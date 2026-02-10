મુસાફરો માટે મહત્ત્વના સમાચાર, 1 માર્ચથી UTS એપ થઈ જશે બંધ; હવે આ નવી એપથી બુક થશે ટિકિટ
Indian Railway: ભારતીય રેલવેએ ટ્રેન ટિકિટ અને અન્ય સેવાઓ માટે એક મોટો બદલાવ કર્યો છે. 1 માર્ચ 2026થી UTS On Mobile એપ બંધ કરી દેવામાં આવશે. હવે મુસાફરોએ ટ્રેન ટિકિટ અને અન્ય બીજી સેવાઓ માટે Railone એપનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણએ, શું છે RailOne એપ અને તેમાં શું સુવિધા મળશે.
- ભારતીય રેલવેની નવી RailOne એપ લોન્ચ
- 1 માર્ચ 2026થી બદલાશે ટ્રેન ટિકિટ બુકિંગની રીત
- રેલવેનું નવું ડિજિટલ પગલું હવે એક જ એપમાં મળશે બધી જ સુવિધાઓ
Indian Railway: ભારતીય રેલવે દુનિયાના સૌથી મોટા રેલવે નેટવર્કમાંથી એક છે. દેશભરના કરોડો મુસાફરો દરરોજ એક સ્થળેથી બીજી સ્થળ પર જવા માટે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરે છે. જેમાંથી ઘણા લોકો ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરાવે છે. ત્યારે ભારતીય રેલવેએ ટ્રેન ટિકિટ અને અન્ય સેવાઓ માટે એક મોટો બદલાવ કર્યો છે. જો તમે લોકલ ટ્રેન કે અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ માટે દરરોજ UTS ઓન મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતીય રેલવેએ મુસાફરોને જાણ કરી છે કે, 1 માર્ચ 2026થી UTS ઓન મોબાઈલ એપ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ રહી છે.
આનો અર્થ એ થયો કે, આ તારીખ પછી UTS એપ દ્વારા ટિકિટ બુક કરવામાં આવશે નહીં કે અન્ય કોઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે નહીં. રેલવેએ મુસાફરોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ સમયસર RailOne એપ પર શિફ્ટ થાય જેથી તેમને તેમની દૈનિક મુસાફરીમાં કોઈ મુશ્કેલી ન પડે. RailOne એક નવી એપ છે, જેમાં ટિકિટ બુકિંગ સહિત મુસાફરી સંબંધિત ઘણી સુવિધાઓ એક જ જગ્યાએ ઉપલબ્ધ થશે.
રેલવેનો મોટો નિર્ણય
આજના યુગમાં લાખો મુસાફરો દરરોજ તેમના મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરીને ટિકિટ બુક કરે છે. આવી સ્થિતિમાં UTS એપ બંધ કરવી એ એક મોટો બદલાવ માનવામાં આવી રહ્યો છે. રેલવેનું કહેવું છે કે, RailOne એપ મુસાફરોને પહેલાથી વધારે સરળ, ઝડપી અને વિશ્વસનીય અનુભવ પ્રદાન કરશે. જો તમે હજુ સુધી RailOne એપ ડાઉનલોડ કરી નથી, તો ભવિષ્યમાં તમને ટિકિટ બુક કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કેમ બંધ કરવામાં આવી રહી છે UTS on Mobile એપ?
ભારતીય રેલવે સતત પોતાની ડિજિટલ સેવાઓ સુધારવા માટે કામ કરી રહી છે. યુટીએસ ઓન મોબાઈલ એપનો ઉપયોગ ઘણા વર્ષોથી અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે, પરંતુ હવે રેલવેએ નિર્ણય લીધો છે કે, અલગ-અલગ એપને બદલે ઓલ-ઈન-વન એપ પર તમામ સુવિધા આપવામાં આવશે.
RailOne એપ શું છે?
RailOne એપ ભારતીય રેલવે દ્વારા એક નવી ડિજિટલ પહેલ છે. આ એપ દ્વારા મુસાફરોને એક જ જગ્યાએ અનેક કામો કરવાની મંજૂરી આપે છે. RailOne એપ વડે તમે અનરિઝર્વ્ડ ટિકિટ બુક કરી શકો છો, રિઝર્વ્ડ ટિકિટ વિશે માહિતી મેળવી શકો છો, તમારી મુસાફરીનું આયોજન કરી શકો છો અને ટ્રેન સંબંધિત જરૂરી સેવાઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આનો અર્થ એ છે કે, ટિકિટ બુકિંગ માટે અલગ-અલગ એપ્લિકેશનો રાખવાની હવે જરૂર નથી.
ક્યારે બંધ થશે UTS એપ?
રેલવે દ્વારા જાહેર કરાયેલી માહિતી અનુસાર, 1 માર્ચ 2026થી UTS ઓન મોબાઈલ એપ સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ જશે. ત્યારબાદ આ એપ કાર્યરત રહેશે નહીં. ટિકિટ બુકિંગ માટે ફક્ત RailOne એપનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. તેથી મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ ન જુએ.
કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી RailOne એપ
RailOne એપ ડાઉનલોડ કરવી ખૂબ જ સરળ છે. Android યુઝર્સ Google Play Store પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. iPhone યુઝર્સ Apple App Store પરથી RailOne એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમારા મોબાઇલ નંબરથી લોગ ઇન કરો અને એપનો ઉપયોગ શરૂ કરવા માટે જરૂરી માહિતી દાખલ કરો.
