Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ ! આ મહિનાથી જ વધી જશે પગાર, નોટિફિકેશન જાહેર

આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ ! આ મહિનાથી જ વધી જશે પગાર, નોટિફિકેશન જાહેર

DA Hike : ભારતીય રેલવેએ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA)અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2% વધારો કર્યો છે. રેલવે કર્મચારીઓનું DA તેમના મૂળ પગારના 58%થી વધીને 60% થશે. વધુમાં જાન્યુઆરીથી એપ્રિલ મહિના સુધીનું એરિયર પણ મે મહિનાના પગાર સાથે આપવામાં આવશે.

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 13, 2026, 08:11 PM IST|Updated: May 13, 2026, 08:11 PM IST
આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ ! આ મહિનાથી જ વધી જશે પગાર, નોટિફિકેશન જાહેર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પ્રધાનમંત્રીની અપીલ, ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં વધારો, જાણો શું કહે છે ગુજરાતના સોની વેપારીઓ

પ્રધાનમંત્રીની અપીલ, ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીમાં વધારો, જાણો શું કહે છે ગુજરાતના સોની વેપારીઓ

Global crisis0 min ago
2

શહેરમાં રોજિંદા ઉપયોગ માટે 5 શાનદાર કાર, 34 KM સુધી મળશે માઇલેજ

Cars with best mileage43 min ago
3

આ સરકારી કર્મચારીઓને મોટી ભેટ ! આ મહિનાથી જ વધી જશે પગાર, નોટિફિકેશન જાહેર

DA hike1 hr ago
4

PM મોદીની અપીલની અસર, ગુજરાતમાં VVIP કલ્ચર પર લગામ, જાણો ક્યા-ક્યા પગલાં ભરાયા

gujarat1 hr ago
5

Mouni Roy: ડિવોર્સની વાત પર મૌની રોયે આપ્યું રિએકશન, ઈંસ્ટા પર શેર કર્યો ખાસ મેસેજ

Actress Mouni Roy2 hrs ago