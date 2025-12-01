રેલવેએ વધુ એક નિયમ બદલ્યો, 1 જાન્યુઆરીથી સ્લીપર કોચમાં પણ મળશે AC બોગી જેવી સર્વિસ; ચૂકવવા પડશે માત્ર આટલા રૂપિયા

Prev
IRCTC Indian Railway New Rules: રેલવેએ તેની મુસાફરીને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે એક મોટો બદલાવ કર્યો છે. તત્કાલ ટિકિટોના નિયમથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ માટે OTPનો નવો નિયમ લાગુ કર્યા બાદ હવે રેલવેએ ટ્રેનોમાં મળતી ચાદર, ઓશીકું અને ધાબળાને લઈને એક નવો નિયમ જાહેર કર્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:07 PM IST

Indian Railways New Bedroll Rules: રેલવેએ તેની મુસાફરીને વધુ આરામદાયક બનાવવા માટે એક મોટો બદલાવ કર્યો છે. તત્કાલ ટિકિટોના નિયમથી લઈને ટિકિટ બુકિંગ માટે OTPનો નવો નિયમ લાગુ કર્યા બાદ હવે રેલવેએ ટ્રેનોમાં મળતી ચાદર, ઓશીકું અને ધાબળાને લઈને એક નવો નિયમ જાહેર કર્યો છે. નવા નિયમ હેઠળ હવે એસી કોચની જેમ સ્લીપર કોચના મુસાફરોને પણ ચાદર અને ઓશીકાની સુવિધા મળશે. એટલે કે તેમને પણ હવે મુસાફરી દરમિયાન બેડરોલની સુવિધા મળશે. હાલમાં રેલવે દ્વારા ફક્ત એસી કોચમાં જ બેડરોલની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, પરંતુ હવે તેમાં મોટો બદલાવ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

રેલવેએ બદલ્યો નિયમ
રેલવેના નવા નિયમ અનુસાર, હવે સ્લીપર ક્લાસમાં પણ મુસાફરોને સ્વચ્છ, સેનિટાઈઝ્ડ ચાદર અને ઓશીકાની સુવિધા આપવામાં આવશે. તેની શરૂઆત દક્ષિણ રેલવેના ચેન્નાઈ ડિવિઝને કરી છે. રેલવેએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે કે, હવે 1 જાન્યુઆરી 2026થી સ્લીપર ક્લાસમાં મુસાફરી કરતા પ્રવાસીઓને મુસાફરી દરમિયાન સ્વચ્છ ચાદર અને ઓશીકાની સુવિધા મળશે. બેડરોલમાં એક ચાદર, એક ઓશીકું અને એક ઓશીકાનું કવર હશે.

કેવી રીતે મળશે સ્લીપર કોચમાં બેડરોલ?
જો તમને ટ્રેનમાં મુસાફરી દરમિયાન સ્લીપર કોચમાં બેડરોલની સુવિધા જોઈતી હોય, તો તમારે ટિકિટ ઉપરાંત તેના માટે ચાર્જ ચૂકવવો પડશે. જો કે, આ ચાર્જ ખૂબ નજીવો રાખવામાં આવ્યો છે. રેલવે દ્વારા ટ્વીટ કરીને આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, જો તમને સ્લીપર કોચમાં બેડરોલ જોઈતું હોય, તો તમારે 50 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે, જેમાં ચાદર, ઓશીકું અને ઓશીકાનું કવર સામેલ હશે. જો મુસાફરોને માત્ર ચાદર જોઈતી હોય તો માત્ર 20 રૂપિયા અને જો માત્ર કવર સાથે ઓશીકું જોઈતું હોય તો 30 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

બેડરોલમાં નહીં હોય ધાબળો, કઈ-કઈ ટ્રેનોમાં શરૂ કરાઈ સર્વિસ?
સ્લીપર કોચમાં મળનારા બેડરોલમાં ધાબળો નહીં હોય. રેલવેએ શરૂઆતમાં તેને લાંબા અંતરની ટ્રેનોમાં શરૂ કર્યું છે. શરૂઆતમાં તેને 10 ટ્રેનોમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે. જો તમે નીચે આપેલી ટ્રેનોના સ્લીપર ક્લાસમાં મુસાફરી કરો છો, તો તમને બેડરોલની સુવિધા મળશે.

આ ટ્રેનોમાં રેલવેએ શરૂ કરી બેડરોલની સુવિધા

  • નીલગિરી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (12671/12672)
  • મેંગ્લોર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (12685/12686)
  • મન્નારગુડી એક્સપ્રેસ (16179/16180)
  • તિરુચેન્દુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (20605/20606)
  • પાલઘાટ એક્સપ્રેસ (22651/22652)
  • સિલંબુ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (20681/20682)
  • તાંબરમ-નાગરકોઇલ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (22657/22658)
  • ત્રિવેન્દ્રમ સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (12695/12696)
  • અલ્લેપ્પી સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ (22639/22640)
  • મેંગ્લોર એક્સપ્રેસ (16159/16160)

