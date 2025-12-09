Indigoની ફ્લાઈટમાં 10 ટકાનો ઘટાડો, ઉડ્ડયન મંત્રી સાથે મીટિંગમાં હાથ જોડતા જોવા મળ્યા CEO
Indigo Crisis: ઇન્ડિગો એરલાઇનના CEO પીટર એલ્બર્સને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયના મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા, જ્યાં મંત્રી રામ મોહન નાયડુ અને સચિવ સમીર સિંહાએ સંચાલન, મુસાફરોની સંભાળ, રિફંડ અને સામાનની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરી. ઇન્ડિગોએ ઓપરેશનલ સંકટ પછી તમામ ફ્લાઇટ્સ પૂર્વવત થવા અને 1800થી વધુ ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરવાની માહિતી આપી.
Indigo Crisis: ઇન્ડિગો એરલાઇનના CEO પીટર એલ્બર્સને મંગળવારે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય (MoCA)ના મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યા. સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, બેઠકમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ અને MoCAના સચિવ સમીર સિંહા પણ હાજર હતા. બેઠકમાં ઇન્ડિગોની સંચાલન સ્થિતિ, મુસાફરોની સંભાળ, રિફંડની સ્થિતિ, પાઇલટ અને ક્રૂના રોસ્ટરની સ્થિતિ અને સામાનની સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. એવિએશન મિનિસ્ટ્રી દ્વારા એરલાઇન CEOને બોલાવ્યા બાદ સેન્ટર કેન્સલેશન ઘટાડવા માટે ઇન્ડિગોના ઓપરેશન્સમાં 10%નો કાપ મૂકવાનો આદેશ આપ્યો છે.
સંકટ પર ઇન્ડિગોએ શું કહ્યું?
ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ સાથેની બેઠક પહેલાં ઇન્ડિગોએ મંગળવારે જાહેરાત કરી કે એક સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી ચાલેલા ઓપરેશનલ સંકટ પછી હવે તેમની તમામ ફ્લાઇટ્સ સામાન્ય રીતે સંચાલિત થઈ રહી છે. કંપનીએ કહ્યું કે, તેમનું ઓન-ટાઇમ પરફોર્મન્સ સામાન્ય સ્તરે પાછું આવ્યું છે અને બુધવારે લગભગ 1900 ફ્લાઇટ્સનું સંચાલન કરવાની યોજના છે.
1800થી વધુ ફ્લાઇટ્સ સંચાલિત કરવાનો દાવો
કંપનીના સત્તાવાર નિવેદનમાં કહ્યું કે, નેટવર્કમાં સતત સુધારા બાદ તમામ શેડ્યૂલ ફ્લાઇટ્સ ઓપરેટ થશે. એરપોર્ટ પર ફસાયેલા લગભગ તમામ સામાન હવે તેમના ગ્રાહકો સુધી પહોંચી ગયા છે, બાકીનો સામાન પણ ટૂંક સમયમાં વિતરિત કરવામાં આવશે. વર્તમાનમાં ઇન્ડિગો તેના 138 સ્ટેશનો પર 1800થી વધુ ફ્લાઇટ્સ સંચાલિત કરી રહી છે. આ સાથે જ કંપનીએ તેમના ગ્રાહકો માટે કેન્સલેશન પર ફુલ રિફંડની પ્રક્રિયાને વેબસાઇટ પર સરળ અને ઓટોમેટેડ કરી દીધી છે.
મીટિંગ પહેલાં ઇન્ડિગોના CEO પીટર એલ્બર્સે વીડિયો મેસેજમાં કહ્યું કે, એરલાઇન હવે સંપૂર્ણપણે સ્થિર થઈ ગઈ છે અને તમામ રૂટ પર ફ્લાઇટ્સ સંચાલિત થઈ રહી છે. તેમણે ગ્રાહકોની માફી માંગતા જણાવ્યું કે, સંકટની શરૂઆત 5 ડિસેમ્બરે થઈ હતી, જ્યારે ફક્ત 700 ફ્લાઇટ્સ જ ઓપરેટ થઈ શકી હતી.
લોકસભામાં શું બોલ્યા નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ?
આ દરમિયાન લોકસભામાં નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, ઇન્ડિગોને નવા ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમોમાં કોઈ વિશેષ છૂટ આપવામાં આવશે નહીં. તેમણે કહ્યું કે, કોઈપણ એરલાઇન, ભલે તે ગમે તેટલી મોટી હોય, મુસાફરોને આ રીતે પરેશાન કરી શકે નહીં. તેમણે ડોમેસ્ટિક એરલાઇન માર્કેટમાં નવી કંપનીઓને પ્રોત્સાહન આપવાની પણ વાત કરી, કારણ કે ઇન્ડિગોનો માર્કેટ શેર લગભગ 65 ટકા છે.
DGCAએ અસ્થાયી રૂપે ઇન્ડિગોને FDTL નિયમોમાં છૂટ આપી હતી, જેને લઈને ટીકા થઈ હતી. કંપનીએ સિવિલ એવિએશન મંત્રાલયને જવાબ આપતા ટેકનિકલ ખામી, વિન્ટર શેડ્યૂલ સંક્રમણ, ખરાબ હવામાન અને નવા FDTL નિયમોને આ સંકટના કારણો તરીકે ગણાવ્યા છે.
