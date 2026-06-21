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International Yoga Day 2026 : દુનિયાને Fit, અર્થવ્યવસ્થાને Hit કરી રહ્યો છે યોગ, આટલા લાખ કરોડને પાર પહોંચી ઈન્ડસ્ટ્રી, જાણો કઈ રીતે થયો આર્થિક ચમત્કાર

ભારતમાંથી નીકળેલી આ પ્રાચીન વિદ્યાએ અમેરિકા, યુરોપ અને એશિયા સહિત દુનિયાભરમાં કરોડો લોકોને આકર્ષિત કર્યાં છે. આ કારણ છે કે આજે યોગ માત્ર સ્વાસ્થ્ય માધ્યમ નહીં, પરંતુ એક મજબૂત આર્થિક શક્તિ બનીને ઉભર્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 21, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:14 PM IST
International Yoga Day 2026 : દુનિયાને Fit, અર્થવ્યવસ્થાને Hit કરી રહ્યો છે યોગ, આટલા લાખ કરોડને પાર પહોંચી ઈન્ડસ્ટ્રી, જાણો કઈ રીતે થયો આર્થિક ચમત્કાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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