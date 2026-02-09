દર મહિને 1 લાખ પગાર હોય તો કેટલું રોકાણ કરવું જોઈએ? જાણો ઈન્વેસ્ટમેન્ટની બેસ્ટ ફોર્મ્યુલા
Investment Tips For 2026: આજે અમે તમને 1 લાખનો માસિક પગાર હોય તો તમારે કઈ રીતે રોકાણ કરવું જોઈએ તે વિશે માહિતી આપીશું. તમારે દર મહિને રોકાણ કરવા માટે કઈ ફોર્મ્યુલા અપનાવવી જોઈએ, આવો જાણીએ.
Investment Tips: દરેક વ્યક્તિ માટે રોકાણ કરવું જરૂરી હોય છે, જેનાથી તે પોતાના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરી શકે. હવે ઘણા લોકો વિચારે છે કે અમારો પગાર ઓછો છે તો અમે રોકાણ ન કરી શકીએ પરંતુ આ વિચાર ખોટો છે. દરેક વ્યક્તિએ રોકાણ કરવું જોઈએ ભલે તેનો પગાર ઓછો હોય કે વધુ. જો તમારો પગાર ઓછો છે તો તમારે દર મહિને નાની રકમનું જરૂર રોકાણ કરવું જોઈએ.
આજે અમે 1 લાખના માસિક પગાર પર વાત કરી રહ્યાં છીએ અને તમને જણાવીશું કે 1 લાખ રૂપિયાના પગારવાળા વ્યક્તિએ દર મહિને કેટલું રોકાણ કરવું જોઈએ અને રોકાણ માટે કઈ ફોર્મ્યુલા અપનાવવી જોઈએ. આવો જાણીએ..
50-30-20 ની ફોર્મ્યુલા
જો તમારો પગાર દર મહિને 1 લાખ રૂપિયા છે તો તમારે 50-30-20 ની સરળ ફોર્મ્યુલા અપનાવવી જોઈએ. તેમાં 50 ટકાનો મતલબ છે પગારના 50 ટકા, 30 ટકા અને 20 ટકાથી છે. આ ફોર્મ્યુલા અનુસાર
પગારના 50 ટકા એટલે કે 50,000 રૂપિયા જરૂરી ખર્ચ માટે વાપરો. તેમાં ઘરનું ભાડું કે EMI, રાશન, લાઇટ-પાણી સહિત અન્ય બિલ અને બાળકોની શાળાની ફી સામેલ કરો.
પગારના 30 ટકા એટલે કે 30 હજાર રૂપિયા પોતાના ખર્ચમાં ઉપયોગ કરો. તેમાં ફરવાનું, શોપિંગ, પર્સનલ ખર્ચ, મનોરંજનને સામેલ કરો.
પગારનો 20 ટકા હિસ્સો એટલે કે 20,000 રૂપિયાનું દર મહિને રોકાણ કરો.
જો કે અલગ-અલગ વ્યક્તિઓના ખર્ચ પ્રમાણે રોકાણની રકમ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. 20,000 રૂપિયાની રકમ મિનિમમ છે એટલે કે તેનાથી ઓછાનું રોકાણ ન કરો પરંતુ વધુ રોકાણ કરી શકો છો, જો તમે વધુ બચત કરો છો.
20 હજાર રૂપિયાનું આ રોકાણ એક જગ્યાએ કરવાને બદલે અલગ-અલગ રોકાણ કરો. તેમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ SIP, PPF, EPF, હેલ્થ અને ટર્મ ઈન્શ્યોરન્સ અને ઈમરજન્સી ફંડ સામેલ કરો.
