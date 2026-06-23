/Post office scheme: 50 રૂપિયાના રોકાણ પર 35 લાખનું મળશે શાનદાર રિટર્ન, પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ બનાવશે માલામાલ

Post Office Scheme: મહિનાના અંતમાં પગાર કે કમાણી ભલે ગમે એટલી કેમ ન હોય, બચત જરૂરી છે, જેથી ભવિષ્યમાં જરૂર પડવા પર કોઈની સામે હાથ ફેલાવાની સ્થિતિ આવે નહીં. પરંતુ મોંઘવારીના આ જમાનામાં દરરોજના જીવનમાં તમામ વસ્તુઓનો ખર્ચ ઉપાડતા બચત કરવી હંમેશા સંભવ થતી નથી. આ સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખતા આજે અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જે માટે દરરોજ માત્ર 50 રૂપિયાની બચત કરી 35 લાખ સુધીનું ફંડ બનાવી શકાય છે. અહીં 'ગ્રામ સુરક્ષા યોજના'ની વાત કરવામાં આવી રહી છે, જેને ખાસ કરી ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે.
સ્કીમની શું છે ખાસિયત?
પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામ સુરક્ષા યોજના (Gram Suraksha Yojana) ગ્રામીણ ડાક જીવન વીમા (RPLI) હેઠળ આવનારી એક સરકારી સંપૂર્ણ જીવન વીમા પોલિસી છે. તમે તેને વીમા અને લાંબાગાળાની બચતના મિશ્રણ તરીકે જોઈ શકો છો, જેમાં ઓછા રોકાણ પર સારૂ રિટર્ન મળે છે.
રોકાણની મર્યાદાની વાત કરીએ તો આ સ્કીમને તે રીતે બનાવવામાં આવી છે કે વધુમાં વધુ લોકો તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકે. ઓછામાં ઓછી વીમા રકમ (સમ એશ્યોર્ડ) માત્ર 10000 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. જેનાથી ઓછી આવક ધરાવતા પરિવારો માટે પણ તેમાં રોકાણ કરવું સરળ થઈ જાયછે. તો આ પ્લાનમાં વધુમાં વધુ 10 લાખ સુધીનું લાઇવ વીમા કવર પસંદ કરી શકે છે, જેનાથી તમને સારી આર્થિક સુરક્ષા અને સુવિધા મળે છે.
શું છે આ યોજનાની ગણતરી?
ડાકઘર ગ્રામ સુરક્ષા યોજનામાં મળનાર રિટર્ન સંપૂર્ણ રીતે સરકારી બોનસ દરો પર નિર્ભર કરે છે. પોસ્ટ ઓફિસ તમારા દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલી વીમાની રકમ દર દર વર્ષે 1000 રૂપિયાના બદલે 60 રૂપિયાનું બોસન ખુદ જોડે છે. માની લો તમારી ઉંમર 19 વર્ષ છે અને તમે 60 વર્ષ સુધી પ્રીમિયમ ભરવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો છે તો તમારા કુલ રોકાણનો સમયગાળો 41 વર્ષ હશે. જોકે આ સ્કૂમ હેઠળ 1000 રૂપિયાના સમ એશ્યોર્ડ પર 60 રૂપિયાનું બોનસ મળે છે, તો તમારા 10 લાખ પર દર વર્ષે મળનાર બોનસ આ પ્રકારે હશે.
1 વર્ષનું બોનસ (1000000÷1000)×60= 60000 રૂપિયા
41 વર્ષનું કુલ બોનસ- 60000×41= 2,460,000 રૂપિયા (24.60 લાખ રૂપિયા)
જોકે આ એક Whole Life Insurance પ્લાન છે, તેથી તેનો મેચ્યોર થવા પર પૈસા આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ મળે છે.:-
(Sum Assured) + 41
10,000,00+2,460,000 રૂપિયા= 3,460,000 રૂપિયા એટલે કે કુલ 34.60 લાખ રૂપિયા (લગભગ 35 લાખ રૂપિયા)
કઈ રીતે કરશો અરજી?
તમારી કોઈ નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં જાવ અને ત્યાં કાઉન્ટર પરથી ગ્રામીણ ડાક જીવન વીમા કે ગ્રામ સુરક્ષા યોજનાની અરજી માટે અરજી ફોર્મ માગો. આ દરમિયાન તમારી સાથે આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ કે ચૂંટણી કાર્ડ જરૂર રાખો. સરનામાના પુરાવા તરીકે લાઇટ બીલ કે રાશન કાર્ડ પણ સાથે રાખી શકો છો. ઉંમર પ્રમાણ પત્ર તરીકે (તેમાં ઉંમર મર્યાદા 19થી 55 વર્ષ છે) ધોરણ 10ની માર્કશીટ રાખો. સાથે બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટો પણ રાખો.
ફોર્મ ભરવા સમયે તમે તમારી સુવિધાનુસાર 10,000 થી 10 લાખ વચ્ચેનો સમય એશ્યોર્ડ પસંદ કરી શકો છો.