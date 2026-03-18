Post Office ની આ સ્કીમમાં 1 લાખ રૂપિયાનું કરો રોકાણ, મેચ્યોરિટી પર મળશે ₹44,995નું રિટર્ન
Post Office Saving Scheme: જો તમે શેર બજારમાં રોકાણ કરી જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી તો પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટમાં રોકાણ કરી શકો છો. તેમાં તમને મેચ્યોરિટી પર નક્કી રિટર્ન મળશે. સાથે તમારૂ રોકાણ પણ સુરક્ષિત રહેશે.
- સુરક્ષિત રોકાણ કરવું હોય તો પોસ્ટ ઓફિસની યોજના શાનદાર વિકલ્પ
- પોસ્ટ ઓફિસની યોજનામાં મળશે સુરક્ષિત અને ગેરેન્ટેડ રિટર્ન
- પાંચ વર્ષમાં 1 લાખના રોકાણ પર મળશે 44995 રૂપિયાનું વ્યાજ
Post Office Saving Scheme: ઈરાન યુદ્ધને કારણે શેર બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજીતરફ રોકાણકારોને SIPમાં પણ નુકસાન થયું છે. તેવામાં જો કોઈ ઈન્વેસ્ટર જોખમ લેવા ઈચ્છતા નથી તો રોકાણ માટે પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ પસંદ કરી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ઘણી યોજના ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં કોઈ જોખમ વગર શાનદાર રિટર્ન આપે છે. આજે અમે તમને ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. પોસ્ટ ઓફિસની TD સ્કીમ, જે બેંક એફડી જેવી છે અને એક નક્કી સમય બાદ તમારી જમા રકમ પર ગેરેન્ટેડ રિટર્ન આપે છે. પોસ્ટ ઓફિસની ટીડી સ્કીમમાં તમે માત્ર 1 લાખ રૂપિયા જમા કરી 44995 રૂપિયાનું રિટર્ન પ્રાપ્ત કરી શકો છો, આવો જાણીએ.
1થી 5 વર્ષ સુધી કરી શકો છો રોકાણ
તમે પોસ્ટ ઓફિસની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષ માટે રોકાણ કરી શકો છો. પોસ્ટ ઓફિસની 1 વર્ષની TD પર 6.9%, 2 વર્ષની TD પર 7.0%, 3 વર્ષની TD પર 7.1% અને પાંચ વર્ષની TD પર 7.5% વ્યાજ મળે છે.
કઈ રીતે મળશે ગેરેન્ટેડ ₹44,995 નું રિટર્ન
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસની 5 વર્ષની ટીડી સ્કીમમાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો મેચ્યોરિટી પર તમને કુલ ₹1,44,995 મળશે, જેમાં ₹44,995 નું વ્યાજ સામેલ છે. એટલે કે તમને જોખમ વગર ગેરેન્ટેડ ₹44,995 નું રિટર્ન મળશે.
કોણ કરી શકે છે રોકાણ
ભારતીય નિવાસી હોવું જરૂરીઃ પોસ્ટ ઓફિસની ટીડી સ્કીમમાં રોકાણ કરવા માટે વ્યક્તિનું ભારતીય નાગરિક હોવું જરૂરી છે.
સિંગલ એકાઉન્ટઃ એક વ્યસ્ક વ્યક્તિ પોતાના નામે ખાતું ખોલાવી શકે છે.
સંયુક્ત એકાઉન્ટ (મહત્તમ 3 વ્યસ્ક) ખોલાવી શકે છે.
સગીર માટે ખાતું) માતા-પિતા સગીરનું ખાતું ખોલાવી શકે છે.
ઓનલાઈન સુવિધાઃ ખાતું e-Banking કે Mobile Banking દ્વારા ખોલાવી શકાય છે. ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ માટે પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે.
શરતો અને નિયમ
6 મહિના પહેલા ઉપાડ નહીંઃ જમા તારીખના 6 મહિના પૂરા થતાં પહેલા કોઈ પૈસા ઉપાડી શકાય નહીં.
જો છ મહિના બાદ પરંતુ 1 વર્ષ પહેલા ખાતું બંધ કરો છો તો વ્યાજ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ એકાઉન્ટના રેટથી મળશે.
5 વર્ષની ટીડી માટે 4 વર્ષ પૂરા થાય તે પહેલા ખાતુ બંધ ન કરી શકાય. 4 વર્ષ બાદ બંધ કરવા પર માત્ર સેવિંગ એકાઉન્ટ પ્રમાણે વ્યાજ મળશે.
