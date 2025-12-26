Prev
રેલવે મુસાફરોને મોંઘવારીનો ડામ: આજથી ટિકિટ ભાડામાં થશે મોટો વધારો, જાણો કોને કેટલો ફટકો પડશે?

Indian Railways: આજથી રેલવે ભાડામાં થયો વધારો. આજથી રેલવેએ ટિકિટના ભાડામાં વધારો અમલમાં મુક્યો. ટિકિટના ભાડામાં વધારો નવી ટિકિટ બૂકિંગ પર જ લાગૂ. પહેલાંથી બૂક કરેલી ટિકિટમાં વધારો લાગૂ નહીં થાય. મહત્વનું છે કે, રેલવે વિભાગે ટ્રેનના ટિકિટ ભાડામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે આાજથી ટિકિટના ભાડામાં વધારાનો અમલ થયો. 215 કિલોમીટરથી વધુ અંતર માટે સામાન્ય વર્ગમાં પ્રતિ કિલોમીટરે બે પૈસનો વધારો થયો છે. 215 કિલોમીટર સુધીના સામાન્ય વર્ગના ભાડામાં કોઈ પ્રકારનો વધારો થયો નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 26, 2025, 10:25 AM IST

રેલવે મુસાફરોને મોંઘવારીનો ડામ: આજથી ટિકિટ ભાડામાં થશે મોટો વધારો, જાણો કોને કેટલો ફટકો પડશે?

Indian Railways: ભારતીય રેલવે દ્વારા મુસાફરો માટે ટિકિટના દરોમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેનો અમલ આજથી શરૂ થઈ ગયો છે. રેલવે વિભાગે ઓપરેશનલ ખર્ચ અને સુવિધાઓની જાળવણી (સસ્ટેનેબિલિટી)ને ધ્યાનમાં રાખીને આ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે.

નવી ટિકિટો પર જ વધારો લાગુ પડશે
મુસાફરો માટે રાહતની વાત એ છે કે આ ભાવ વધારો માત્ર નવી ટિકિટ બુકિંગ પર જ લાગુ થશે. જે મુસાફરોએ અગાઉથી ટિકિટ બુક કરાવી લીધી છે, તેમને વધારાની કોઈ રકમ ચૂકવવાની રહેશે નહીં. રેલવે સ્ટેશનો પર ફેર લિસ્ટ (ભાડાની યાદી) અપડેટ કરી દેવામાં આવી છે.

રેલવેએ 26 ડિસેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવતા નવા ભાડા માળખાની જાહેરાત કરી છે. 215 કિલોમીટરથી ઓછી સામાન્ય વર્ગની મુસાફરી માટે ભાડામાં કોઈ વધારો થશે નહીં. જોકે, 215 કિલોમીટરથી વધુની મુસાફરી માટે સામાન્ય વર્ગ માટે પ્રતિ કિલોમીટર 1 પૈસા અને મેઇલ/એક્સપ્રેસ નોન-એસી અને એસી વર્ગ માટે પ્રતિ કિલોમીટર 2 પૈસાનો ભાડા વધારો થશે.

ભાડામાં વધારાનું માળખું: કોને કેટલી અસર?
રેલવેએ અંતર અને ક્લાસ મુજબ ભાડામાં ફેરફાર કર્યો છે, જેની વિગતો નીચે મુજબ છે. સામાન્ય વર્ગ (Ordinary Class): 215 કિમી સુધીના અંતર માટે ભાડામાં કોઈ વધારો કરવામાં આવ્યો નથી. 215 કિ.મીથી વધુના અંતર માટે પ્રતિ કિલોમીટર 1 પૈસાનો વધારો થયો છે. મેલ/એક્સપ્રેસ અને એસી ક્લાસ: નોન-એસી ક્લાસ અને તમામ એસી ક્લાસમાં પ્રતિ કિલોમીટર 2 પૈસાનો વધારો અમલી બન્યો છે. સ્પેશિયલ ટ્રેનો: વંદે ભારત, તેજસ, શતાબ્દી અને અમૃત ભારત જેવી પ્રીમિયમ ટ્રેનોમાં પણ નવા દરો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે.

નોંધનીય છે કે, સબર્બન ટ્રેનો, મંથલી સીઝન ટિકિટ (MST) અને ટૂંકા અંતરની ટિકિટોના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, જે સામાન્ય વર્ગના રોજીંદા મુસાફરો માટે મોટી રાહત છે.

રેલવેની આવકમાં થશે મોટો વધારો
આ મામૂલી લાગતા વધારાથી ભારતીય રેલવેને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં આશરે 600 કરોડની વધારાની આવક થવાનો અંદાજ છે. રેલવે તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર કે ટિકિટ વગર મુસાફરી કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ મુસાફરી કરતા પહેલા નવા ભાડાની વિગતો રેલવેની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા સ્ટેશન પરથી ચકાસી લે.

