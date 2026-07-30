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વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026: ભારતની કુલ 104 લાખ કરોડ સંપત્તિમાંથી 19% માત્ર 10 લોકો પાસે, જુઓ અમીરોનો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ

360 One અને Crisil Intelligence ના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશની કુલ 104 લાખ કરોડ સંપત્તિમાંથી 19 ટકા હિસ્સો માત્ર 10 લોકોની પાસે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:01 PM IST
વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026: ભારતની કુલ 104 લાખ કરોડ સંપત્તિમાંથી 19% માત્ર 10 લોકો પાસે, જુઓ અમીરોનો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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