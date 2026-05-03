Prev
Next
હોમBusiness21 દેશોમાં મોંઘવારીનો હાહાકાર: યુરોપમાં 3 ટકા થયો મોંઘવારી દર, જાણો ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધે કેવી રીતે બગાડી સ્થિતિ?

21 દેશોમાં મોંઘવારીનો હાહાકાર: યુરોપમાં 3 ટકા થયો મોંઘવારી દર, જાણો ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધે કેવી રીતે બગાડી સ્થિતિ?

US-Iran War Impact: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના તણાવની સૌથી મોટી અસર યુરોપના દેશોમાં જોવા મળી રહી છે. ક્રૂડ ઓઈલ (કાચું તેલ) મોંઘું થવાને કારણે યુરોપના લગભગ 21 દેશોમાં મોંઘવારી વધી ગઈ છે, જેના કારણે લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે અને તેમનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 03, 2026, 02:30 PM IST
  • તણાવની સૌથી મોટી અસર યુરોપના દેશોમાં જોવા મળી
  • યુરોપના લગભગ 21 દેશોમાં મોંઘવારી વધી ગઈ
  • લોકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે અને તેમનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
  • યુરોઝોનનો ગ્રોથ રેટ પણ ધીમો પડ્યો

Trending Photos

21 દેશોમાં મોંઘવારીનો હાહાકાર: યુરોપમાં 3 ટકા થયો મોંઘવારી દર, જાણો ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધે કેવી રીતે બગાડી સ્થિતિ?

US-Iran War Impact: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી યુદ્ધ ફાટી નીકળવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Hormuz Strait) ની નાકેબંધીથી તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. અમેરિકા પરમાણુ કરાર વિના યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે તૈયાર નથી, તો બીજી તરફ ઈરાન પણ પોતાનો પરમાણુ કાર્યક્રમ બંધ કરવા રાજી નથી. બંને દેશોના આ અડિયલ વલણનું નુકસાન આખી દુનિયાએ ભોગવવું પડી રહ્યું છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચતા યુરોપના 21 દેશોમાં મોંઘવારી વધવાથી હાહાકાર મચી ગયો છે.

Add Zee News as a Preferred Source

યુરોઝોનનો ગ્રોથ રેટ પણ ધીમો પડ્યો
નોંધનીય છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બ્લોક થવાને કારણે તેલ અને ગેસનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. આથી જ યુરોપના 21 દેશોમાં મોંઘવારીનો બોમ્બ ફૂટ્યો છે. યુરોઝોનનો ગ્રોથ રેટ અત્યંત ધીમો થઈ ગયો છે, જેનું મુખ્ય કારણ ક્રૂડ ઓઈલ અને ઉર્જા સંસાધનોના વધતા ભાવ છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના યુદ્ધને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે મોટો ફટકો માનવામાં આવતો હતો, જેના પુરાવા હવે સામે આવવા લાગ્યા છે. ભારત અને પાકિસ્તાન સહિતના અનેક દેશોમાં જ્યાં તેલ-ગેસનું સંકટ ઘેરું બન્યું છે, ત્યાં યુરોપિયન દેશોમાં જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થવાથી સંકટ વધ્યું છે.

આ 21 દેશોમાં મોંઘવારીનો ફફડાટ
સમાન ચલણ 'યુરો' (Euro) નો ઉપયોગ કરતા 21 દેશોમાં મોંઘવારીમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. આ દેશોમાં ફ્રાન્સ, જર્મની, ઈટાલી, ઓસ્ટ્રિયા, સ્પેન, બેલ્જિયમ, ફિનલેન્ડ અને નેધરલેન્ડ જેવા મોટા દેશોનો સમાવેશ થાય છે. યુરોઝોનમાં વાર્ષિક મોંઘવારી દર માર્ચમાં 2.6% હતો જે એપ્રિલમાં વધીને 3% થઈ ગયો છે, કારણ કે ઉર્જાના ભાવમાં 10.9% નો ધરખમ વધારો થયો છે. મોંઘવારીની સાથે યુરોઝોનના ગ્રોથ રેટ પણ નિરાશાજનક રહ્યો છે. જાન્યુઆરીથી માર્ચના ત્રિમાસિક ગાળામાં યુરોઝોનનો ગ્રોથ અગાઉના ક્વાર્ટરની સરખામણીએ માત્ર 0.1% જ વધ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બ્લોક કરવામાં આવતા પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધવાની સીધી અસર ગેસ અને જેટ ફ્યુઅલના ભાવ પર પડી છે. નીતિ નિર્ધારકો આ પરિસ્થિતિને 'સ્ટેગફ્લેશન' (Stagflation) કહે છે. મોંઘવારીને નિયંત્રિત કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો એ છે કે સેન્ટ્રલ બેંક બેન્ચમાર્ક વ્યાજ દરોમાં વધારો કરે, જેનાથી ક્રેડિટ કોસ્ટ વધશે અને ગ્રોથ ધીમો પડશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
US Iran War Impactus iran warinflation in europecrude oil pricehormuz straitmiddle eat warIran Israel WarIsrael Iran War

Trending news