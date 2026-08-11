Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /ભારતીય બિઝનેસ ફેમિલીની સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડને પાર! દરરોજ થઈ રહ્યો છે ₹4,076 કરોડનો વધારો

ભારતીય બિઝનેસ ફેમિલીની સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડને પાર! દરરોજ થઈ રહ્યો છે ₹4,076 કરોડનો વધારો

2026ના બાર્કલેઝ પ્રાઇવેટ ક્લાઇન્ટ્સ હુરૂન ઈન્ડિયા મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ફેમિલી બિઝનેસ લિસ્ટમાં ભારતના મુખ્ય પારિવારિક વ્યાવસાયોને તેમના મૂલ્યના આધાર પર રેન્ક આપવામાં આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:22 PM IST
ભારતીય બિઝનેસ ફેમિલીની સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડને પાર! દરરોજ થઈ રહ્યો છે ₹4,076 કરોડનો વધારો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાલે સવારે પોતાની ઉચ્ચ રાશિમાં ઉદિત થશે ગુરુ! 7 રાશિઓને થશે બમ્પર ધન લાભ
2
3
4
5