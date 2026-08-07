/ખુલવા જઈ રહ્યો છે ભારતનો ₹31500000 કરોડનો સોનાનો ખજાનો, સોનાના વ્યાપારમાં બદલાશે મોટો ખેલ!

Gold Reserve in India: સોનાના ભાવ જ નહીં, પણ બજાર પણ બદલાવાનું છે. સોનાના બજારમાં Gen Zના પ્રવેશથી ભારતમાં સોનાનો ઇતિહાસ બદલાઈ જશે. અત્યાર સુધી લોકો સોનાને ફક્ત પરંપરા અને નાણાકીય સુરક્ષાના પ્રતીક તરીકે જોતા હતા. Gen Z તે દ્રષ્ટિકોણને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે.
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલનો ગોલ્ડન ફ્લાઇટ 2047 રિપોર્ટ ભારતમાં સોનાના રોકાણ પ્રત્યે બદલાતા દ્રષ્ટિકોણ પર પ્રકાશ પાડે છે. સોનું હવે તિજોરીઓમાંથી મોબાઇલ ફોન તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. સોનાના દાગીના ખરીદવાને બદલે, લોકો ડિજિટલ સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે.
Gen Zની સોનાના બજાર પર નજર
સોનાના રોકાણમાં આ પરિવર્તનમાં નવી પેઢી મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે. આ નવો ફેરફાર ભારતના અર્થતંત્રને લાભ આપવા માટે તૈયાર છે. WGC એ તેના અહેવાલમાં દાવો કર્યો છે કે 2035 સુધીમાં, ભારતના Gen Zની કુલ ખરીદી ક્ષમતા 2 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. હવે, આ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને, કલ્પના કરો કે સોનાની ખરીદી પ્રત્યેનો તેમનો બદલાયેલ દ્રષ્ટિકોણ ભારતના અર્થતંત્રને ક્યાં લઈ જઈ શકે છે.
સોના બજારમાં ફેરફારની શું અસર થશે?
વર્લ્ડ ગોલ્ડ કાઉન્સિલના એક અહેવાલ મુજબ, ભારતમાં Gen Z પરંપરાગત સોનાને બદલે ડિજિટલ સોનામાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તેઓ હવે સોનાને ફક્ત વારસો તરીકે જોતા નથી. તેઓ સોનાને એક સંપત્તિ તરીકે જોઈ રહ્યા છે. તેઓ સોનાના દાગીના ખરીદવાને બદલે ડિજિટલ સોના અને ગોલ્ડ ETFમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે. તેમની પ્રાથમિકતા આગામી પેઢી માટે સોનું ખરીદવાની અને તેને સંગ્રહિત કરવાની નથી. તેઓ સરળ ખરીદી અને જરૂર પડ્યે રોકડ રૂપાંતરની સુવિધા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. ભારતીય ઘરોમાં આશરે 31,000 ટન સોનું પડેલું છે, જે અર્થતંત્રનો ભાગ નથી. નવી પેઢી આ સોનાને વારસામાંથી દૂર કરવા અને તેને રોકાણના મુખ્ય પ્રવાહમાં એકીકૃત કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
31,000 ટન સોનું દેશની તાકાત બનશે
ભારત પાસે 880 ટન સત્તાવાર સોનાનો ભંડાર છે, જ્યારે ઘરોમાં 31,000 ટનથી વધુ છે. આ સોનાનું મૂલ્ય 315 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે, પરંતુ તે ભારતના અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલું નથી. ઉદ્યોગ સંસ્થા એસોચેમે આ વર્ષે એક અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ઘરોમાં રાખેલ સોનું વિશ્વની ટોચની 10 કેન્દ્રીય બેંકોના સંયુક્ત સોનાના ભંડાર કરતાં વધુ છે.
રિપોર્ટમાં, એસોચેમ દ્વારા સ્વીકારવામાં આવ્યું છે કે જો આ સોનાનો માત્ર 2% ભાગ નાણાકીય સાધનોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે, તો 2047 સુધીમાં ભારતનો GDP 7.5 ટ્રિલિયન ડોલર વધી શકે છે. ભારતીય ઘરોમાં રહેલા સોનાનો માત્ર 2% ભાગ 2047 સુધીમાં દેશના GDP ને 41.5 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી વધારી શકે છે. જો 5 ટકા ઘરમાં રાખેલું સોનું અર્થતંત્રમાં ભેગુ કરવામાં આવે, તો ભારતનું આયાત બિલ 90 બિલિયન ડોલર ઘટશે.
શું ઘરનું સોનું અર્થતંત્રની તાકાત બનશે?
જો ઘરેલું સોનું નાણાકીય વ્યવસ્થામાં એકીકૃત કરવામાં આવે, તો ઉત્પાદન, માળખાગત સુવિધાઓ અને કૃષિ જેવા ક્ષેત્રોને સીધો ફાયદો થશે. સોનાનું મુદ્રીકરણ, સોના સાથે જોડાયેલ બચત યોજનાઓ અને સોનાની લોન આ સોનાને ઉત્પાદક સંપત્તિમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે.
Gen Z આ દિશામાં ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે. ભારતમાં સોનાની લોનના વધતા આંકડા આ તરફ નિર્દેશ કરે છે. ડિજિટલ સોનામાં વધતું રોકાણ બદલાતા બજાર વલણોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં, નવેમ્બર 2025ની સોનાની લોનનો આંકડો 24.34 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો. આનો અર્થ એ છે કે લોકો હવે સોનાને આર્થિક અર્થતંત્ર સાથે જોડી રહ્યા છે.
દેશમાં 38 કરોડથી વધુ Gen Z સભ્યો જ્વેલરી ઉદ્યોગની માનસિકતા બદલી રહ્યા છે અને તેમના ઘરોમાં સંગ્રહિત સોનાને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવી રહ્યા છે. સોનાના રોકાણમાં તેમની બદલાતી વ્યૂહરચનાઓ તેને વ્યૂહાત્મક રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ તરીકે સ્થિર કરી રહી છે.
પૂર્વજોના સોનાના પ્રકાશનથી બજારમાં નાણાંની ઉપલબ્ધતા વધશે.
રોકાણ માટે વધુ મૂડી ઉપલબ્ધ થશે.
સોનાની આયાત ઘટશે અને આનાથી વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડાર વધારવામાં મદદ મળશે.