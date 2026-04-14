ભારતીય રેલવેએ સસ્તી કરી ટ્રેનની ટિકિટ, આ રીતે મળશે 3% વળતર, કયા મુસાફરોને મળશે લાભ?

Train Ticket Discount: મુસાફરો મહેરબાની કરીને ધ્યાન આપો, ભારતીય રેલવેએ અનારક્ષિત (Unreserved) ટિકિટો માટે ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે RailOne એપ પર શરૂ થયેલી આ સુવિધા 14 જુલાઈ 2026 સુધી લાગુ રહેશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:43 PM IST
Train Ticket Discount: ભારતીય રેલવેની અનારક્ષિત ટિકિટો પર 3 ટકા છૂટનો લાભ માત્ર એવા જ મુસાફરોને મળશે, જેમણે પોતાની ટિકિટનું પેમેન્ટ RailOne એપ પર ડિજિટલ રીતે કર્યું હોય. જાણો, કોને-કોને આનો લાભ મળશે.

કયા મુસાફરોને ટિકિટ પર મળશે છૂટ?
અનારક્ષિત ટિકિટો પર 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ માત્ર એવા મુસાફરોને જ મળશે જેઓ RailOne એપના રજિસ્ટર્ડ યુઝર હોય. યુપીઆઈ (UPI), નેટબેંકિંગ અથવા ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ જેવા ડિજિટલ માધ્યમથી ટિકિટ બુક કરી હોય.

ડેઈલી પેસેન્જર્સને થશે મોટો ફાયદો
કેશલેસ વ્યવહારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ભારતીય રેલવેની આ વિશેષ સુવિધાનો સૌથી વધુ લાભ દરરોજ મુસાફરી કરતા (Daily Passengers) લોકોને મળશે. સામાન્ય મુસાફરોને 3 ટકાની છૂટ ભલે ઓછી લાગે, પરંતુ દરરોજ મુસાફરી કરનારાઓ માટે આ એક મોટી બચત સાબિત થશે.

કઈ ટિકિટ પર મળશે છૂટ?
ભારતીય રેલવેની આ વિશેષ છૂટનો લાભ માત્ર અનારક્ષિત (જનરલ) ટિકિટો પર જ મળશે. ખાસ નોંધ લેવી કે રેલવે સ્ટેશનની ટિકિટ બારી પરથી લીધેલી ટિકિટ પર આ સુવિધાનો લાભ મળશે નહીં. આ માટે RailOne એપ પર રજિસ્ટર્ડ હોવું અને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવું ફરજિયાત છે.

એક જ એપ પર રેલવેની તમામ સુવિધાઓ
ભારતીય રેલવે સાથે જોડાયેલી તમામ સુવિધાઓ હવે RailOne એપ પર ઉપલબ્ધ છે. રેલવેની તમામ સેવાઓને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવવાના હેતુથી ભારતીય રેલવેએ RailOne એપ તૈયાર કરી છે, જેનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે.
 

Kinjal Patel

কিংজলকুমાર પટેલ ZEE 24 કলાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

