IndiGo Crisis: કોણ છે IndiGoના માલિક, એરલાઈન્સ ઉપરાંત તેમના કયા-કયા છે બિઝનેસ?

IndiGo Crisis: ઈન્ડિગો એરલાઈન્સ આ સમયે ખૂબ જ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહી છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં 1400થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે. આ બધા વચ્ચે ચાલો જાણીએ કે, કોણ છે ઈન્ડિગોના માલિક અને એવિએશન સિવાય તેમના કયા-કયા બિઝનેસને મેનેજ કરે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:36 PM IST

IndiGo Crisis: ઈન્ડિગો એરલાઈન છેલ્લા ઘણા દિવસોથી એક મોટા સંકટનો સામનો કરી રહી છે. છેલ્લા 6 દિવસમાં 1400થી વધુ ફ્લાઈટ્સ રદ કરવામાં આવી છે અને આ સિવાય ક્રૂ અને પાયલોટની અછતને કારણે અન્ય ઘણી ફ્લાઈટ પણ મોટી થઈ રહી છે. આ બધાની વચ્ચે ચાલો જાણીએ કે, કોણ છે ઈન્ડિગોના માલિક અને માલિક એવિએશન ઉપરાંત બીજા કયા-કયા બિઝનેસને મેનેજ કરે છે.

કોણ છે ઈન્ડિગોના માલિક?
રાહુલ ભાટિયા ઈન્ડિગો એરલાઈન્સના સહ-સ્થાપક છે. તેઓ એક જાણીતા ભારતીય બિઝનેસમેન છે અને ઈન્ટર ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઈઝિસના ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ઈન્ડિગોની પેરન્ટ કંપની ઈન્ટરગ્લોબ એવિએશનના પ્રમોટર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. ભાટિયાને ઈન્ડિગોને દુનિયાની સૌથી વધુ પ્રોફિટેબલ લો-કોસ્ટ એરલાઈન્સમાંથી એક બનાવવાનો શ્રેય આપવામાં આવે છે. તેમની લીડરશિપે 2006માં એક સ્ટાર્ટઅપ એરલાઈનમાંથી ઈન્ડિગોને ભારતીય એવિએશનમાં એક મોટી તાકાત બનાવવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી છે.

ઈન્ટરગ્લોબ એન્ટરપ્રાઈઝિસ
જો કે, ઈન્ડિગો ઈન્ટરગ્લોબના પોર્ટફોલિયોનો સૌથી વધુ દૃશ્યમાન અને પ્રભાવશાળી ભાગ છે, પરંતુ રાહુલ ભાટિયાના બિઝનેસ ઈન્ટરેસ્ટ ઘણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ફેલાયેલા છે. ઈન્ટરગ્લોબે ટ્રાવેલ, હોસ્પિટાલિટી, લોજિસ્ટિક્સ અને ટેક્નોલોજીની આસપાસ એક વિસ્તૃત ઇકોસિસ્ટમ બનાવી છે. જેના કારણે આ એવિએશન અને તેની સાથે જોડાયેલી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા ભારતના મોટા ગ્રુપમાંથી એક બની ગયુ છે.

હોસ્પિટાલિટી 
ઈન્ટરગ્લોબ એન્ટરપ્રાઈઝિસની હોસ્પિટાલિટી સેક્ટરમાં એક મજબૂત હાજરી છે. નોંધનીય છે કે, તે ફ્રેન્ચ હોસ્પિટાલિટી દિગ્ગજ એકોર સાથે એક જોઈન્ટ વેન્ચર ઈન્ટરગ્લોબ હોટેલ દ્વારા હોટેલ ઓપરેટ કરે છે. આ કોલેબોરેશન ભારત અને વિદેશમાં 30થી વધુ હોટેલનું સંચાલન કરે છે. તેમાં ભારતના ગુરુગ્રામમાં આવેલી તેમની ઘણી પ્રોપર્ટી સામેલ છે.

લોજિસ્ટિક્સ 
ઈન્ટરગ્લોબ લોજિસ્ટિક્સ સેવાઓમાં પણ કામ કરે છે. તે સપ્લાય ચેઈન ઓપરેશન્સ, કાર્ગો ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને એવિએશન સાથે જોડાયેલા ફ્રેઈટ મૂવમેન્ટને સપોર્ટ કરે છે. આમાં એવી સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે જે સીધી રીતે નહીં, પરંતુ તેમ છતાં પણ ઈન્ડિગોની પોતાની લોજિસ્ટિક્સ અને કાર્ગો જરૂરિયાતોને સપોર્ટ કરે છે.

એવિએશન મેનેજમેન્ટ, ટ્રેનિંગ અને એન્જિનિયરિંગ સોલ્યુશન્સ 
ઈન્ટરગ્લોબના બિઝનેસનો એક મોટો ભાગ એવિએશન મેનેજમેન્ટ અને ટ્રેનિંગ હેઠળ પણ આવે છે. આ કંપની એરલાઈન મેનેજમેન્ટ સોલ્યુશન્સ, એડવાન્સ્ડ પાયલટ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ અને એરક્રાફ્ટ મેનેજમેન્ટ એન્જિનિયરિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. આ સેવાઓ માત્ર ઈન્ડિગોને જ નહીં, પરંતુ ભારત અને વિદેશમાં કાર્યરત અન્ય એરલાઈન્સને પણ સપોર્ટ કરે છે.

ટેક્નોલોજી વેન્ચર્સ 
ઈન્ટરગ્લોબ એન્ટરપ્રાઈઝિસ ટેક્નોલોજી આધારિત બિઝનેસમાં પણ ઈનવેસ્ટ કરે છે. તે ડિજિટલ સેવાઓ અને સ્માર્ટ ટેક સોલ્યુશન્સમાં પણ વિસ્તરણ કરી રહ્યું છે. આ વિસ્તરણમાં સોફ્ટવેર પ્લેટફોર્મ, ઓપરેશનલ ટેક ટૂલ્સ અને ઓટોમેશન ફોકસ્ડ સોલ્યુશન્સ સામેલ છે.

ઈન્ડિગોના ગુરુગ્રામ હબ નજીક રેસ્ટોરન્ટ અને F&B વેન્ચર્સ 
કંપની ગુરુગ્રામમાં ઈન્ડિગોની કોર્પોરેટ ઓફિસની નજીક રેસ્ટોરન્ટ પણ ચલાવે છે. આ તેના બિઝનેસ પોર્ટફોલિયોમાં વધુ એક લાઇફસ્ટાઇલ કમ્પોનન્ટ જોડાયું છે. આ આઉટલેટ્સ કર્મચારીઓ અને સામાન્ય જનતા બન્નેને સપોર્ટ કરે છે.

એક AI સ્ટાર્ટઅપ 
ઈન્ટરગ્લોબના સૌથી નવા નેન્ચર્સમાંથી એક છે AIONOS. આ એક AI સ્ટાર્ટઅપ છે જે એવિએશન અને અન્ય સેક્ટર માટે સ્માર્ટ અને એડવાન્સ્ડ સોલ્યુશન્સ ડેવલપ કરી રહ્યું છે. આ સ્ટાર્ટઅપનો હેતુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને સેફ્ટી સિસ્ટમ્સ, ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટ અને પ્રિડિક્ટિવ મેન્ટેનન્સમાં સામેલ કરવાનો છે.

