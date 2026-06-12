/ઘટ્યો ભારતનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર, સોના પર આવ્યા સારા સમાચાર, ક્યાં પહોંચ્યો ભારતનો ફોરેક્સ રિઝર્વ ?

Forex Reserves India: ગલ્ફ વોરને કારણે ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર નોંધપાત્ર દબાણ છે. 5 જૂને પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં ફોરેક્સ રિઝર્વમાં આશરે $711 મિલિયનનો ઘટાડો થઈને $681.61 બિલિયન થઈ ગયો છે. તેલના વધતા ભાવ ભારતના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર પર દબાણ લાવી રહ્યા છે.
રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના ડેટા અનુસાર, 5 જૂને પૂરા થયેલા સપ્તાહમાં ભારતનો વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર ઘટીને $681.61 બિલિયન થયો છે. ફોરેન કરન્સી એસેટ્સ (FCA) $2.704 બિલિયન ઘટીને $543.44 બિલિયન થઈ ગઈ છે. વધુમાં, સ્પેશિયલ ડ્રોઈંગ રાઈટ્સ (SDR) $18 મિલિયન વધીને $18.765 બિલિયન થઈ ગઈ છે. IMF સાથે ભારતની રિઝર્વ સ્થિતિ મજબૂત થઈને $4.826 બિલિયન થઈ ગઈ છે.
ભારતના સોનાના ભંડારમાં વધારો
સોનાના ભંડાર અંગે સારા સમાચાર છે. ભારતના સોનાના ભંડારમાં જોરદાર વધારો થયો છે. ભારતના સોનાના ભંડારનું મૂલ્યાંકન $1.975 બિલિયન વધીને $114.575 બિલિયન થયું છે. સોનાના ભંડારમાં આ વધારાથી ભારતના વિદેશી વિનિમય ભંડારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતો અટક્યો છે.
વર્તમાન વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ અને પ્રવર્તમાન આર્થિક અનિશ્ચિતતાને જોતાં, વિદેશી વિનિમય ભંડાર પર દબાણ વધ્યું છે. કટોકટીના સમયમાં સોનું એક મુખ્ય સાથી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. કટોકટીના સમયમાં સોનાને સલામત રોકાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે કેન્દ્રીય બેંકો તેમના સોનાના ભંડાર વધારવા પર ભાર મૂકે છે.
વિદેશી વિનિમય ભંડાર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
વિદેશી વિનિમય ભંડાર કોઈપણ દેશ માટે એક તાકાત છે, તેના અર્થતંત્ર માટે મજબૂતીનો પાયો છે. તેઓ દેશને કટોકટીનો સામનો કરવામાં મદદ કરે છે. તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે તેની મજબૂતાઈનો પાયો છે, જે આર્થિક દબાણનો સામનો કરવાની ક્ષમતા પૂરી પાડે છે. તેઓ આયાત બિલ ચૂકવવામાં અને વિદેશી દેવાનું સમાધાન કરવામાં મદદ કરે છે. વિદેશી વિનિમય ભંડાર દેશના ચલણને સ્થિર કરવામાં અને વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મેળવવામાં મદદ કરે છે.