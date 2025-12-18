રેલવેના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, જાણો આ મહત્ત્વપૂર્ણ નિયમો; જાણ્યા વગર કરશો મુસાફરી તો બરાબરના ભરાશો!
Indian Railway New Ticket Reservation Rules: ભારતીય રેલવે તાબડતોબ નિયમો બદલી રહ્યું છે. એક પછી એક નવા નિયમો લાવી રહ્યું છે. ટિકિટ બુકિંગથી લઈને વેઇટિંગ ટિકિટ, તત્કાલ ટિકિટ, રિઝર્વેશન ચાર્ટ, એડવાન્સ બુકિંગ તમામ નિયમોને બદલવામાં આવ્યા છે. હવે OTP વગર તમે તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ પણ નહીં કરી શકો.
રેલવેએ કયા-ક્યા નિયમો બદલ્યા?
રેલવેની નવી સિસ્ટમ હેઠળ મોટા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે. હવે OTP વગર તત્કાલ ટિકિટનું બુકિંગ થશે નહીં. IRCTC વેબસાઇટ દ્વારા બુકિંગ કરી રહ્યા છો કે પછી પ્લેટફોર્મ પર ટિકિટ વિન્ડોથી બુકિંગ કરી રહ્યા છો. તમારે રિઝર્વેશન માટે આધાર-આધારિત OTP જરૂર આપવો પડશે. તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે આધાર-OTP વેરિફિકેશન લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. OTP વગર તમારી બુકિંગ થઈ શકશે નહીં.
રિઝર્વેશન ચાર્ટના નિયમો બદલાયા, વેઇટિંગ ટિકિટ ધરાવતા લોકોને ફાયદો
રેલવેએ રિઝર્વેશન ચાર્ટને લઈ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે ચાર્ટ ટ્રેન ઉપડવાના 10 કલાક પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. જે ચાર્ટ પહેલા 4 કલાક પહેલા જાહેર કરવામાં આવતો હતો, હવે તે હવે 10 કલાક પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે વેઇટિંગ ટિકિટ ધરાવતા લોકોને ટ્રેન ઉપડવાના 10 કલાક પહેલા ખબર પડશે કે તેમની ટિકિટ કન્ફર્મ છે કે નહીં. હવે રિઝર્વેશન ચાર્ટ 4 નહીં, 10 કલાક પહેલા જાહેર કરવામાં આવશે. રેલવે બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે ટ્રેન ગમે તે સમયે ઉપડે, તેનો રિઝર્વેશન ચાર્ટ ઓછામાં ઓછા 10 કલાક પહેલા ફાઈનલ થઈ જશે.
સામાનની લિમિટ કરાઈ નક્કી
રેલવેએ ટ્રેનોમાં સામાન લઈ જવાની મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે 17 ડિસેમ્બરે લોકસભામાં માહિતી આપતા કહ્યું કે, હવે ટ્રેનોમાં એક્સ્ટ્રા લગેજ લઈ જવા પર મુસાફરોને વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. જેમ એરપોર્ટ અને ફ્લાઇટ્સમાં સામાન મર્યાદા હોય છે, તેવી જ રીતે ટ્રેનોમાં પણ સામાન લઈ જવાની લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી છે. હવે આનો કડક અમલ કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે, રેલ મુસાફરોએ હવે ટ્રેનોમાં વધારાનો સામાન લઈ જવા માટે વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. રેલવે મંત્રીએ જણાવ્યું કે, દરેક ક્લાસના મુસાફરો માટે સામાન લિમિટ નક્કી કરવામાં આવી છે. જો રેલ મુસાફરો આ મર્યાદાથી વધારે સામાન લઈને મુસાફરી કરે છે તો તેમણે વધારાનો ચાર્જ ચૂકવવો પડશે.
એડવાન્સ ટિકિટ બુકિંગનો સમય પણ બદલાયો
રેલવેએ એડવાન્સ ટિકિટ બુકિંગ (ARP)નો સમયગાળો 120 દિવસથી ઘટાડીને ઓછામાં ઓછા 60 દિવસ કર્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે તમે તમારી મુસાફરીની તારીખના 60 દિવસ પહેલા સુધી જ ટિકિટ બુક કરાવી શકો છો. 120 દિવસની એડવાન્સ બુકિંગ મર્યાદા દૂર કરવાથી ટિકિટ રદ કરવાની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે, જેના કારણે લોકો માટે ટિકિટ મેળવવાનું સરળ બન્યું છે.
જનરલ ટિકિટ માટે પણ આધાર વેરિફિકેશન જરૂરી
રેલવેએ ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગ માટે આધાર વેરિફિકેશનને ફરજિયાત બનાવ્યું છે. રેલવેએ માત્ર ઓનલાઈન રિઝર્વેશન જ નહીં, પરંતુ જનરલ બુકિંગ કરાવતા મુસાફરો માટે પણ આધાર વેરિફિકેશન ફરજિયાત કરી દીધું છે. રેલવેએ 28 ઓક્ટોબર 2025થી નક્કી કર્યું છે કે, સવારે 8:00 થી સવારે 10:00 વાગ્યા વચ્ચે માત્ર આધાર-વેરિફાઇડ IRCTC યુઝર્સ જ ટ્રેન ટિકિટ બુક કરાવી શકશે.
