/ભારતીયો માત્ર વિદેશ પ્રવાસ અને સોનામાં દર વર્ષે કરે છે આટલા કરોડનો ખર્ચ, આંકડો જાણીને આંખો થઈ જશે પહોંળી!

PM Modi on Foreign Travel: પીએમ મોદીએ હાલમાં જ અપીલ કરી છે કે, તમે બિનજરૂરી વિદેશ યાત્રા ન કરો. વર્ષભર માટે વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોની ફરવાનું રોકી દો. આનાથી મહત્વપૂર્ણ વિદેશી હૂંડિયામણની બચત થશે. શું તમે જાણો છો કે, વિદેશ પ્રવાસ કરનાર એક વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછું કેટલું વિદેશી હૂંડિયામણ ખર્ચ કરે છે? અમે આ અંગે ભારતમાં ટ્રાવેલ એજન્ટોની સૌથી મોટી સંસ્થા 'ટ્રાવેલ એજન્ટ્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા' (TAAI)ના નોર્ધન રીજનના જનરલ સેક્રેટરી અને 'એસએ સાઉથઇન્ડ ટ્રાવેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ'ના એમડી અનુરાગ અગ્રવાલ સાથે વાત કરી. જાણો પૂરી વિગત.
PM Modi on Foreign Travel: ઈરાન-ઇઝરાયેલ યુદ્ધના કારણે ભારત સહિત દુનિયાભરના દેશો સંકટમાં છે. આ સંકટનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસના પુરવઠામાં અવરોધ ઊભા થયા છે. આવા માહોલમાં પીએમ મોદીએ લોકોને અપીલ કરી છે કે, તેઓ કંઈક એવું કરે જેથી દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાંથી ઓછામાં ઓછી રકમ બહાર જાય. આ અંતર્ગત સોનાની ખરીદી એક વર્ષ માટે ટાળવા, વિદેશ યાત્રાથી બચવા અને પેટ્રોલ-ડીઝલની બચત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. આજે આપણે જાણીશું કે, વિદેશ યાત્રા રોકવાથી દેશને કેટલી બચત થઈ શકે છે?
આઉટબાઉન્ડ ટુરિઝમમાં ભારે ઉછાળો
કોરોના કાળ પછી ભારતમાંથી વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લેનારાઓની સંખ્યા ઝડપથી વધી છે. ભારત સરકારના પ્રવાસન મંત્રાલયના આંકડા અનુસાર, વર્ષ 1991માં વિદેશ ફરવા જનારા ભારતીયોની સંખ્યા માત્ર 19.40 લાખ હતી. આ સંખ્યા વર્ષ 2019 એટલે કે કોરોના કાળના બરાબર પહેલા 2.69 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ. કોરોનાના કારણે 2020 અને 2021માં આ બધું લગભગ ઠપ રહ્યું હતું. પરંતુ વર્ષ 2023માં જેવું ટુરિઝમ ખુલ્યું કે તરત જ ભૂતકાળના તમામ રેકોર્ડ તૂટી ગયા.
2022થી સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો
અનુરાગ અગ્રવાલ જણાવે છે કે, વર્ષ 2022માં ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ્સ લગભગ ખુલી ગઈ હતી. તે સમયે ફ્લાઇટના દર પણ યોગ્ય હતા. સાથે જ ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ટિનેશન પર ઘણી આકર્ષક અને સ્પર્ધાત્મક કિંમતોમાં હોટેલના રૂમ મળી રહ્યા હતા. તેથી વર્ષ 2022માં બહાર જનારા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં 152.62 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો હતો. વર્ષ 2023માં તો કોરોના કાળ પહેલાનો સર્વોચ્ચ રેકોર્ડ પણ તૂટી ગયો. તે વર્ષે 2.78 કરોડ લોકોએ વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી. પ્રવાસન મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2024માં તો આ સંખ્યા 3 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ હતી. તે વર્ષે વિદેશ જનારા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં 10.79 ટકાની વૃદ્ધિ જોવા મળી હતી.
