/ભારતની નવી ટેકનોલોજી! પાણીમાં ઇથેનોલ મિક્સ કરીને બનશે રસોઈ, ગડકરીએ રજૂ કર્યો કોમર્શિયલ LPGનો સસ્તો વિકલ્પ

Ethanol Cooking Stove: કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ઇથેનોલ આધારિત સ્વદેશી રસોઈ ચૂલા ટેકનોલોજીનું અનાવરણ કર્યું અને કહ્યું કે આ સ્વદેશી ચૂલા પર કોમર્શિયલ LPG કરતા ઓછા ખર્ચે રસોઈ કરી શકાય છે. તેમણે યુવા ભારતીયોમાં વિજ્ઞાનમાં રસ વધારવા માટે 40 કરોડ રૂપિયાની પહેલની પણ જાહેરાત કરી.
નાગપુરમાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા ગડકરીએ કહ્યું કે નવી ટેકનોલોજી રસોઈ માટે યોગ્ય તાપ પેદા કરવા માટે ઇથેનોલ અને પાણીના મિશ્રણનો ઉપયોગ કરે છે. મંત્રીએ કહ્યું કે, પાણીમાં 7 ટકા ઇથેનોલ ભેળવીને, ચૂલો તાપ પેદા કરી શકે છે, અને તે રસોઈ ગેસ કરતા સસ્તી છે. તે આપણા દેશમાં વિકસાવવામાં આવી છે.
ક્રૂડ ઓઇલ પર નિર્ભરતા ઘટાડવી
આ જાહેરાત ગડકરીના ઇંધણના ટકાઉ અને સસ્તા વિકલ્પ તરીકે ઇથેનોલ માટે લાંબા સમયથી ચાલતા સમર્થન સાથે સુસંગત છે. છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, તેમણે પરિવહન અને ઉર્જા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઇથેનોલના ઉપયોગને સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, દલીલ કરી છે કે તે ભારતની આયાતી ક્રૂડ ઓઇલ પરની નિર્ભરતા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, જ્યારે સ્થાનિક કૃષિ અને સ્વચ્છ ઉર્જા લક્ષ્યોને પણ ટેકો આપી શકે છે.
ઇથેનોલને પ્રોત્સાહન
ભારત હાલમાં તેની ક્રૂડ ઓઇલ જરૂરિયાતોના આશરે 87 ટકા આયાત કરે છે, જે ઉર્જા સુરક્ષાને મુખ્ય નીતિ પ્રાથમિકતા બનાવે છે. સરકારે પેટ્રોલમાં ઇથેનોલ મિશ્રણમાં આક્રમક વધારો કર્યો છે, મિશ્રણ લેવલ 2014માં 1.53 ટકાથી વધીને 2025 સુધીમાં 20 ટકા કરવાનો લક્ષ્ય.
ગડકરીને ઇથેનોલ-બ્લેન્ડિંગ પ્રોગ્રામનો મુખ્ય સમર્થક માનવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવિત ઇથેનોલ-આધારિત સ્ટોવ ટેકનોલોજી આ અભિગમને ઘરેલુ રસોઈ ક્ષેત્ર સુધી વિસ્તૃત કરે છે, જ્યાં લાખો પરિવારો હજુ પણ LPG સિલિન્ડરો પર આધાર રાખે છે.
40 કરોડના પ્રોજેક્ટ પર ચાલી રહ્યું છે કામ
જો સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવામાં આવે અને મોટા પાયે વ્યાપારીકરણ કરવામાં આવે, તો આ લેટેસ્ટ પરંપરાગત રસોઈ ગેસનો સસ્તો, સ્થાનિક રીતે વિકસિત વિકલ્પ પૂરો પાડી શકે છે, જ્યારે ભારતની સ્વચ્છ ઉર્જા ઇકોસિસ્ટમને વધુ મજબૂત બનાવી શકે છે.
ગડકરીએ જણાવ્યું કે જેમ જેમ ટેકનોલોજીનો વિકાસ થાય છે, તેમ તેમ અમે યુવાનો અને બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે પ્રેમ જગાડવા માટે 40 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ પર પણ કામ કરી રહ્યા છીએ.