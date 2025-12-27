પોસ્ટ ઓફિસની કમાલ ધમાલ સ્કીમ, તમને બનાવશે કરોડપતિ, વ્યાજથી દર મહિને મળશે 61000 નું પેન્શન, જાણો ગણતરી
Investment Schemes: પતિ અને પત્ની બંને ભેગા મળીને જો આ યોજનામાં પૈસા રોકે તો કમાલ થઈ શકે છે. આ યોજના તમને કરોડપતિ બનાવી શકે છે. જાણો કઈ રીતે....
મિડલ ક્લાસ ફેમિલી માટે બે છેડા ભેગા કરવા જ મોટો પડકાર હોય છે. ત્યારે બચત કરવી એ યક્ષ પ્રશ્ન બને છે. પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે અત્યારના સમયમાં થોડા થોડા પૈસા બચાવીને બચત કરવી એ ખુબ જ જરૂરી બની ગયું છે. ભવિષ્ય, બાળકોના ભવિષ્ય સવારવા માટે વહેલા બચત કરવાનું શરૂ કરો તો ભાગ્ય ઉજળું બની શકે છે. અત્યારનો સમય એવો છે કે ઘરમાં પતિ અને પત્ની બંને કામ કરવા જતા હોય છે. પત્ની જોબ કરવાની સાથે સાથે પતિને રોકાણમાં પણ સાથ આપે છે. ત્યારે આજે અમે તમને રોકાણ માટેની એક એવી યોજના જણાવીશું જેમાં જો પતિ અને પત્ની મળીને રોકાણ કરે તો ગણતરીના વર્ષોમાં કરોડપતિ બની શકે છે.
EEE ની કેટેગરીમાં આવે છે PPF
જો તમે ટેક્સમાં છૂટ અને રિટર્નવાળા રોકાણની શોધમાં હોવ તો પબ્લિક પ્રોવિડેન્ટ ફંડ એટલે કે PPFમાં રોકાણ એક સારું ઓપ્શન બની શકે છે. આ લોંગ ટર્મ ઈન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપનારી સરકારી યોજના છે. PPFમાં રોકાણ EEE ની કેટેગરીમાં આવે છે. જો તમે પત્નીની સાથે PPFમાં રોકાણ કરો તો 20 વર્ષમાં કરોડપતિ બની શકો છો. આ યોજનામાં તમને આવકવેરામાં છૂટનો પૂરો ફાયદો પણ મળી શકે છે.
કોણ ખોલી શકે PPF એકાઉન્ટ
કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસ કે બેંક પોતાના નામે આ એકાઉન્ટ ખોલી શકે છે. આ ઉપરાંત સગીર તરફથી કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા બેંકમાં એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવી શકે છે. નિયમ મુજબ એક વ્યક્તિ પોતાના નામથી ફક્ત એક જ એકાઉન્ટ ઓપન કરી શકે છે. તેમાં જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ઓપન કરવાનું ઓપ્શન નથી. પતિ અને પત્ની પોત પોતાના નામે અલગ અલગ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવી શકે છે.
કેટલું વ્યાજ મળે
PPF માં 7.1% નું ગેરંટેડ ઈન્ટરેસ્ટ મળે છે. તેમાં રોકાણ સંપૂર્ણ રીતે રિસ્ક ફ્રી છે. આ વ્યાજ દર વર્ષે કમ્પાઉન્ડ એટલે કે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ હોય છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો તમારા પૈસા પર જે વ્યાજ મળતું હોય છે તેના પર ફરીથી વ્યાજ પણ તેમાં જોડાતું જાય છે. આ યોજનામાં તમે દર વર્ષે મિનિમમ 500 રૂપિયા અને મેક્સિમમ 15 લાખ રૂપિયા સુધી રોકાણ કરી શકો છો.
રોકાણનો આ ફોર્મ્યૂલા ફંડ બનાવવામાં મદદ કરશે
PPFમાં રોકાણ પર 15+5+5 નિયમ ખુબ કામ આવે છે. જે હેઠળ તમે 20 વર્ષમાં 1.03 કરોડનું ફંડ ઊભું કરી શકો છો. આ રકમ પર મળતા વ્યાજથી દર મહિને 61,000 રૂપિયા જેટલું પેન્શન પણ બને છે.
કરોડપતિ બનવા માટે શું કરવું જરૂરી?
20 વર્ષમાં કરોડપતિ બનવા માટે સૌથી પહેલા પતિ અને પત્નીએ પોત પોતાના PPF એકાઉન્ટ ખોલાવવા પડશે. દર વર્ષે એકાઉન્ટમાં 1.5 લાખ રૂપિયા જમા કરવા પડશે. તમારે આગામી 20 વર્ષ સુધી આમ કરવું પડશે. જો તમે સગવડતા પ્રમાણે દર મહિને 12500 રૂપિયા જમા કરીને પણ એક વર્ષમાં 1.5 લાખ રૂપિયા ડિપોઝિટ કરી શકો છો. આ સ્કીમનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 15 વર્ષ છે. આથી તમારે મેચ્યોરિટી ડેટ આવ્યા બાદ પણ વિથડ્રો કરવાના નથી. તમારે આ સ્કીમને આગામી 5 વર્ષ માટે એક્સટેન્ડ કરવાની રહેશે. આવામાં તમારે ફરીથી 1.5 લાખ રૂપિયા લગાવવાના રહેશે. આમ આ રીતે તમારું PPF એકાઉન્ટ 20 વર્ષ સુધી ચાલશે.
એક્સટેન્શન ક્યારે કરાવી શકો
બેંક કે પોસ્ટ ઓફિસમાં જ્યાં પણ તમારું એકાઉન્ટ હોય ત્યાં એક અરજી આપવાની રહેશે. આ કામ તમને PPF ની મેચ્યોરિટીની તારીખથી 1 વર્ષ પૂરું થતા પહેલા આપવાની રહેશે. પછી એક્સટેન્શનનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. જો તમે સમય પહેલા આ ફોર્મને જમા ન કરી શકો તો તમે એકાઉન્ટમાં તમારું યોગદાન આપી શકશો નહીં.
PPF થી કરોડપતિ બનવાની ગણતરી
જો પતિ અને પત્ની બંને પોતાના PPF એકાઉન્ટમાં દર વર્ષે 1.5 લાખ રૂપિયા જમા કરે, બંને આ એકાઉન્ટને 20 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખે તો 20 વર્ષ બાદ બંનેના એકાઉન્ટમાં 30-30 લાખ રૂપિયા જમા થશે. PPF પર 7.1 ટકા વ્યાજ મળે છે. આથી પતિ અને પત્નીને પોત પોતાના એકાઉન્ટમાં 36,58,288 રૂપિયા અલગ અલગ વ્યાજ તરીકે મળશે. આ રીતે મૂળ અને વ્યાજ મળીને તેમના અલગ અલગ 66,58,288 રૂપિયા થયા. હવે તેમની આવક તેમાં મેળવી દઈએ તો 66,58,288 + 66,58,288= 1,33,16,576 રૂપિયા થાય. આમ પતિ અને પત્ની મળીને 20 વર્ષમાં કરોડપતિ બની જાય.
