/ભારતીય બિઝનેસ ફેમિલીની સંપત્તિ ₹138 લાખ કરોડને પાર! દરરોજ થઈ રહ્યો છે ₹4,076 કરોડનો વધારો

ભારતમાં ધનવાન બિઝનેસ ફેમિલીની સંપત્તિમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. '2026 બાર્કલેઝ પ્રાઇવેટ ક્લાઇન્ટ્સ હુરૂન ઈન્ડિયા મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ફેમિલી બિઝનેસ લિસ્ટ' અનુસાર ભારતના 300 સૌથી મૂલ્યવાન પારિવારિક બિઝનેસ ફેમિલીની કુલ સંપત્તિ હવે 138 લાખ કરોડ થઈ ગઈ છે. સૌથી ખાસ વાત છે કે 2024 બાદથી આ પરિવારો દ્વારા ચલાવવામાં આવતી કંપનીની વેલ્યુમાં લગભગ 30 લાખ કરોડનો વધારો થયો છે, જે છેલ્લા બે વર્ષોમાં દરરોજ એવરેજ 4086 કરોડની બરાબર છે. એટલે કે આ કંપનીઓનો માલિકી હક રાખનારી ફેમિલીની સંપત્તિમાં દરરોજ 4000 કરોડથી વધુનો વધારો થઈ રહ્યો છે.
ઉદ્યોગપતિ પરિવારોમાં અંબાણી નંબર-1 પર
ભારતના મોટા કારોબારી પરિવારોની સંપત્તિનો દબદબો સતત વધી રહ્યો છે. 2026ની યાદીમાં રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીને કારણે અંબાણી પરિવાર ફરી દેશનો સૌથી મૂલ્યવાન કારોબારી પરિવાર બનીને ઉભર્યો છે. અંબાણી પરિવારના કારોબારનું કુલ મૂલ્ય આશરે 25.82 લાખ કરોડ આંકવામાં આવ્યું છે. પરંતુ છેલ્લા એક વર્ષમાં પરિવારના કારોબારના મૂલ્યમાં 8.5 ટકાનો ઘટાડો આવ્યો છે, પરંતુ તેમ છતાં અંબાણી પરિવાર બાકી બધા કારોબારી પરિવારોથી આગળ છે.
બિરલા બીજા અને જિંદલ ત્રીજા સ્થાને
આ યાદીમાં કુમાર મંગલમ બિરલા પરિવારે લાંબી છલાંગ લગાવતા બીજું સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. પરિવારના કારોબારનું મૂલ્ય એક વર્ષમાં 25 ટકા વધી ₹8.14 લાખ કરોડ થઈ ગયું છે. તો જિંદલ પરિવાર 40 ટકાના વધારા સાથે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. જિંદલ પરિવારના કારોબારનું મૂલ્ય આશરે ₹8.02 લાખ કરોડ છે. ત્યારબાદ બજાજ પરિવાર ₹7.7 લાખ કરોડના મૂલ્ય સાથે ચોથા અને મહિન્દ્રા પરિવાર ₹5.15 લાખ કરોડની સાથે પાંચમાં સ્થાને છે.
પહેલી પેઢીના બિઝનેસ પરિવારોમાં અદાણી સૌથી આગળ
રિપોર્ટમાં પહેલી પેઢીના કારોબારી પરિવારોની યાદી અલગથી જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમાં અદાણી પરિવાર ₹19.6 લાખ કરોડના મૂલ્ય સાથે સૌથી ઉપર છે. ત્યારબાદ સુનીલ ભારતી મિત્તલ પરિવાર ₹12.1 લાખ કરોડની સાથે બીજા અને દિલીપ સંઘવી પરિવાર ₹4.55 લાખ કરોડની સાથે ત્રીજા સ્થાન પર છે. સીરમ ઈન્સ્ટીટ્યુટના પૂનાવાલા પરિવાર ₹2.98 લાખ કરોડની સાથે ચોથા અને એવેન્યુ સુપરમાર્કેટનો દામાણી પરિવાર ₹2.86 લાખ કરોડની સાથે પાંચમાં સ્થાને છે.
ટોપ 3 પરિવારોની સંપત્તિ ₹42 લાખ કરોડ
અંબાણી, બિરલા અને જિંદલ પરિવારના કુલ કારોબારનું મૂલ્ય આશરે ₹42 લાખ કરોડ છે. આ ભારતના કુલ લિસ્ટેડ બજાર મૂલ્યના લગભગ 9 ટકા છે. તો ટોપના 10 કારોબારી પરિવારોની પાસે યાદીમાં સામેલ કુલ 300 પરિવારોની સંપત્તિનો આશરે 51 ટકા હિસ્સો છે.
અબજોપતિ કારોબારી પરિવારોની સંખ્યા વધી
ભારતમાં અબજો ડોલરની સંપત્તિ ધરાવનાર કારોબારી પરિવારોની સંખ્યા ઝડપથી વધી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે હવે 230 પરિવોરની સંપત્તિ ઓછામાં ઓછા 1 અબજ ડોલર છે. આ સંખ્યા પાછલા વર્ષના મુકાબલે 48 ટકા વધુ છે.
મુંબઈ બનેલું છે કારોબારી પરિવારોનું કેન્દ્ર
મુંબઈ હજુ પણ ભારતના પારિવારિક કારોબારનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે. યાદીમાં સામેલ 95 કંપનીઓના મુખ્યાલય મુંબઈમાં છે. ત્યારબાદ એનસીઆરમાં 58 અને કોલકત્તામાં 26 કંપનીઓ છે. સંપૂર્ણ યાદીમાં દેશના 48 શહેર સામેલ છે.