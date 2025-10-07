રોકાણ કરવું તો આવા IPOમાં ! પહેલા જ દિવસે 330 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર પહોંચ્યો, જાણો
IPO News: નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના સાંજે 4:40 વાગ્યેના ડેટા અનુસાર, કંપનીના IPOમાં કુલ 71.3 મિલિયન શેર સામે આશરે 74.5 મિલિયન શેર માટે અરજી મળી હતી. આનો અર્થ એ છે કે IPO સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો છે.
IPO News: દક્ષિણ કોરિયન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપની LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સના ભારતીય એકમ, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડનો પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (IPO) સોમવારે જાહેર રોકાણ માટે ખુલ્યો હતો અને પહેલા દિવસે સંપૂર્ણપણે સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. NSEના ડેટા મુજબ, LGના IPOમાં કુલ 71.3 મિલિયન શેર સામે આશરે 74.5 મિલિયન શેર માટે અરજી મળી છે. IPO સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયો છે.
રોકાણકારોનો પ્રતિભાવ
છૂટક રોકાણકારોએ IPOમાં તેમના 81% શેર સબસ્ક્રાઇબ કર્યા હતા, જ્યારે બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) એ 231% સબસ્ક્રાઇબ કર્યા હતા. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIBs) કેટેગરીમાં 49% સબસ્ક્રિપ્શન જોવા મળ્યું હતું. આ દર્શાવે છે કે સ્થાનિક રોકાણકારો અને મોટા સંસ્થાકીય રોકાણકારો બંનેએ ઇશ્યૂમાં ઊંડો રસ દાખવ્યો છે.
IPO વિગતો
LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા તેના IPO દ્વારા 11,607 કરોડ એકત્ર કરવાનું લક્ષ્ય રાખે છે. આ ઇશ્યૂ સંપૂર્ણપણે ઓફર ફોર સેલ (OFS) છે, જેમાં કોરિયન પેરેન્ટ કંપની, LG ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, તેનો હિસ્સો વેચી રહી છે. આનો અર્થ એ છે કે આ IPOમાંથી મળેલી રકમ સીધી કંપનીને નહીં પરંતુ વેચાણ પ્રમોટર્સને જશે.
IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 1,080 રૂપિયાથી 1,140 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 13 શેર માટે બોલી લગાવી શકે છે, એટલે કે અપર પ્રાઇસ બેન્ડ પર 14,820 રૂપિયાનું રોકાણ અરજી કરી શકાય છે.
ટ્રેન્ડિંગ ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ શું છે?
લિસ્ટિંગ પહેલાં, કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં આશરે 27-28%ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા હતા. ઇન્વેસ્ટોર્ગેનના મતે, GMP, જે અગાઉ 13%ની આસપાસ હતું, હવે બમણાથી વધુ થઈ ગયું છે. IPO વોચે પણ પુષ્ટિ આપી છે કે કંપનીના શેર 1,140 રૂપિયાના ઇશ્યૂ ભાવ કરતાં આશરે 330 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે, જે મજબૂત બજાર માંગ દર્શાવે છે.
