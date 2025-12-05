IndiGo તરફથી મુસાફરોને મોટી રાહત! આ તારીખ સુધી Ticket Cancel કરવા પર નહીં લાગે કોઈ ચાર્જ, આ રીતે 5 મિનિટમાં કરો ટિકિટ કેન્સલ
IndiGo Offers Full Refunds: ઈન્ડિગોએ મુસાફરોને મોટી રાહત આપતા 15 ડિસેમ્બર સુધી તમામ ટિકિટ કેન્સલેશન પર ફુલ રિફંડની ઓફર આપી છે. જાણો કેવી રીતે માત્ર 5 ક્લિકમાં તમારી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ કેન્સલ કરીને રિફંડ મેળવો અને જો જરૂર હોય તો રી-બુકિંગ પણ કરો.
IndiGo Offers Full Refunds: ઈન્ડિગોએ તેના મુસાફરોને મોટી રાહત આપતા એક ખાસ જાહેરાત કરી છે. જ્યારે દેશભરમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અને ઓેપરેશનલ પડકારોને કારણે અનેક ફ્લાઈટ્સ પ્રભાવિત થઈ રહી છે, ત્યારે એરલાઇને 15 ડિસેમ્બર સુધી તમામ ટિકિટ કેન્સલ કરવા પર ફુલ રિફંડ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. એટલે કે, જો તમે ઈન્ડિગોથી કોઈ ફ્લાઈટ બુક કરી છે અને તે ડિલે, કેન્સલ અથવા રી-શેડ્યૂલ થઈ ગઈ છે, તો તમે માત્ર 5 ક્લિકમાં તમારી ટિકિટ સરળતાથી કેન્સલ કરી શકો છો અને કોઈ પણ કપાત વગર પૂરેપૂરા રૂપિયા પાછા મેળવી શકો છો.
આ ઉપરાંત જો તમે તમારી યાત્રા આગળ માટે પ્લાન કરવા માંગો છો, તો ઈન્ડિગો મુસાફરોને ફ્રી રી-બુકિંગનો વિકલ્પ પણ આપી રહ્યું છે. આ પગલું એ તમામ મુસાફરોને મોટી મદદ કરશે જેમની ટ્રાવેલ પ્લાનિંગ અચાનક પ્રભાવિત થઈ ગઈ છે. ખાસ વાત એ છે કે, ટિકિટ કેન્સલ કરવી હવે અત્યંત સરળ થઈ ગઈ છે.
બસ 5 ક્લિક અને તમારી ટિકિટ કેન્સલ થઈ જશે અને રિફંડ તમારા ખાતામાં પ્રોસેસ થઈ જશે. જો તમે પણ તમારી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટને કેન્સલ કરવા માંગો છો, તો નીચે આપેલી સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ પ્રક્રિયા તમારા માટે ઘણી ઉપયોગી રહેશે.
ઈન્ડિગો ફુલ રિફંડ કેમ આપી રહી છે?
તાજેતરમાં ઈન્ડિગોની ઘણી ફ્લાઈટ્સ ટેકનિકલ અને ઓપરેશનલ સમસ્યાઓને કારણે પ્રભાવિત થઈ છે. ઘણા મુસાફરોએ લાંબો વિલંબ, રૂટ ડાયવર્ઝન અને અચાનક રદ થવાનો સામનો કરવો પડ્યો. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કંપનીએ પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે ફુલ રિફંડ અને ફ્રી રીબુકિંગની સુવિધા શરૂ કરી છે. કંપની ઈચ્છે છે કે, મુસાફરો પર કોઈ આર્થિક બોજ ન પડે અને તેઓ પોતાની યાત્રાને પોતાની સગવડતા અનુસાર બદલી શકે.
5 ક્લિકમાં કેવી રીતે ઈન્ડિગો ટિકિટ રદ કરવી, સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ માર્ગદર્શિકા
Step 1: IndiGoની વેબસાઇટ અથવા એપ ખોલો: સૌથી પહેલા તમારા મોબાઇલમાં IndiGoની અધિકૃત વેબસાઇટ (goindigo.in) અથવા IndiGoની એપ ખોલો.
Step 2: ‘Manage Booking’ સેક્શન પર જાઓ: હોમ સ્ક્રીન પર તમને 'Manage Booking' નો વિકલ્પ દેખાશે. તેને ટેપ કરો.
Step 3: PNR અને Last Name દાખલ કરો: હવે તમારી બુકિંગને એક્સેસ કરવા માટે: PNR નંબર અને Last Name દાખલ કરો અને 'Search' પર ક્લિક કરો.
Step 4: ‘Cancel Booking’ પર ક્લિક કરો: તમારી ફ્લાઈટની ડિટેલ્સ ખુલ્યા પછી અહીં તમને 'Cancel Booking'નું બટન મળશે. તેના પર ક્લિક કરો.
Step 5: કેન્સલેશન કન્ફર્મ કરો: અંતે 'Confirm Cancellation' પર ક્લિક કરો.
બસ! તમારી ટિકિટ રદ થઈ ગઈ છે અને રિફંડ ઓટોમેટિકલી પ્રોસેસ થઈ જશે. આખી પ્રક્રિયા 1-2 મિનિટમાં પૂરી થઈ જાય છે.
ફુલ રિફંડ ક્યારે મળશે?
ઈન્ડિગોએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, 15 ડિસેમ્બર સુધી ફ્લાઈટ રદ કરવા પર Zero Cancellation Fee, ટિકિટની પૂરેપૂરી રકમ અને તમામ ટેક્સની રકમ પાછી મળશે. રિફંડ તે એકાઉન્ટ અથવા વોલેટમાં મોકલવામાં આવશે જેનો ઉપયોગ ટિકિટ બુક કરતી વખતે કરવામાં આવ્યો હતો.
શું રી-બુકિંગ પણ ફ્રી છે?
જી હા... ઈન્ડિગો મુસાફરોને પોતાની ફ્લાઈટને ફ્રીમાં રી-શેડ્યૂલ કરવાની સુવિધા પણ આપી રહી છે. તમે તમારી યાત્રા કોઈપણ નવી તારીખ માટે કોઈપણ રીબુકિંગ ચાર્જ વગર આગળ વધારી શકો છો. (જો નવી ફ્લાઈટની કિંમત વધુ હોય, તો ભાવનો તફાવત લાગુ થઈ શકે છે.)