મધ્યમ વર્ગ સુધી પહોંચી વિદેશ યાત્રા
એક સમય હતો જ્યારે વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોની સફર માત્ર અમીર લોકો જ કરતા હતા. પરંતુ સરળતાથી પાસપોર્ટ બનવા, મધ્યમ વર્ગની આવકમાં સુધારો થવો અને લોકોની આકાંક્ષાઓ વધવાને કારણે હવે ભારતથી થનારી વિદેશ યાત્રા (આઉટબાઉન્ડ ટ્રાવેલ) માત્ર સમૃદ્ધ શહેરી ગ્રાહકો પૂરતી સીમિત નથી રહી. અનુરાગ અગ્રવાલ જણાવે છે કે, હવે તો ટિયર 2 (Tier 2) અને ટિયર 3 (Tier 3) શહેરોમાં રહેતા લોકો પણ વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોની સફર કરવા લાગ્યા છે.
વિદેશમાં ભારતીય પ્રવાસીઓ કેટલો ખર્ચ કરે છે?
એક રિસર્ચ રિપોર્ટ અનુસાર, ભારતનું આઉટબાઉન્ડ ટુરિઝમ માર્કેટ વર્ષ 2026માં 23.4 અબજ યુએસ ડોલર બરાબર થઈ જશે. આ માર્કેટ વર્ષ 2036 સુધીમાં 68.8 અબજ યુએસ ડોલર સુધી પહોંચવાનો અંદાજ છે, જે 11.4% ના CAGR સાથે વધી રહ્યું છે. 'ફ્યુચર માર્કેટ ઇનસાઇટ્સ'ના જણાવ્યા અનુસાર, આ માર્કેટના વિકાસ પાછળ લોકોની વધતી આવક, આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ કનેક્ટિવિટીની સરળ પહોંચ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોમાં પણ વિદેશી પ્રવાસન સ્થળોએ ફરવાની વધતી ઈચ્છા જવાબદાર છે.
ભારતમાં રોજ અંદાજે આટલા કરોડના સોનાનું થાય છે ખરીદ-વેચાણ
ભારતીયોના સોના પ્રત્યેના પ્રેમની વાત કરીએ તો તેમાં પણ વ્યાપક રોકાણ અને ખર્ચ થાય છે. ભારતમાં લગ્નો, તહેવાર, ખુશીનો પ્રસંગો હોય ત્યારે સોનું ખરીદવામાં આવે છે. ભારતમાં મોટાભાગના સોનાની આયાત થાય છે તેથી અર્થવ્યવસ્થા ઉપર તેનું દબાણ વધારે આવે છે. નબળા રૂપિયાના કારણે દર વર્ષે ભારતીય વિદેશી હૂંડિયામણ ઉપર તેનું દબાણ વધતું જાય છે. ભારતમાં દર વર્ષે અંદાજે 800થી 900 ટન સોનાની ખરીદી થાય છે. તેની સામે અહીંયા સોનાનું ખનન ખૂબ જ ઓછું થાય છે. ભારત પોતાનું 40 ટકા સોનું સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડથી આયાત કરે છે. ત્યારબાદ 16 ટકા યુએઈ, 10 ટકા સાઉથ આફ્રિકા, 8 ટકા પેરુ અને બાકીનું 29 ટકા હોંગકોંગ અને અન્ય દેશો પાસેથી આયાત કરે છે.
ભારતમાં રોજિંદા ધોરણે અંદાજે 2500 કરોડ રૂપિયાના સોનાનું ખરીદ-વેચાણ થાય છે. વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, 2024માં ભારતમાં 724 ટન સોનું આવ્યું હતું. તેમાંથી 563 ટન જવેલરી તરીકે વેચાયું જ્યારે બાકીનું સોનાના બિસ્કિટ અને સિક્કા સ્વરૂપે વેચાયું. નિષ્ણાતોના મતે ભારતમાં સરેરાશ 1 કરોડ જેટલા લગ્નો દર વર્ષે થાય છે. તેમાં લગ્નોના ખર્ચના અંદાજે 30 ટકા ખર્ચ સોના પાછળ કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત રોકાણ અને દિવાળી જેવા તહેવારમાં સોનું ખરીદવું શુભમનાય છે તેથી તેની માગ સતત વધારે જ હોય છે.
ભારતે ગત વર્ષે અંદાજે 70 અબજ ડોલરના સોનાની આયાત કરી હતી. તેની પહેલાના વર્ષે 53.5 અબજ ડોલરનું સોનું મગાવ્યું હતું. નિષ્ણાતો અનુસાર, જો ભારતીયો સોના અને વિદેશ પ્રવાસ પાછળ ખર્ચો કરવાનું ઘટાડો તો અંદાજે એકાદ વર્ષમાં ભારતના 80થી 90 અબજ ડોલર વિદેશ હુંડિયામણના બચી જાય તેમ છે.