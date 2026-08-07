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ખુલવા જઈ રહ્યો છે ભારતનો ₹31500000 કરોડનો સોનાનો ખજાનો, સોનાના વ્યાપારમાં બદલાશે મોટો ખેલ!

Gold Reserve in India: ભારતીય ઘરોમાં 31000 ટનથી વધુ રેકોર્ડ વગરનું સોનું પડેલું છે. જો ઘરેલું સોનાનો 5% ભાગ અર્થતંત્રમાં સામેલ કરવામાં આવે, તો ભારતના આયાત બિલમાં 90 અબજ ડોલરનો ઘટાડો થશે. Gen Z આ સોનાના બજારમાં મોટો ફેરફાર લાવવા માટે તૈયાર છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:55 PM IST
ખુલવા જઈ રહ્યો છે ભારતનો ₹31500000 કરોડનો સોનાનો ખજાનો, સોનાના વ્યાપારમાં બદલાશે મોટો ખેલ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ખુલવા જઈ રહ્યો છે ભારતનો ₹31500000 કરોડનો સોનાનો ખજાનો, સોનાના વ્યાપારમાં મોટો ખેલ
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