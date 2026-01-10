Prev
Post Office માં ₹7,00,000 રોકાણ કરવા પર ₹3,14,964 મળશે ફિક્સ વ્યાજ, ધાંસૂ છે આ સ્કીમ

કોઈપણ વ્યક્તિ દેશની કોઈ પોસ્ટ ઓફિસમાં ઓફલાઇન અને ઓનલાઈન બંને બંને પ્રકારે પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ ખોલી સકો છો. પોસ્ટ ઓફિસના ટાઇમ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટને દેશની કોઈ એક પોસ્ટ ઓફિસથી બીજી પોસ્ટ ઓફિસમાં સરળતાથી ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:43 PM IST

Post Office માં ₹7,00,000 રોકાણ કરવા પર ₹3,14,964 મળશે ફિક્સ વ્યાજ, ધાંસૂ છે આ સ્કીમ

ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (એફડી) ની જેમ પોસ્ટ ઓફિસમાં ટાઈમ ડિપોઝિટ સ્કીમ છે, જે ભારતીય પોસ્ટ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી એક ફિક્સ્ડ ઇનકમ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ છે. આ યોજનામાં રોકાણકારો એક રકમ નક્કી સમય માટે રોકાણ કરી ગેરેન્ટેડ વ્યાજ મેળવી શકે છે. આ સ્કીમ નાણાકીય મંત્રાલય દ્વારા સમર્થિત છે, જેનાથી તેમાં રોકાણ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. સ્થિર રિટર્ન, લચીલા રોકાણ વિકલ્પ અને સારો વ્યાજદર આ યોજનાને રોકાણકારો વચ્ચે લોકપ્રિય બનાવે છે. વર્તમાનમાં પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ પર 6.90 થી 7.50 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે.

આ વ્યાજદર 1 થી 5 વર્ષના અલગ-અલગ સમયગાળા માટે લાગૂ છે.

યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓ
તેમાં તમને ગેરેન્ટેડ અને સુરક્ષિત રિટર્ન મળે છે. બેંક એફડી જેવા રોકાણ વિકલ્પ મળે છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ સ્કિમ સમર્થિત છે. તેમાં 1, 2, 3 અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે રોકાણની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તે મધ્ય અને લાંબાગાળાના રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે. તમે ઓછામાં ઓછા 1000 રૂપિયા જમા કરી ટાઇમ ડિપોઝિટમાં એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો. આ સિવાય તમે ઈચ્છો એટલી રકમ જમા કરી શકો છો. સાથે છ મહિના બાદ સમય પહેલા ઉપાડવાની મંજૂરી છે, જેનાથી નાણાકીય ઈમરજન્સીની સ્થિતિમાં રોકાણકારોને ચિંતા રહેતી નથી.

₹7,00,000 રોકાણ પર રિટર્નની ગણતરી
7.5 ટકા વ્યાજદરવાળી પોસ્ટ ઓફિસની 5 વર્ષવાળી આ સ્કીમમાં જ્યારે તમે 7 લાખ એક સાથે જમા કરો છો તો મેચ્યોરિટી પર એટલે કે 60 મહિના બાદ તમને ગણતરી પ્રમાણે ₹3,14,964 માત્ર વ્યાજ તરીકે મળશે. આ ગણતરી પ્રમાણે પાંચ વર્ષ બાદ તમારી પાસે કુલ ₹10,14,964 નું ફંડ તૈયાર થઈ જશે. એટલે કે કોઈ જોખમ વગર તમને સુરક્ષિત રિટર્ન મળશે.

ટેક્સ છૂટનો પણ ફાયદો
5- વર્ષની ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ સેક્શન 80C હેઠળ ટેક્સમાં છૂટ મળે છે, જેની લિમિટ દર વર્ષે 1.5 લાખ છે. પરંતુ વ્યાજની આવક પર ટેક્સ લાગે છે, અને જો વ્યાજ વાર્ષિક લિમિટથી વધુ હોય તો TDS લાગૂ થશે. પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં વ્યાજની ગણના ક્વાર્ટરના આધાર પર કમ્પાઉન્ડિંગની સાથે કરવામાં આવે છે, જ્યારે વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક આધારે કરવામાં આવે છે. આ વ્યવસ્થા કમ્પાઉન્ડિંગ દ્વારા સારૂ રિટર્ન ઈચ્છે છે અને દર વર્ષે નિયમિત વ્યાજ આવક પણ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે.
 

