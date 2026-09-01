Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે મોંઘવારીનો માર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો નવો રેટ

સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે મોંઘવારીનો માર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો નવો રેટ

Cylender Price Hike: સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે, સરકારી માલિકીની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ IOC, HPCL અને BPCLએ કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો હતો. દિલ્હીમાં, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં 9.50 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. દેશના તમામ શહેરોમાં નવા સિલિન્ડરના ભાવ અમલમાં આવી ગયા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 01, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:40 AM IST
સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે મોંઘવારીનો માર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો નવો રેટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
યુવતીઓને ટાર્ગેટ કરતું નવું સાયબર ફ્રોડ, જાણો શું છે આ નવું રેન્ટ અ બોયફ્રેન્ડ સ્કેમ
2
3
4
5