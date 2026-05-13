/આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ ! આ મહિનાથી જ વધી જશે પગાર, નોટિફિકેશન જાહેર

DA Hike : ભારતીય રેલવેએ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA)અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2% વધારો કર્યો છે. રેલવે કર્મચારીઓનું DA તેમના મૂળ પગારના 58%થી વધીને 60% થશે. વધુમાં જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ મહિના સુધીનું એરિયર પણ મે મહિનાના પગાર સાથે આપવામાં આવશે.
DA Hike : કેન્દ્ર સરકારે એપ્રિલમાં મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં વધારો કરી દીધો હતો, પરંતુ હવે રેલવે કર્મચારીઓ અંગે એક ચોક્કસ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભારતીય રેલવેએ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં 2%નો વધારો જાહેર કર્યો છે.
આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં ગણાશે. પરિણામે રેલવે કર્મચારીઓ માટે ભથ્થું તેમના મૂળ પગારના વર્તમાન 58%થી વધીને 60% થશે. વધુમાં જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનાનું એરિયર પણ મે મહિનાના પગાર સાથે આપવામાં આવશે.
રેલવે બોર્ડે બહાર પાડ્યું નોટિફિકેશન
રેલવે બોર્ડ દ્વારા બહાર પડાયેલા નોટિફિકેશનમાં જણાવાયું છે કે રેલવે કર્મચારીઓને ચૂકવવાપાત્ર મોંઘવારી ભથ્થું 1 જાન્યુઆરી, 2026થી તેમના મૂળ પગારના 58%ના વર્તમાન દરથી વધારીને 60% કરવામાં આવશે. તે વધુ સ્પષ્ટ કરે છે કે, સુધારેલા પગાર માળખામાં, બેઝિક પગારનો અર્થ પગાર મેટ્રિક્સમાં નિર્ધારિત ચોક્કસ સ્તરે લેવામાં આવતો પગાર છે, જે સરકાર દ્વારા સ્વીકારવામાં આવેલા 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર છે.
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના DAમાં પણ 2% વધારો
આ પહેલા 22 એપ્રિલે નાણા મંત્રાલયે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ડીએમાં 2% વધારાની જાહેરાત કરી હતી. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં છે. મંત્રાલયે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે સંરક્ષણ અને રેલવે મંત્રાલયો તેમના સંબંધિત કર્મચારીઓ અને કર્મચારીઓ માટે અલગ અલગ આદેશો જારી કરશે. નોંધનીય છે કે કુલ 50 લાખ જેટલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને આશરે 65 લાખ નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના પેન્શનરોને મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાનો લાભ મળે છે.
8મા પગાર પંચની રાહ
7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા પછી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ હવે 8મા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. 8મા પગાર પંચને સરકારને તેની ભલામણો સુપરત કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. 8મા પગાર પંચની ભલામણો શબ્દશઃ લાગુ કરવામાં આવશે કે નહીં તે સરકાર પર નિર્ભર છે. આ ભલામણો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે તેવી અપેક્ષા છે. પરિણામે, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને એરિયરના રૂપમાં મોટી રકમ મળવાની અપેક્ષા છે.