુકેશ અંબાણીની સંપત્તિમાં લગભગ 153 ટકાનો વધારો થયો. જ્યારે ગૌતમ અદાણીની સંપત્તિ 625 ટકા સુધી વધી. આ પાંચ પરિવારોની કુલ સંપત્તિ 2019મા આશરે 6.68 લાખ કરોડ રૂપિયા હતી. જે 2025 સુધી વધી લગભગ 26.54 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

ધનવાનો પર ટેક્સથી વધી શકે છે સરકારની કમાણી
રિપોર્ટમાં જાણકારી આપવામાં આવી છે કે અતિ ધનવાન લોકો પર progressive વેલ્થ ટેક્સ લાગૂ કરવાથી સરકારની આવકમાં મોટો વધારો થઈ શકે છે. સેન્ટર ફોર ફાઈનાન્શિયલ એકાઉન્ટેબિલિટી પ્રમાણે 1688 સૌથી ધનવાન પરિવારો પર 2થી 6 ટકા સુધી ટેક્સ અને સાથે એક તૃતીયાંશ વારસા કર લગાવવામાં આવે તો દર વર્ષે આશરે 10.63 લાખ કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરી શકાય છે.

આ પૈસાનો ઉપયોગ સામાજિક યોજનાઓ પર કરી શકાય છે. જેનાથી ગરીબ પરિવારોને પહેલાની તુલનામાં વધુ મદદ પહોંચશે. જેનાથી બંને વર્ગ વચ્ચે અસમાનતા ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

India Wealth Inequality Report 2026

