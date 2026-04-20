25-30 હજાર કમાતા લોકો પણ બની શકે છે કરોડપતિ...જાણો કેવી રીતે, આ છે ફોર્મ્યુલા

જો તમારી ઉંમર 30 વર્ષ છે અને તમારો પગાર 25-30 હજાર છે અને તમે મહિને 5થી 10 હજાર રૂપિયા બચાવો છો તો તમે પણ કરોડપતિ બની શકો છો. આ માટે તમારે યોગ્ય જગ્યાએ રોકાણ કરવપં પડશે. ત્યારે તમે કેવી રીતે ઓછા રોકાણમાં કરોડપતિ બની શકો છો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:10 PM IST
  • મહિને 5 હજાર બચાવીને પણ બની શકો છો કરોડપતિ
  • 5 હજાર રોકીને તમે 22 વર્ષે બની શકો છો કરોડપતિ
  • મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉચ્ચ વળતર માટે એક બેસ્ટ વિકલ્પ

જો તમારી ઉંમર ૩૦ વર્ષ છે અને મહિને 25થી 30 હજાર કમાઓ છો અને બધા ખર્ચાઓ બાદ તમારી પાસે જો દર મહિને આશરે 5 કે 10 હજાર બચે છે. તો અમે તમને એક એવા પ્લાનિંગ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેમાં તમે રોકાણ કરીને લાંબા ગાળે મોટું ભંડોળ ઉભું કરી શકો છો. જે તમને ભવિષ્યમાં ઉપયોગમાં આવશે.

જો તમને લાગે કે તમે હજુ સુધી તમારા ભવિષ્ય માટે કોઈ રોડમેપ બનાવ્યો નથી, તો આજથી જ શરૂઆત કરો. આ પ્રયાસ માટે મજબૂત ઇચ્છાશક્તિની જરૂર છે. એકવાર તમે રોકાણ તરફ પહેલું પગલું ભરો, તો તમારા નાણાકીય ટાર્ગેટ પ્રાપ્ત કરવા સ્વાભાવિક રીતે સરળ બનશે.

₹5,000 રોકીને કરોડપતિ બનવાની ફોર્મ્યુલા

આજની ગતિશીલ દુનિયામાં દરેક વ્યક્તિ શ્રીમંત બનવાની ઇચ્છા રાખે છે. કરોડપતિ બનવું એ બધા માટે એક સામાન્ય ધ્યેય છે. તમે પણ એવી પદ્ધતિ શોધી રહ્યો છે જે તેમને દર મહિને ફક્ત ₹5,000 બચાવીને લાંબા ગાળે કરોડપતિ બનાવી શકે. વર્તમાન નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એક રોકાણ વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે જે લાંબા ગાળે લોકોને કરોડપતિનો વિકલ્પ આપે છે.

કોઈપણ સામાન્ય વ્યક્તિ દર મહિને ₹5,000 બચાવીને કરોડપતિ બની શકે છે. તમે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ શરૂ કરી શકો છો. ₹500થી ઓછા રોકાણથી SIP એ ફક્ત મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક પદ્ધતિ છે. સામાન્ય રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 12% થી 15% સુધીનું વાર્ષિક વળતર આપે છે.

22 વર્ષે કરોડપતિ 

જો તમે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન (SIP) દ્વારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દર મહિને ₹5,000 નું રોકાણ કરો છો 15% વાર્ષિક વળતર ધારીએ તો તમે 22 વર્ષ પછી કરોડપતિ બની શકો છો. તમે કુલ ₹1.03 કરોડનું ફંડ એકઠું કરી શકશો. નોંધનીય છે કે, આ 22 વર્ષોમાં તમારું કુલ યોગદાન ફક્ત ₹13.20 લાખ જેટલું હશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉચ્ચ વળતર માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ

બીજી બાજુ, જો વાર્ષિક વળતર 17% સુધી પહોંચે છે, તો તમે ₹5,000ના માસિક રોકાણના આધારે માત્ર 20 વર્ષમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા ₹1.01 કરોડ એકઠા કરી શકો છો.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

