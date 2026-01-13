આ રાજ્યોમાં મોંઘવારી સૌથી વધુ, શાકભાજી, કઠોળ, માસ, ઈંડા અને મસાલાના ભાવમાં થયો વધારો
Highest Inflation: ગયા મહિને છૂટક ફુગાવો વધીને 1.33 ટકા થયો. નવેમ્બરમાં CPI 0.71 ટકા હતો. ખાદ્ય ફુગાવો -2.71 ટકા હતો, જે નવેમ્બરમાં -3.91 ટકા હતો. ડેટા દર્શાવે છે કે શાકભાજી, માંસ, માછલી, ઈંડા, કઠોળ, મસાલા અને વ્યક્તિગત જરૂરીયાતની વસ્તુઓના ઊંચા ભાવને કારણે એકંદર ફુગાવાનો દર વધ્યો છે.
સોમવારે રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય કાર્યાલયે જાહેર કરેલા ડેટા દર્શાવે છે કે નવેમ્બરની સરખામણીમાં ડિસેમ્બરમાં ફુગાવો 0.62 પોઈન્ટ વધ્યો, પરંતુ હજુ પણ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI)ના અનુમાન કરતાં ઓછો રહ્યો. RBIએ ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં ફુગાવો 3.9 ટકા રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો.
આ રાજ્યોમાં સૌથી વધુ ફુગાવો
રાજ્યોની દ્રષ્ટિએ, કેરળમાં સૌથી વધુ ફુગાવો છે, ગયા મહિને સરેરાશ ફુગાવાનો દર 9.49 ટકા હતો. કર્ણાટકનો ક્રમાંક બીજો છે, જ્યાં ફુગાવાનો દર 2.99 ટકા છે. ત્યારબાદ આંધ્રપ્રદેશ (2.71%), તમિલનાડુ (2.69%) અને જમ્મુ અને કાશ્મીર (2.26%) આવે છે.
ગયા મહિને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ફુગાવો વધીને 0.76 ટકા થયો, જે નવેમ્બરમાં 0.10 ટકા હતો. શહેરી વિસ્તારોમાં ફુગાવો વધીને 2.03 ટકા થયો, જે પાછલા મહિનાના 1.40 ટકા હતો.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણા ક્ષેત્રોમાં ફુગાવો પણ ઓછો થયો. ઉદાહરણ તરીકે, હાઉસિંગ ફુગાવો 2.68 ટકા રહ્યો, જે એક મહિના પહેલા 2.96 ટકા હતો. શિક્ષણ ફુગાવો 3.38 ટકાથી ઘટીને 3.32 ટકા થયો. આરોગ્ય ફુગાવો 3.60 ટકાથી ઘટીને 3.43 ટકા થયો.
નવેમ્બરમાં ઇંધણ અને વીજળી ફુગાવો 2.32 ટકાથી ઘટીને 1.97 ટકા થયો. પરિવહન અને સંદેશાવ્યવહાર ફુગાવો 0.88 ટકાથી ઘટીને 0.76 ટકા થયો.
માસિક ધોરણે ભાવમાં વધારો થયો અને વાર્ષિક ધોરણે ઘટાડો થયો
માસિક ધોરણે, નવેમ્બરની સરખામણીમાં ડિસેમ્બરમાં શાકભાજી, અનાજ અને મસાલાના ભાવમાં વધારો થયો. જો કે, વાર્ષિક ધોરણે, ડિસેમ્બર 2024ની સરખામણીમાં ડિસેમ્બર 2025માં ભાવમાં ઘટાડો થયો. શાકભાજીના ભાવમાં 18.47 ટકા અને કઠોળના ભાવમાં 15.09 ટકાનો ઘટાડો થયો.
મસાલાના ભાવમાં પણ 2.15 ટકા અને અનાજના ભાવમાં 0.35 ટકાનો ઘટાડો થયો. જોકે, તેલના ભાવમાં 6.75 ટકા, ફળોમાં 6.66 ટકા અને માંસ અને માછલીના ભાવમાં 5.12 ટકાનો વધારો થયો.
