/ભારતીયોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ! પેટ્રોલ અને ડિઝલ પર મોદી સરકારની મોટી જાહેરાત, જાણો

Petrol-Diesel Price Hike: પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ઘરેલું LPGના ભાવને લઈને રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇન્ટર-મિનિસ્ટ્રીયલ બેઠકમાં જોઈન્ટ સેક્રેટરી સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું છે કે, પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ઘરેલું LPGના ભાવ પર કોઈ અસર થશે નહીં અને તેમાં કોઈ વધારો કરવામાં આવશે નહીં. જો કે, માત્ર કોમર્શિયલ LPGના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
સુજાતા શર્માએ વધુમાં જણાવ્યું કે, નયારાનું ઓપરેશન શરૂ થયા પછી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પોતાના ક્રૂડ યુનિટને મેન્ટેનન્સ માટે બંધ કરશે. નયારા મે મહિનાના મધ્ય સુધીમાં કામગીરી શરૂ કરી દેશે, જ્યારે રિલાયન્સ તેનું યુનિટ ત્રણથી ચાર અઠવાડિયા માટે બંધ રાખશે.
ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સપ્લાય અવરોધ
આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં 30 એપ્રિલના રોજ બ્રેન્ટ ક્રૂડની કિંમતો પ્રતિ બેરલ 126 ડોલર સુધી પહોંચી ગઈ હતી. અમેરિકા-ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધની શરૂઆત પછીનું આ સર્વોચ્ચ સ્તર છે. તેનું મુખ્ય કારણ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ'ની આસપાસ સર્જાયેલી ખરાબ સ્થિતિ છે. તેના કારણે ઓઈલ ટેન્કરોની અવરજવર પ્રભાવિત થઈ છે. આ પરિસ્થિતિએ વૈશ્વિક સ્તરે ઓઈલ અને ઓઈલ ઉત્પાદનોના પુરવઠા પર અસર કરી છે. ઇન્ટરનેશનલ એનર્જી એજન્સીએ તેને ઇતિહાસનો સૌથી મોટો સપ્લાય અવરોધ ગણાવ્યો છે.
બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં ઘટાડો
જો કે, બુધવારે બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો અને તે 9% ઘટીને 99.79 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયા. અગાઉ તેમાં 7%નો ઘટાડો નોંધાયો હતો. કિંમતોમાં આ સુધારો Axiosના રિપોર્ટ બાદ આવ્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ટૂંક સમયમાં શાંતિ કરાર થઈ શકે છે.
વ્હાઇટ હાઉસના સંકેતો અનુસાર, ઈરાન સાથેના કરારને અંતિમ ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. આ કરારનો હેતુ યુદ્ધનો અંત લાવવાનો અને ન્યુક્લિયર વાતચીત માટે રૂપરેખા તૈયાર કરવાનો છે. આ જાણકારી અમેરિકાના બે અધિકારીઓ અને અન્ય સૂત્રોએ ન્યૂઝ એજન્સી Axiosને આપી છે.