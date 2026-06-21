/International Yoga Day 2026 : દુનિયાને Fit, અર્થવ્યવસ્થાને Hit કરી રહ્યો છે યોગ, આટલા લાખ કરોડને પાર પહોંચી ઈન્ડસ્ટ્રી, જાણો કઈ રીતે થયો આર્થિક ચમત્કાર

International Yoga Day 2026 : યોગ સદીઓથી ભારતીય સભ્યતા અને જીવનશૈલીનું અભિન્ન અંગ છે. આજે દુનિયાના ખુણા-ખુણા સુધી યોગ પહોંચી ગયો છે. ક્યારેક સાધના અને શારીરિક વ્યાયામ સુધી સીમિત રહેનાર યોગ હવે વૈશ્વિક ઉદ્યોગનું સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. વ્યસ્ત જીવનમાં શારીરિક ફિટનેસ, માનસિક શાંતિ અને સમગ્ર સ્વાસ્થ્યની વધતી જરૂરિયાતે યોગને વૈશ્વિક સ્તર પર નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડી દીધો છે.
ભારતમાંથી નીકળેલી આ પ્રાચીન વિદ્યાએ અમેરિકા, યુરોપ અને એશિયા સહિત દુનિયાભરના કરોડો લોકોને આકર્ષિત કર્યાં છે. આ કારણ છે કે આજે યોગ માત્ર સ્વાસ્થ્યનું માધ્યમ નહીં, પરંતુ એક મજબૂત આર્થિક શક્તિ બનીને ઉભર્યું છે.
12 લાખ કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચ્યું ગ્લોબલ યોગ માર્કેટ
ગ્રાન્ડ વ્યૂ રિસર્ચ પ્રમાણે વર્ષ 2025મા વૈશ્વિક યોગ બજારનો આકાર 127 બિલિયન અમેરિકી ડોલર એટલે કે આશરે 12 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું હતું. તેમાં યોગ સ્ટૂડિયો, ઓનલાઈન કોર્સ, યોગા મેટ, ફિટનેસ ઉપકરણ, યોગ પરિધાન અને અન્ય વેલનેસ સેવાઓ સામેલ છે. તો ફોર્ચ્યુન બિઝનેસ ઇનસાઇટ્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે વર્ષ 2025મા યોગ બજારનો આકાર 63.82 બિલિયન અમેરિકી ડોલર હતો. રિપોર્ટ જણાવે છે કે ઉત્તરી અમેરિકા દુનિયામાં સૌથી મોટું યોગ બજાર છે અને તેની વૈશ્વિક ભાગીદારી 33.27 ટકા છે.
નિષ્ણાંતોનું અનુમાન છે કે વર્ષ 2033 સુધી વૈશ્વિક યોગ ઉદ્યોગ 269.1 બિલિયન અમેરિકી ડોલર એટલે કે 25 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુના સ્તરે પહોંચી શકે છે.
ભારતમાં 57000 કરોડ રૂપિયાની યોગ ઇકોનોમી
ભારતમાં યોગનું બજાર ઝડપથી વિસ્તાર કરી રહ્યું છે. ગ્રાન્ડ વ્યૂ રિસર્ચના રિપોર્ટ અનુસાર વર્ષ 2025મા ભારતીય યોગના બજારનો આકાર 6.9 બિલિયન અમેરિકી ડોલર એટકે કે 57000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રહ્યો. ભારતમાં ઓફલાઈન યોગ કોર્સ અને પરંપરાગત કેન્દ્ર હજુ પણ સૌથી મોટું સેગમેન્ટ છે. વર્ષ 2025મા તેની બજાર ભાગીદારી 82.47 ટકા રહી. પરંતુ ડિજિટલ ક્રાંતિ બાદ ઓનલાઈન યોગ ક્લાસ અને વેલનેસ એપ્સ સૌથી ઝડપી પ્રગતિ કરનાર ક્ષેત્રમાં સામેલ થઈ ગયા છે.
યોગ ગુરૂઓએ પહોંચાડ્યો લોકલથી ગ્લોબલ
યોગને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવવામાં ઘણા ભારતીય યોગ ગુરૂઓની મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. શ્રીશ્રી રવિશંકર, બાબા રામદેવ, સદ્દગુરૂ જગ્ગી વાસુદેવ, યોગઋષિ વિશ્વકેતુ અને આનંદ મેહરોત્રા જેવા નામ આજે દુનિયાભરમાં યોગના પ્રચાર-પ્રસારમાં જોડાયેલા છે. આ હસ્તિઓએ યોગને ભારતીય સરહદથી બહાર કાઢી વૈશ્વિક મંચ સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે.
મહિલાઓ યોગ માર્કેટની સૌથી મોટી તાકાત
રિપોર્ટ પ્રમાણે યોગ અપનાવનારમાં મહિલાઓની ભાગીદારી 70 ટકા છે, જ્યારે પુરૂષોની ભાગીદારી લગભગ 30 ટકા છે. પરંતુ તાજેતરના વર્ષમાં પુરૂષો વચ્ચે પણ યોગની લોકપ્રિયતા ઝડપથી વધી છે. પાવર યોગા, અષ્ટાંગ યોગ અને કોર્પોરેટ વેલનેસ કાર્યક્રમોએ પુરૂષોને પણ મોટી સંખ્યામાં યોગ તરફ આકર્ષિત કર્યાં છે.
