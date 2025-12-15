Prev
જાન્યુઆરીમાં મોંઘવારી બનશે 'ડાકણ'! AI ખિસ્સા પર વધારશે ભાર, બધું જ થઈ જશે મોંઘુ ! GST રાહત પણ નકામી

Price Hike: સરકારે GST ઘટાડ્યો અને દાવો કર્યો કે કિંમતોમાં ઘટાડો થયો છે. GST ઘટાડો સ્પષ્ટ હતો, જેમાં ઘણી વસ્તુઓ પર કિંમતોમાં ઘટાડો થયો. GST ઘટાડાથી ટીવી, સ્માર્ટફોન, કાર અને બાઇક પર અસર પડી, પરંતુ રૂપિયામાં સતત ઘટાડાથી આ અસર હવે ઢંકાઈ ગઈ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:05 AM IST

જાન્યુઆરીમાં મોંઘવારી બનશે 'ડાકણ'! AI ખિસ્સા પર વધારશે ભાર, બધું જ થઈ જશે મોંઘુ ! GST રાહત પણ નકામી

Price Hike: સરકારે GST ઘટાડ્યો અને દાવો કર્યો કે કિંમતો સસ્તી થઈ ગઈ છે. GST ઘટાડાની અસર દેખાઈ રહી હતી, અને ઘણી વસ્તુઓના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. GST સુધારાથી ટીવી, સ્માર્ટફોન, કાર અને બાઇક પર અસર પડી હતી, પરંતુ રૂપિયામાં સતત ઘટાડાથી આ અસર હવે ઢંકાઈ ગઈ છે. 

સરકારે 32 ઇંચ કે તેથી વધુ સ્ક્રીનવાળા ટીવી પર GST દર 28%થી ઘટાડીને 18% કર્યો હતો, જેના કારણે ટીવીના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. જોકે, AI એ હવે GST દર ઘટાડાને રદ કર્યો છે. ભારતીય ચલણ પર સતત દબાણ હવે સામાન્ય લોકોના જીવનને અસર કરી રહ્યું છે. નવા વર્ષની શરૂઆત એટલે કે 2026ની સાથે, ટીવી ખરીદવું વધુ મોંઘું થશે. જાન્યુઆરીથી શરૂ કરીને, ટેલિવિઝનના ભાવમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થવાની ધારણા છે, જેમાં કિંમતોમાં 4 થી 5% વધારો થવાની ધારણા છે.

જાન્યુઆરીમાં ટીવી વધુ મોંઘા થશે

જાન્યુઆરીથી ટીવીના ભાવમાં 3 થી 4%નો વધારો થઈ રહ્યો છે. મેમરી ચિપના ભાવમાં વધારો અને ભારતીય રૂપિયામાં સતત ઘટાડાથી ટીવીના ભાવમાં વધુ વધારો થવાની ધારણા છે. કંપનીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે આગામી દિવસોમાં ટીવીના ભાવમાં વધારો થશે. N.S. અનુસાર હાયર એપ્લાયન્સિસ ઇન્ડિયાના ચેરમેન સતીષના મતે, AIની વધતી માંગ મેમરી ચિપ્સની તીવ્ર અછતનું કારણ બની રહી છે. 

મેમરી ચિપના ભાવ 500 ટકા સુધી વધી ગયા છે. માંગ ખર્ચમાં વધારો કરી રહી છે, અને કંપનીઓ આ સીધી રીતે ગ્રાહકોને ભરપાઈ કરશે. રૂપિયાના સતત નબળા પડવાના કારણે માત્ર મેમરી ચિપ્સ જ નહીં, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ક્ષેત્ર પણ દબાણ હેઠળ છે. રૂપિયો પ્રતિ ડોલર 90 રૂપિયાને વટાવી ગયો છે.

કંપનીઓની મજબૂરી

LED ટીવીમાં સ્થાનિક ઘટકોનો માત્ર 30 ટકા હિસ્સો હોય છે, બાકીના ઓપન સેલ, સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ, મધરબોર્ડ અને અન્ય ઘટકો આયાત કરવા પડે છે. રૂપિયામાં તીવ્ર ઘટાડાથી આયાત બિલ વધી રહ્યું છે, જે ઉત્પાદન ખર્ચ પર અસર કરે છે. 

આ દરમિયાન, AIની વધતી માંગ મેમરી ચિપ્સની માંગમાં ઝડપથી વધારો કરી રહી છે. ખાસ કરીને, હાઈ-બેન્ડવિડ્થ મેમરીની માંગમાં વધારો થયો છે. પુરવઠાની મર્યાદાઓ કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો તરફ દોરી રહી છે. કંપનીઓ એવી પણ આશંકા વ્યક્ત કરી રહી છે કે જો પરિસ્થિતિ ચાલુ રહેશે, તો કિંમતોમાં 2-3 ટકા નહીં, પરંતુ 10 ટકાનો વધારો કરવો પડી શકે છે.

ફુગાવાનો ભય ફક્ત ટીવી માટે જ નહીં, પરંતુ કાર અને ફોન માટે પણ

AI તેજીને કારણે મેમરી ચિપ્સની માંગમાં ઝડપથી વધારો થયો છે. મેમરી ચિપ્સએ AIનો મુખ્ય ઘટક છે. એક્સપર્ટના મતે, AIમાં હાઇ-બેન્ડવિડ્થ મેમરી (HBM) જેવી અદ્યતન મેમરીની માંગ અને કિંમત બંનેનો ઉપયોગ થાય છે. AIને કારણે આ માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. 

પુરવઠાની અછત ભાવમાં વધારો કરી રહી છે. આ ચિપ્સનો ઉપયોગ LED ટીવી, કાર, સ્માર્ટફોન અને લેપટોપ જેવા ઉપકરણોમાં થાય છે. સ્વાભાવિક છે કે, માંગ અને કિંમતોમાં વધારો આ ઉત્પાદનોના ભાવ પર પણ અસર કરશે. આ સંજોગોને કારણે, જાન્યુઆરીથી ટીવીના ભાવમાં 7 થી 10 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે.

