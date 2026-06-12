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ઘટ્યો ભારતનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર, સોના પર આવ્યા સારા સમાચાર, ક્યાં પહોંચ્યો ભારતનો ફોરેક્સ રિઝર્વ ?

Forex Reserves India: ગલ્ફ વોરને કારણે ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર નોંધપાત્ર દબાણ છે. આયાત બિલમાં વધારો થવાને કારણે ફોરેક્સ રિઝર્વમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. 5 જૂને પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં ભારતના ફોરેક્સ રિઝર્વમાં આશરે $711 મિલિયનનો ઘટાડો થઈને $681.61 બિલિયન થઈ ગયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 12, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:28 PM IST
ઘટ્યો ભારતનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર, સોના પર આવ્યા સારા સમાચાર, ક્યાં પહોંચ્યો ભારતનો ફોરેક્સ રિઝર્વ ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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