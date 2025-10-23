Prev
સોનું, ચાંદી કે શેર માર્કેટ, હવે ક્યાં રોકાણ કરવાથી થશે છપ્પરફાડ કમાણી?

Investment Tips: રોકાણ માટે ગોલ્ડ, સિલ્વર અને શેર ત્રણેય સારા ઓપ્શન છે. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે, તમારે ક્યાં રોકાણ કરવું જોઈએ? ચાલો મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ સમજાવીએ.

Investment Tips: આજના યુગમાં બધા લોકો રોકાણ કરવા માટે ખૂબ જ જાગૃત રહે છે. લોકો અલગ-અલગ જગ્યાએ રોકાણ કરે છે. જો કે, લોકો રોકાણથી નફો કમાવવા માંગે છે અને સાથે જ ઈચ્છે છે કે, જોખમ પણ ઓછું હોય. એટલા માટે દરેક રોકાણકારનો એક જ પ્રશન હોય છે કે રૂપિયાનું ક્યાં રોકાણ કરવાથી નફો પણ થાય અને જોખમ પણ ઓછું રહે.

આજના સમયમાં તમારી પાસે ત્રણ મોટા ઓપ્શન છે. ગોલ્ડ, સિલ્વર અને શેર. ત્રણેયમાં કમાણીની સંભાવના છે, પરંતુ દરેકમાં અલગ-અલગ જોખમ હોય છે. સોનાને પરંપરાગત રીતે સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે. ચાંદીની ઈન્ડસ્ટ્રિયલ ડિમાનડ ખૂબ જ રહે છે અને શેરબજારની પોતાની અલગ કહાની છે. તો, ચાલો તમને જણાવીએ કે, સોનું, ચાંદી અથવા શેર કયો વિકલ્પ બેસ્ટ છે.

ગોલ્ડ અને સિલ્વરની ખાસિયત
સોના અને ચાંદી બન્નેને વિશ્વસનીય રોકાણ માનવામાં આવે છે. બજાર અનિશ્ચિત હોય ત્યારે પણ વિશ્વસનીય છે. ગોલ્ડની ખાસિયત છે કે, તે મોંઘવારી અને આર્થિક સંકટના સમયગાળા દરમિયાન પણ તેનું મૂલ્ય જાળવી રાખે છે. 2025માં સોનાની કિંમતમાં સ્થિર વધારાની ઉમ્મીદ છે, કારણ કે વ્યાજ દર ઘટવાની અને ડોલર કમજોર થવાની સંબાવના છે. 

બીજી બાજુ સિલ્વર હવે ફક્ત એક કિંમતી ધાતુ નથી રહી. તેના બદલે તે ઈન્ડસ્ટ્રિયલ જરૂરિયાતો સાથે જોડાયેલું છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહન, સોલર એનર્જી અને ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં તેની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. આ જ કારણ છે કે, સોના કરતાં વધારે વધઘટ હોવા છતાં તેમાં વધુ નફાની સંભાવના પણ વધારે છે. જો તમે સ્થિરતા અને સુરક્ષા શોધી રહ્યા છો, તો સોનું યોગ્ય પસંદગી છે. પરંતુ, જો તમે થોડું રિસ્ક સાથે વધુ સારું રિટર્ન શોધી રહ્યા છો, તો ચાંદી વધુ સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

શેરબજારના ફાયદા
શેરબજાર જોખમી છે પણ સૌથી વધુ રિટર્ન આપે છે. લાંબા ગાળે સારા શેર અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણકારોને શાનદાર ગ્રોથ આપે છે. જો કે, તેમાં સમજણ અને યોગ્ય ગણતરી બન્ને જરૂરી છે. દરરોજ વધઘટથી પરેશાન રોકાણકારો માટે આ પડકારજનક હોઈ શકે છે. 2025માં પણ ઇક્વિટી માર્કેટમાં સારી વૃદ્ધિની સંભાવનાઓ છે. જો કે, ફક્ત ગુણવત્તાયુક્ત કંપનીઓ અને ફંડ્સમાં જ રોકાણ કરવાનું ધ્યાન રાખો.

તમારી જરૂરિયાતોને હિસાબે શું યોગ્ય છે?
જો તમે સેફ્ટી ઈચ્છી રહ્યા છો, તો ગોલ્ડ યોગ્ય પસંદગી છે. જો તમે થોડા જોખમ સાથે વધુ સારું રિટર્ન ઇચ્છતા હોય તો તમે ચાંદી પસંદ કરી શકો છો. જો કે, જો તમારી પાસે લાંબા ગાળાનો દૃષ્ટિકોણ હોય અને તમે બજારમાં ટકી શકો, તો ફક્ત શેર જ વાસ્તવિક વૃદ્ધિ પ્રદાન કરશે. સૌથી સારો ઓપ્શન એ છે કે ત્રણેયને સંતુલિત બનાવો. થોડા રૂપિયા ગોલ્ડ-સિલ્વરમાં સુરક્ષા માટે અને બાકીના રૂપિયા શેરોમાં વૃદ્ધિ માટે રોકાણ કરો.

