/સપ્ટેમ્બરના પહેલા દિવસે મોંઘવારીનો માર, ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં થયો વધારો, જાણો નવો રેટ

Cylender Price Hike: આજથી સપ્ટેમ્બર મહિનો શરૂ થઈ રહ્યો છે. મહિનાના પહેલા દિવસે મોંઘવારીનો મોટો આંચકો લાગ્યો છે. દિલ્હીથી પટના સુધી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. સરકારી માલિકીની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ IOC, HPCL અને BPCLએ 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. આ સિલિન્ડરના ભાવમાં દિલ્હી સહિત દેશભરમાં 9.50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
હકીકતમાં, આ ભાવ ફક્ત કોમર્શિયલ સિલિન્ડર માટે છે. આ 19 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ દુકાનદારો, રેસ્ટોરન્ટ અને વ્યવસાયો દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત છે. કોમર્શિયલ સિલિન્ડર માટે વધેલા ભાવ આજથી દેશભરમાં લાગુ થશે. દિલ્હીમાં 9.50 રૂપિયાના વધારા પછી, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 2747.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે.
જાણો કિંમત કેટલી વધી છે
દિલ્હીમાં નવા ભાવ અમલમાં આવ્યા પછી, આજથી કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 2747.50 રૂપિયામાં મળશે. અગાઉ, તે 2738 હતો. ચેન્નાઈમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ ₹2916.50 પર પહોંચી ગયો છે. સૌથી મોંઘો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર લેહમાં છે, જ્યાં તેની કિંમત ₹3385.50 છે. મુંબઈમાં, કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2701.50 થઈ ગઈ છે.
આ વિસ્તારોમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત કેટલી વધી છે?
ઓગસ્ટમાં સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો
ઓગસ્ટમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યની માલિકીની તેલ કંપનીઓએ ભાવમાં 192 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. ત્યારબાદ, દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 2930 રૂપિયાથી ઘટીને 2738 રૂપિયા થઈ ગઈ હતી. વધુમાં, જુલાઈ 2026માં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. તે સમયે, 19 કિલોગ્રામ સિલિન્ડરના ભાવમાં 183.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.
દેશમાં સૌથી સસ્તા અને સૌથી મોંઘા સિલિન્ડર ક્યાં ઉપલબ્ધ છે?
નોંધનીય છે કે નવા સિલિન્ડરના ભાવ જાહેર થયા બાદ, દેશભરના તમામ શહેરોમાં કોમર્શિયલ અને ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડર માટે નવા ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરના ભાવ યથાવત રહ્યા છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. દેશમાં સૌથી સસ્તા ડોમેસ્ટિક અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડર મુંબઈમાં વેચાય છે, જ્યાં ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરનો ભાવ 941.50 રૂપિયા છે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 2701.50 રૂપિયા છે.
તે જ સમયે, લેહમાં કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર દેશમાં સૌથી મોંઘા છે. અહીં, ડોમેસ્ટિક LPGનો ભાવ 1179 રૂપિયા છે અને કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરનો ભાવ 3385 રૂપિયા છે. કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં પણ અહીં વધારો થયો છે.