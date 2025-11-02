ભારતમાં ભયાનક સમયની ચેતવણી : મધ્યમ વર્ગ લોન લઈને દેખાડો કરે છે, અને માલદાર સંપત્તિ એકઠી કરી રહ્યા છે!
Personnel Loan EMI : નિષ્ણાતો કહે છે, ભયાનક સમય આવી રહ્યો છે! મિડલ ક્લાસ વૈભવી લાઈફ સ્ટાઈલ માટે લોન અને EMIs પર નિર્ભર બની ગયા છે
Middle Class Problems : આજનો મધ્યમ વર્ગ, EMIs દ્વારા બંધાયેલો હોવા છતાં, તેમની સંપત્તિનો દેખાડો કરવામાં આગળ પડતો બની રહ્યો છે. પછી ભલે તે ઘર હોય, કાર હોય, ફોન હોય કે શેરબજાર હોય, ચમકતી જીવનશૈલી લોન દ્વારા મેળવી રહ્યો છે.
આજનો મધ્યમ વર્ગ દેખાડો કરીને જીવન જીવે છે. લોકો મોંઘા ફોન, કાર અને વૈભવી જીવનશૈલી ખરીદવા માટે લોન અને EMIs પર નિર્ભર બની ગયા છે. આનો અર્થ એ છે કે, શક્તિ ખર્ચવાને બદલે ઉધાર લેવાની ટેવ વધી રહી છે. બીજી તરફ, શ્રીમંત લોકો દેખાડો કર્યા વિના તેમની સંપત્તિ અને રોકાણ વધારવામાં વ્યસ્ત છે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન કૌશિકે તેમની તાજેતરની પોસ્ટમાં આ વલણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતમાં લોકો દ્વારા ખર્ચનો આ ધંધો દેશના નાણાંકીય સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક બની શકે છે. તેમના મતે, મધ્યમ વર્ગ હવે જરૂરિયાત માટે નહીં, પરંતુ અન્ય લોકોને પ્રભાવિત કરવા માટે લોન લઈ રહ્યો છે, અને આ સૌથી મોટી ભૂલ છે.
કૌશિકના મતે, ભલે તે પર્સનલ લોન હોય, કાર લોન હોય કે ક્રેડિટ કાર્ડ બેલેન્સ હોય, દરેક બીજો ભારતીય હાલમાં કોઈને કોઈ દેવાના ફસામાં ફસાયેલો છે. તેમનું કહેવું છે કે લોન હવે જરૂરિયાત નથી, પણ આદત બની ગઈ છે. તેમણે લખ્યું કે ભારતમાં લગભગ 70% iPhones અને 80% કાર EMI પર ખરીદવામાં આવે છે, જે દર્શાવે છે કે મધ્યમ વર્ગ લોનની મદદથી સ્ટાઇલિશ જીવન જીવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે.
3 લાખ કરોડ રૂપિયાની પર્સનલ લોન
એક રિપોર્ટ મુજબ, 2023 થી મે 2025 ની વચ્ચે, ભારતીયોએ 3 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની પર્સનલ લોન લીધી હતી, જેમાંથી સૌથી મોટો હિસ્સો યુવા કામ કરતા લોકોનો છે. દરમિયાન, ડીમેટ એકાઉન્ટ્સની સંખ્યા પણ 19 કરોડને વટાવી ગઈ છે, જે સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે લોકો હવે લોન લઈને શેરબજારમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેને નિષ્ણાતો ખૂબ જ જોખમી પગલું માને છે. કૌશિકે પોતાની પોસ્ટમાં એક વાયરલ ઉદાહરણ શેર કર્યું. જેમાં એક વ્યક્તિએ પર્સનલ લોનનો ઉપયોગ કરીને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં રોકાણ કરીને 40% નફો કમાયો હતો. પરંતુ તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે આવા વલણો લાંબા ગાળે નાણાકીય વિનાશ તરફ દોરી શકે છે, કારણ કે દરેક રોકાણકાર નસીબદાર નથી.
શ્રીમંત અને મધ્યમ વર્ગ વચ્ચેનો તફાવત
કૌશિકે કહ્યું કે શ્રીમંત અને મધ્યમ વર્ગ વચ્ચેનો તફાવત તેમના વિચારમાં રહેલો છે. શ્રીમંત લોકો સંપત્તિ બનાવવા માટે લોનનો ઉપયોગ કરે છે, જ્યારે મધ્યમ વર્ગ જવાબદારીઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે લોનનો ઉપયોગ કરે છે. તેમના મતે, સારી લોન એ છે જે શિક્ષણ, ઘર અથવા વ્યવસાયિક રોકાણ જેવા વાસ્તવિક હેતુ માટે લેવામાં આવે છે. જ્યારે ફોન, કાર અથવા જીવનશૈલી રોકાણ માટે લેવામાં આવેલી લોન નાણાકીય નબળાઈની નિશાની છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે જો આ વલણ ચાલુ રહેશે, તો ભારતીય મધ્યમ વર્ગ પર દેવાનો બોજ આગામી વર્ષોમાં આર્થિક તોફાન લાવી શકે છે.