યુવાઓ અને પ્રોફેશનલ્સમાં વધી રહ્યો છે ક્રેઝ
ઉંમર પ્રમાણે જુઓ તો 30થી 49 વર્ષ ઉંમર વર્ગના કામકાજી પ્રોફેશનલ યોગ બજારમાં સૌથી મોટી ભાગીદારી રાખે છે. તણાવ, સિટિંગ જોબ અને જીવનશૈલી સંબંધિત બીમારીઓથી રાહત મેળવવા માટે આ વર્ગ ઝડપથી યોગ અપનાવી રહ્યો છે. 18થી 29 વર્ષના યુવાઓની ભાગીદારી આશરે 25 ટકા છે. તે ફિટનેસ, સારૂ શરીર અને સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ્સથી પ્રભાવિત થઈ યોગ તરફ વધી રહ્યાં છે. તો 50 વર્ષથી મોટી ઉંમરના લોકો મુખ્ય રૂપથી સ્વાસ્થ્ય લાભ અને થેરેપી માટે યોગને અપનાવી રહ્યાં છે.
યોગથી કમાણી કરી રહી છે મોટી કંપનીઓ
યોગ હવે માત્ર સ્વાસ્થ્ય ગતિવિધિ નહીં, પરંતુ એક મોટો બિઝનેસ બની ગયો છે. ઘણી કંપનીઓ યોગ અને ફિટનેસ સંબંધિ પ્રોડક્ટ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનો કારોબાર કરી રહી છે.
પતંજલિઃ યોગથી FMCG સામ્રાજ્ય સુધી
યોગ ગુરૂ બાબા રામદેવના નેતૃત્વમાં શરૂ થયેલા પતંજલિ આયુર્વેદે યોગ અને આયુર્વેદને પોતાના બિઝનેસ મોડલનો આધાર બનાવ્યો. યોગ શિબિરો અને સ્વાસ્થ્ય જાગૃકતા અભિયાનો દ્વારા કંપનીએ કરોડો ગ્રાહકો સુધી પોતાની પહોંચ બનાવી.
Decathlon: યોગા મેટથી ફિટનેસ ગિયર સુધી
Decathlon એ ભારતમાં યોગને એક મોટા રિટેલ અવસરના રૂપમાં વિકસિત કર્યો છે. કંપની યોગા મેટ, યોગા બ્લોક, સ્ટ્રેપ, ફિટનેસ પરિધાન અને અન્ય એક્સેસરીઝનું વેચાણ કરે છે. આંતરરીષ્ટ્રીય યોગ દિવસની આસપાસ તેના ઉત્પાદકોની માંગમાં ઉલ્લેખનીય વૃદ્ધિ જોવા મળે છે.
Cult.fit: ડિજિટલ યોગનું એક નવું મોડલ
Cult.fit એ યોગને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મના માધ્યમથી ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડ્યો છે. કંપની ઓનલાઈન યોગ ર્લાસ, મેડિટેશન સેશન અને વેલનેસ પ્રોગ્રામ સંચાલિત કરે છે. કોવિડ મહામારી બાદ ઓનલાઈન યોગની લોકપ્રિયતા વધવાથી આ મોડલને ખૂબ ફાયદો મળ્યો.
Noise અને boAt: યોગમાં ટેક્નોલોજીનો ફાળો
Noise અને boAt જેવી વિયરેબલ ટેક્નોલોજી કંપનીઓ પણ યોગ અને ફિટનેસ ટ્રેન્ડનો લાભ ઉઠાવી રહી છે. સ્માર્ટવોચ અને ફિટનેસ બેંડમાં યોગ મોડ, હાર્ટ રેટ મોનિટરિંગ, સ્ટ્રેસ ટ્રેકિંગ અને બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ જેવા ફીચર્સને સામેલ કર્યાં છે.
2033 સુધીમાં આ ગતિ વધુ ઝડપી બનશે
ગ્રાન્ડ વ્યૂ રિસર્ચ પ્રમાણે ભારતનું યોગ બજાર 2026થી 2033 વચ્ચે 12.7 ટકાના CAGR થી વધી શકે છે. તેનાથી વર્ષ 2033 સુધી ભારતીય યોગ ઉદ્યોગનો આકાર આશરે 1.48 લાખ કરોડ સુધી પહોંચવાનું અનુમાન છે. વૈશ્વિક સ્તર પર પણ યોગ 9.9 ટકાના CAGR થી વધતા 2033 સુધી 269.1 બિલિયન અમેરિકી ડોલરના સ્તર સુધી પહોંચી શકે છે.
સ્વાસ્થ્યથી આગળ વધી અર્થવ્યવસ્થાનું નવું એન્જિન
યોગનું વધતું બજાર તે વાતનો સંકેત છે કે દુનિયા હવે સમગ્ર સ્વાસ્થ્ય અને વેલનેસ તરફ ઝડપથી વધી રહી છે. ભારત, જે યોગની જન્મભૂમિ છે, તેની પાસે ઝડપથી વધતી વૈશ્વિક વેલનેસ ઇકોનોમીમાં નેતૃત્વ કરવાની સુવર્ણ તક ઉપલબ્ધ છે. આજે યોગ માત્ર શરીર અને મનને સ્વસ્થ રાખવાનું માધ્યમ નથી, પરંતુ રોજગાર, ઉદ્યમિતા, ડિજિટલ સેવાઓ, ફિટનેસ ઉત્પાદકો અને વેલનેસ ટેક્નોલોજી દ્વારા અર્થવ્યવસ્થાને નવી ઊર્જા આપનાર એક મજબૂત આર્થિક એન્જિન બની ગયું છે.