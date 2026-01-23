દરેક 1 શેર પર 3 બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત, 173% વધ્યો સ્મોલકેપ કંપનીનો નફો
Bonus share: ઈન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીએ બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની પોતાના રોકાણકારોને 3:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપશે. એટલે કે કંપની દરેક એક શેર પર ત્રણ ફ્રી શેર આપશે.
સ્મોલકેપ કંપની ઇન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીએ પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. ઇન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજી પોતાના રોકાણકારોને 3:1 ના રેશિયોમાં બોનસ શેર આપશે. એટલે કે કંપની દરેક 1 શેર પર શેરધારકોને 3 બોનસ શેર આપસે. ઈન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોડીએ બોનસ શેર માટે રેકોર્ડ ડેટ 27 ફેબ્રુઆરી 2026 નક્કી કરી છે. કંપનીના શેર શુક્રવારે શરૂઆતી કારોબારમાં 3 ટકાની તેજી સાથે 920.05 રૂપિયા પર કારોબાર કરી રહ્યાં હતા.
173% વધ્યો કંપનીનો નફો
ઈન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીને ટેક્સ ચુકવણી બાદ 19 કરોડ રૂપિયાનો નફો થયો છે. સ્કોલકેપ કંપનીનો પ્રોફિટ 173 ટકા વધ્યો છે. પાછલા વર્ષે સમાનગાળા દરમિયાન ઈન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીને 7 કરોડનો લાભ થયો હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષના ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું રેવેન્યુ વાર્ષિક આધાર પર 38 ટકા વધી 138 કરોડ રૂપિયા રહ્યું છે. એક વર્ષ પહેલાના સમનગાળામાં કંપનીનું રેવેન્યુ 100 કરોડ રૂપિયા હતું. ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન કંપનીનો ઇબિટ્ડા વધી 33 કરોડ પહોંચી ગયો છે, જે એક વર્ષ પહેલા 18 કરોડ હતો.
કંપનીના શેરમાં જોરદાર તેજી
સ્મોલકેપ કંપની ઇન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીના શેર છેલ્લા 9 મહિનામાં 200 ટકા વધ્યા છે. ઇન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીના શેર 22 એપ્રિલ 02025ના 304.80 રૂપિયા પર હતા. કંપનીના શેર શુક્રવાર 23 જાન્યુઆરી 2026ના 920.05 રૂપિયા પર પહોંચ્યાં છે. છેલ્લા છ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 60 ટકાની તેજી આવી છે. તો ત્રણ મહિનામાં 70 ટકાનો વધારો થયો છે. કંપનીના શેરનું 52 વીકનું હાઈ લેવલ 1030 રૂપિયા છે. કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 269.95 રૂપિયા છે.
IPOમા 58 રૂપિયા હતો શેરનો ભાવ
ઇન્ફોબીન્સ ટેક્નોલોજીના આઈપીઓમાં શેરનો ભાવ 58 રૂપિયા હતો. કંપનીનો આઈપીઓ 18 એપ્રિલ 2017ના ઓપન થયો હતો. કંપનીના શેર 2 મે 2017ના 69.60 રૂપિયા પર બજારમાં લિસ્ટ થયા હતા. કંપની પ્રથમવાર શેરધારકોને બોનસ શેર આપી રહી છે.
