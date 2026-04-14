ભારતીય રેલવેએ સસ્તી કરી ટ્રેનની ટિકિટ, આ રીતે મળશે 3% વળતર, કયા મુસાફરોને મળશે લાભ?
Train Ticket Discount: મુસાફરો મહેરબાની કરીને ધ્યાન આપો, ભારતીય રેલવેએ અનારક્ષિત (Unreserved) ટિકિટો માટે ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી છે. ડિજિટલ પેમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે RailOne એપ પર શરૂ થયેલી આ સુવિધા 14 જુલાઈ 2026 સુધી લાગુ રહેશે.
કયા મુસાફરોને ટિકિટ પર મળશે છૂટ?
અનારક્ષિત ટિકિટો પર 3 ટકા ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ માત્ર એવા મુસાફરોને જ મળશે જેઓ RailOne એપના રજિસ્ટર્ડ યુઝર હોય. યુપીઆઈ (UPI), નેટબેંકિંગ અથવા ડેબિટ-ક્રેડિટ કાર્ડ જેવા ડિજિટલ માધ્યમથી ટિકિટ બુક કરી હોય.
ડેઈલી પેસેન્જર્સને થશે મોટો ફાયદો
કેશલેસ વ્યવહારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલી ભારતીય રેલવેની આ વિશેષ સુવિધાનો સૌથી વધુ લાભ દરરોજ મુસાફરી કરતા (Daily Passengers) લોકોને મળશે. સામાન્ય મુસાફરોને 3 ટકાની છૂટ ભલે ઓછી લાગે, પરંતુ દરરોજ મુસાફરી કરનારાઓ માટે આ એક મોટી બચત સાબિત થશે.
કઈ ટિકિટ પર મળશે છૂટ?
ભારતીય રેલવેની આ વિશેષ છૂટનો લાભ માત્ર અનારક્ષિત (જનરલ) ટિકિટો પર જ મળશે. ખાસ નોંધ લેવી કે રેલવે સ્ટેશનની ટિકિટ બારી પરથી લીધેલી ટિકિટ પર આ સુવિધાનો લાભ મળશે નહીં. આ માટે RailOne એપ પર રજિસ્ટર્ડ હોવું અને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવું ફરજિયાત છે.
એક જ એપ પર રેલવેની તમામ સુવિધાઓ
ભારતીય રેલવે સાથે જોડાયેલી તમામ સુવિધાઓ હવે RailOne એપ પર ઉપલબ્ધ છે. રેલવેની તમામ સેવાઓને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવવાના હેતુથી ભારતીય રેલવેએ RailOne એપ તૈયાર કરી છે, જેનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે.
