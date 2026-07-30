/વેલ્થ ક્રિએટર્સ લિસ્ટ 2026: ભારતની કુલ 104 લાખ કરોડ સંપત્તિમાંથી 19% માત્ર 10 લોકો પાસે, જુઓ અમીરોનો ચોંકાવનારો રિપોર્ટ

ભારતમાં ધનવાન લોકોની સંખ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. 360 One અને Crisil Intelligence ના Wealth Creators List 2026 પ્રમાણે દેશમાં 3040 એવા લોકો છે જેની સંપત્તિ ઓછામાં ઓછા 425 કરોડ રૂપિયા છે. આ બધાની કુલ સંપત્તિ 104 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
માત્ર 10 લોકોની પાસે 19% સંપત્તિ
રિપોર્ટ પ્રમાણે તે 3040 લોકોની કુલ સંપત્તિમાંથી આશરે 19.72 લાખ કરોડ રૂપિયા એટલે કે લગભગ 19 ટકા હિસ્સો માત્ર 10 લોકોની પાસે છે. આ લિસ્ટના નીચલા અડધા હિસ્સામાં સામેલ આશરે 1520 લોકોની પાસે કુલ સંપત્તિનો માત્ર 9 ટકા હિસ્સો છે.
મહિલાઓની ભાગીદારી કેટલી?
આ લિસ્ટમાં 738 મહિલાઓ સામેલ છે, જે કુલ વેલ્થ ક્રિએટર્સના 24 ટકા છે. આ મહિલાઓની પાસે 22.6 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે, જે કુલ સંપત્તિના લગભગ 23 ટકા છે.
અંબાણી પરિવારના વારસદાર સૌથી ઉપર
રિપોર્ટ અનુસાર અનંત અંબાણી, ઈશા અંબાણી અને આકાશ અંબાણી પ્રથમ ત્રણ સ્થાન પર છે. ત્રણેયની અંદાજિત સંપત્તિ 2.75 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે.
મોટા ભાગની સંપત્તિ ઉદ્યમિઓએ બનાવી
લિસ્ટમાં સામેલ 3040 લોકોમાંથી 2986 ઉદ્યમી (Entrepreneurs) છે. તેમાં 1696 લોકો પ્રથમ પેઢીના ઉદ્યમી છે, જેણે પોતાનો કારોબાર ખુદ ઉભો કર્યો છે. તો 1290 લોકો પરિવારનો કારોબાર આગળ વધારનાર ઉદ્યમી છે.
₹1 લાખ કરોડથી વધુની સંપત્તિવાળા 12 કારોબારી પરિવાર
રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતમાં હવે 12 એવા કારોબારી પરિવાર છે, જેની સંપત્તિ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે, તેમાં સામેલ છે.
અદાણી પરિવાર (Adani Group)
અંબાણી પરિવાર (Reliance)
મિત્તલ પરિવાર (Bharti)
સંઘવી પરિવાર (Sun Pharma)
મિસ્ત્રી પરિવાર (Shapoorji Pallonji)
નાદર પરિવાર (HCL)
જિંદલ પરિવાર (JSW)
દામાણી પરિવાર (DMart)
બિરલા પરિવાર (Aditya Birla Group)
અગ્રવાલ પરિવાર (Vedanta)
પ્રેમજી પરિવાર (Wipro)
મેહતા પરિવાર (Torrent)
રિપોર્ટ પ્રમાણે 10 વર્ષ પહેલા ભારતમાં 1 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિવાળા કારોબારી પરિવાર ખુબ ઓછા હતા. પરંતુ હવે આવા પરિવારોની સંખ્યા વધી 12 થઈ ગઈ છે.